চর্চায় নীল তোয়ালে, সূর্য বোঝালেন ক্রিকেট কেন 'ভদ্রলোকের খেলা'

চর্চায় নীল তোয়ালে, সূর্য বোঝালেন ক্রিকেট কেন 'ভদ্রলোকের খেলা'
থার্ড-আম্পায়ার জুনেইদ সিদ্দিকিকে আউটের নির্দেশ দিলেও আবেদন প্রত্যাহার করে নিলেন সূর্য ৷ কিন্তু কেন ?
Published : September 11, 2025 at 10:15 AM IST
দুবাই, 11 সেপ্টেম্বর: বিরাট জয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করল টিম ইন্ডিয়া ৷ সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে তাঁদের জয় শুধু বিরাট নয়, রেকর্ডব্রেকিংও বটে ৷ আয়োজকদের বিরুদ্ধে এদিন নয় উইকেটে জয় টি-20 ক্রিকেটে ভারতের দ্রুততম জয় ৷ মাত্র 27 বলে (4.3 ওভার) জয়ের জন্য 58 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে নিল গতবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷ সে যাইহোক, এদিন আমিরশাহী ব্য়াটিংয়ের মাঝে ঘটে গেল অদ্ভুত এক ঘটনা ৷ যার ফলে আউট হওয়ার পরেও ক্রিজে রয়ে গেলেন এক আমিরশাহী ব্য়াটার ৷ নেপথ্যে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের স্পোর্টসম্য়ান স্পিরিট ৷
আর এইসব ঘটনার মূলে চর্চায় যে বস্তুটি সেটি আর কিছু নয় বরং ভারতীয় অলরাউন্ডার শিবম দুবের নীল তোয়ালে ৷ এবার খোলসা করা যাক ঘটনাটি ৷ ত্রয়োদশ ওভারে তখন আট উইকেট হারিয়ে আমিরশাহীর রান 54 ৷ বোলিং করছিলেন শিবম দুবে ৷ অন-স্ট্রাইকে থাকা জুনেইদ সিদ্দিকিকে ওভারের তৃতীয় বলটি করার সময় ভারতীয় বোলারের নীল তোয়ালেটি মাটিতে পড়ে যায় ৷ ব্য়াটে-বলে সংযোগ করতে ব্যর্থ আমিরশাহী ব্য়াটার সঙ্গে সঙ্গে সেটির দিকে ইঙ্গিত করেন ৷
অথচ সে সময় ক্রিজের বাইরে বেরিয়ে ছিলেন সংশ্লিষ্ট ব্য়াটার ৷ উইকেটের পিছনে বল ধরে স্বাভাবিকভাবেই আমিরশাহী ব্য়াটারকে স্টাম্প-আউট করতে ভুল করেননি সঞ্জু স্য়ামসন ৷ থার্ড-আম্পায়ারের সাহায্য নিয়ে তাঁকে আউট ঘোষণা করা হয় ৷ কিন্তু আউট হওয়া সত্ত্বেও সিদ্দিকি পুনরায় ক্রিজে ব্য়াটিং করতে আসেন ৷ পরে জানা যায়, শিবম দুবের নীল তোয়ালেটি মাটিতে পড়ে যাওয়ায় আমিরশাহী ব্যাটারের মনোসংযোগ নষ্ট হয় ৷ তাই বিষয়টি বিবেচনা করে আম্পায়ারের সঙ্গে আলোচনার পর বিপক্ষ ব্য়াটারের বিরুদ্ধে তোলা আউটের আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার ৷ একইসঙ্গে তিনি ফের একবার মনে করিয়ে দেন ক্রিকেট কেন 'জেন্টলম্যানস গেম' ৷
Captain Suryakumar Yadav recalled the batter even after he was declared out. pic.twitter.com/tIdZG2LIfT— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 10, 2025
ভারত অধিনায়কের সৌজন্যে সে যাত্রায় বেঁচে গেলেও সিদ্দিকি এক রানে ফিরে যান ঠিক দু'বল বাদেই ৷ ভারতীয় বোলারদের দাপটে এদিন 13.1 ওভারে মাত্র 57 রানে অলআউট হয়ে যায় আয়োজক দেশ ৷ যা তাঁদের সর্বনিম্ন স্কোরও বটে ৷ সাত রানে চার উইকেট নিয়ে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব ৷ ম্য়াচের সেরাও তিনি ৷ শিবম দুবের ঝুলিতে যায় তিন উইকেট ৷ এরপর ওপেনার অভিষেক শর্মার 16 বলে 30, শুভমন গিলের ন'বলে অপরাজিত 20 এবং অধিনায়ক স্কাই'য়ের দু'বলে অপরাজিত সাত রান টি-20 ক্রিকেটে দ্রুততম জয় এনে দেয় ভারতকে ৷ রেকর্ড জয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিয়ে আগামী রবিবার পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷