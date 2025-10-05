এশিয়া কাপ জিতে কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় আক্ষেপের কথা জানালেন সূর্য

এশিয়া কাপ জিতে কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় আক্ষেপের কথা জানালেন সূর্য
দলকে এশিয়া সেরা করার পর সূর্যকুমারের পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ৷
Published : October 5, 2025 at 4:40 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 অক্টোবর: এশিয়া কাপ জিতে অধিনায়ক হিসেবে কেরিয়ারের প্রথম মেজর ট্রফি ঘরে তুলেছেন তিনি ৷ ফলত ভারতের টি-20 অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এখন ক্লাউড নাইনে বললে ভুল বলা হবে না ৷ কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে প্রথম মেজর ট্রফিজয় সত্ত্বেও কেরিয়ারে একটি বড় আক্ষেপ তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন বলে জানালেন সূর্য ৷ এশিয়া কাপ জয়ের পর 'স্কাই' জানালেন মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে না-খেলাটা তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ ৷
সূর্য জানিয়েছেন, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে খেলার সুবাদে বহুবার 'ক্যাপ্টেন কুল'-এর মুখোমুখি হয়েছেন তিনি ৷ ধোনির বিরুদ্ধে লড়াইকে সবসময়ই শিক্ষনীয় হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন ৷ কিন্তু মাহির ক্যাপ্টেনসিতে না-খেলার দুঃখ কুরে কুরে খায় তাঁকে ৷ এব্যাপারে JITO Connect 2025 ইভেন্টে ভারতের টি-20 অধিনায়ক বলেন, "ধোনি যখন ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন তখন আমি সমসময় দলে ঢোকার চেষ্টা করে গিয়েছি ৷ কিন্তু সুযোগ পাইনি ৷ তাঁর বিরুদ্ধে যখনই খেলতাম উইকেটের পিছনে আমি সবসময় তাঁকে অনুসরণ করতাম ৷ ভীষণই শান্ত প্রকৃতির ৷ তাঁর বিরুদ্ধে খেলে একটি বিষয় আমি জেনেছি যে, পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল থাকুক না-কেন মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে ৷ উনি খেলাটাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে, চারপাশে কী চলছে বুঝেশুনে তবেই কোনও সিদ্ধান্ত নিতেন ৷"
চারবছর আগে অর্থাৎ, 2021 সালে বিরাট কোহলির অধিনায়কত্বে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল সূর্যকুমার যাদবের ৷ প্রথম ম্য়াচে ব্যাটিংয়ের সুযোগ না-হলেও সময়ের সঙ্গে ক্রিকেটীয় ব্যাকরণের পরিপন্থী সব শট আবিষ্কার করে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে ব্যাটার হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন ৷ বর্তমানে দলের অধিনায়ক তিনি ৷ ঘরোয়া ক্রিকেটে 10 বছরেরও বেশি সময় কাটানোর পর দেশের জার্সিতে আত্মপ্রকাশ নিয়ে তিনি বলছেন, "অধিনায়ক বিরাট ভাইয়ের অধীনে আমার ভারতীয় দলে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল ৷ আমার মনে হয় বিরাট ভাই খুব কড়া গোছের মাস্টারমশাই ৷ সে তোমাকে লক্ষ্য স্থির করে দেবে এবং সবসময় সেরাটা চাইবে ৷ সব অধিনায়কই তাঁর ছেলেদের থেকে সেরাটাই চায় কিন্তু বিরাট ভাই মাঠ এবং মাঠের বাইরে সবসময় প্রাণশক্তিতে ভরপুর ৷"
SURYAKUMAR YADAV ABOUT MS DHONI. [TOI]— Asia Cup 2025 (@bgt2027) October 5, 2025
" i learned from him when i played against him - is to stay relaxed in all pressure situations, he looks around the game, sees around what is happening and then takes a call". pic.twitter.com/RLjqZgjQW2
গতবছর টি-20 বিশ্বকাপ জিতে রোহিত শর্মা সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটকে বিদায় জানানোর পর পাকাপাকিভাবে টি-20 ফরম্য়াটে অধিনায়কত্ব সঁপে দেওয়া হয় সূর্যকুমারকে ৷ ব্য়াট হাতে ধারাবাহিক পারফরম্য়ান্স সঙ্গে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা দেখে তাঁকে অধিনায়ক পদে বসায় বোর্ড ৷ ব্যাট হাতে বহু ম্য়াচে ভারতকে উতরে দিয়েছেন এই মুম্বইকর ৷ পাশাপাশি গতবছর টি-20 বিশ্বকাপ ফাইনালের নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল লং-অফে তাঁর নেওয়া ডেভিড মিলারের অসামান্য ক্যাচ ৷ রোহিতের নেতৃত্ব নিয়ে সূর্যকুমার বলেন, "রোহিত এমন একজন নেতা যার আশেপাশে স্বস্তি অনুভব করা যায় ৷ তরুণ ক্রিকেটারদের কাছে অনুপ্রেরণা ৷ সকলের জন্য 24x7 তাঁর অবারিত দ্বার ৷ এই একটা পার্থক্য তাঁর সঙ্গে অন্যান্য সব অধিনায়কের ৷"
এশিয়া কাপ জিতে দিনকয়েকের বিশ্রাম ৷ তারপর পাঁচ ম্যাচের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার ৷ শনিবারই ঘোষিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়া সফরে 'স্কাই'য়ের নেতৃত্বে 15 সদস্যের দল ৷ যেখানে এশিয়া কাপের স্কোয়াডে মাত্র একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ চোটগ্রস্ত হার্দিক পান্ডিয়ার পরিবর্তে এসেছেন নীতীশ কুমার রেড্ডি ৷