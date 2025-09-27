সুপার-ওভারে জিতে তৃপ্ত, তবে ফাইনালের আগে পর্যাপ্ত রিকভারি চাইছেন সূর্য
শ্রীলঙ্কা ম্যাচটা সেমিফাইনাল ভেবেই খেলতে বলেছিলাম ছেলেদের । সুপার-ওভার জিতে জানালেন সূর্য ।
Published : September 27, 2025 at 12:21 PM IST
দুবাই, 27 সেপ্টেম্বর: খাতায়-কলমে নিয়মরক্ষার হলেও ভারত-শ্রীলঙ্কা সুপার-ফোরের শেষ ম্যাচটি সম্ভবত চলতি এশিয়া কাপের সবচেয়ে উত্তেজক ম্যাচ হয়ে রইল । ফাইনালের আগে যে ম্যাচে ভারতকে রিয়্যালিটি চেক দিয়ে গেল দ্বীপরাষ্ট্র । চলতি প্রতিযোগিতায় প্রথম সুপার-ওভারে গড়ানো ম্য়াচ ভারতই শেষ পর্যন্ত জিতল অবশ্য । ব্যাট হাতে অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মাদের পর সুপার-ওভারে বল হাতে টিম ইন্ডিয়ার নায়ক আর্শদীপ সিং ।
জসপ্রীত বুমরা এবং শিবম দুবেকে বিশ্রাম দিয়ে হর্ষিত রানা এবং আর্শদীপকে শুক্রবার একাদশে রেখেছিল টিম ইন্ডিয়া । প্রথমজন নিরাশ করলেও সুপার-ওভারে ফের নিজেকে প্রমাণ করলেন টি-20'তে একশো উইকেট নেওয়া প্রথম ভারতীয় । অভিষেক শর্মার 31 বলে 61, তিলক বর্মার 34 বলে 49 এবং সঞ্জু স্যামসনের 23 বলে 39 রান ভারতকে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 20 ওভারে পৌঁছে দেয় 202 রানে । ব্যর্থ গিল (4), অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (12) ।
জবাবে পাথুম নিশাঙ্কার 58 বলে 107 রানের অবিস্মরণীয় ইনিংসে টাই হয় ম্যাচ । সিংহলী ওপেনারের প্রথম টি-20 শতরান সাজানো ছিল সাতটি চার ও ছ'টি ছক্কায় । 32 বলে 58 রান করে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন কুশল পেরেরা । সুপার ওভারে আর্শদীপের দুর্ধর্ষ স্পেলে ভারতের সামনে লক্ষ্যামাত্রা ছিল তিন রান । কুশল পেরেরা ও দাসুন শানাকাকে সুপার-ওভারে ফেরান এই বাঁ-হাতি পেসার । প্রথম বলেই সেই রান তুলে ম্যাচ জেতে টিম ইন্ডিয়া ।
ম্যাচ জয়ের পর দলের ক্রিকেটারদের ক্লান্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব । 48 ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে মেগা ফাইনালে আবারও নামতে হবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে । তার আগে রিকভারি সেশন জরুরি বলে জানান 'স্কাই' । দুবাইয়ের আর্দ্রতায় এদিন অস্বস্তি অনুভব করায় এক ওভার বোলিং করে উঠে যান হার্দিক পান্ডিয়া । অস্বস্তি অনুভব করেন অভিষেক-তিলকও ।
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচের পর তাই সূর্য বলেন, "এই মুহূর্তে রিকভারিটা ভীষণ জরুরি । এখনই আমাদের ফাইনালের কথা না ভাবাই ভালো । কয়েকজনের আজকের ম্যাচে ক্র্যাম্প হয়েছে । আগামিকাল রিকভারিটা ভালো হলে তবেই আমরা ফের তরতাজা হয়ে নামতে পারব । দলের ছেলেদের থেকে চেয়েছিলাম তাঁরা যেন পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু করে । সকলে সেটাই করেছে । ফাইনালে পৌঁছে খুশি ।"
আর শ্রীলঙ্কা ম্যাচ নিয়ে ভারত অধিনায়কের কথায়, "ফাইনালের মতোই অনুভূতি হচ্ছিল । দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম পর্বের পর ছেলেরা সীমাহীন ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছে । । আমি ওদের বলেছিলাম ম্যাচটাকে সেমিফাইনালের মতো দেখতে । সকলে সেটা শুনেছে । সবমিলিয়ে ফাইনালের আগে এই জয়টা তৃপ্তি দিচ্ছে ।"