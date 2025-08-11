হায়দরাবাদ, 11 অগস্ট: গত জুন মাসে হার্নিয়া অস্ত্রোপচারের পর ফিটনেস ফিরে পেতে আপাতত জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে সময় কাটছে সূর্যকুমার যাদবের ৷ সেখানে ইতিমধ্যে ব্য়াটিং অনুশীলন শুরু করে দিলেও কাঙ্খিত ফিটনেস ফেরত পাননি টিম ইন্ডিয়ার টি-20 অধিনায়ক ৷ এদিকে আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই শুরু এশিয়া কাপ ৷ এমতাবস্থায় প্রয়োজনের বেশি আরও সময় বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে কাটতে চলেছে স্কাই'য়ের ৷
টি-20 ফরম্য়াটে আগামী 9 সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে এশিয়া সেরার লড়াই ৷ পরদিন অর্থাৎ, 10 অগস্ট আয়োজক সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্য়াচ খেলবে 'মেন ইন ব্লু' ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে হাতে সময় এক মাসেরও কম থাকায় উদ্বেগ দানা বেঁধেছে অনুরাগীমহলে ৷ এমন সময় ফিটনেস ফিরে পেতে ফিজিয়ো এবং মেডিক্যাল টিমের অধীনে আরও এক সপ্তাহ এনসিএ'তে কাটাবেন সূর্য, এমনটাই প্রকাশ টাইমস অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টে ৷ সবমিলিয়ে এশিয়া কাপ শুরুর আগে সম্পূর্ণ ফিট অধিনায়ককে পেতে কোনও সমস্য়া হবে বলে মনে হয় না ৷
দিনতিনেক আগে ইনস্টাগ্রামে একটি ফিটনেস ট্রেনিংয়ের ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন ভারতের টি-20 অধিনায়ক ৷ ক্য়াপশনে হিসেবে তিনি লিখেছিলেন, "যে কাজ সবচেয়ে পছন্দের, সেই কাজে ফিরতে অপেক্ষার তর সইছে না ৷" উল্লেখ্য জুনে জার্মানিতে হার্নিয়া অস্ত্রোপচার হয়েছিল দেশের জার্সিতে 83টি টি-20 খেলা ক্রিকেটারের ৷ শেষবার চলতি বছর আইপিএলে খেলতে দেখা গিয়েছিল সূর্যকে ৷ 717 রান করে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানস্কোরার ছিলেন তিনি ৷
কেবল সূর্যই নন ৷ বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্য়াকাডেমি ফিটনেস মূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে দলের গুরুত্বপূর্ণ অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়াকে ৷ টাইমস অব ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী সোম এবং মঙ্গলবার অর্থাৎ, 11 এবং 12 অগস্ট এনসিএ'তে ফিটনেস যাচাইয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন বরোদা ক্রিকেটার ৷ জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে মুম্বইয়ে অনুশীলনের মধ্যে থাকলেও তাঁর নিয়মিত ফিটনেসের মূল্য়ায়ন প্রয়োজন বলে মনে করেছে বিসিসিআই ৷ যদিও তা নিয়ে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই ৷ 27-29 জুলাই একইভাবে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ফিটনেস যাচাইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে শ্রেয়স আইয়ারকেও ৷
সাম্প্রতিক সময়ে সাদা-বলের ক্রিকেটে ভারতের সাফল্যের অন্যতম কাণ্ডারী হার্দিক ৷ গতবছর টি-20 বিশ্বকাপের পর চলতি বছর শুরুতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়েও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন বরোদা অলরাউন্ডার ৷ একইভাবে আসন্ন এশিয়া কাপ খেতাব ধরে রাখার বিষয়েও মহার্ঘ্য হয়ে উঠতে পারে হার্দিকের ফর্ম ৷ সে কথা মাথা রেখেই সম্ভবত বোর্ডের তরফে এই রুটিন ফিটনেস অ্যাসেসমেন্ট ৷