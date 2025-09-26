হ্য়ান্ডশেক-বিতর্কে সূর্যকুমারকে জরিমানা আইসিসি'র, শাস্তি রাউফকেও

হ্য়ান্ডশেক-বিতর্কে সূর্যকুমারকে জরিমানা আইসিসি'র, শাস্তি রাউফকেও
হাফসেঞ্চুরির পর গান সেলিব্রেশন সত্ত্বেও সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হল পাক পেসার শাহিবজাদা ফারহানকে ৷
Published : September 26, 2025 at 7:06 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 সেপ্টেম্বর: যদিও নিয়মরক্ষার ম্য়াচ ৷ তবে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে শুক্রবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নামার আগে ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে ৷ হ্য়ান্ডশেক-বিতর্কে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে শাস্তি দিল আইসিসি ৷ চলতি এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা এবং বিপক্ষের অন্য়ান্য ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় না-করা নিয়ে যে ব্য়াখ্যা তিনি দিয়েছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে ম্য়াচ-ফি'র 30 শতাংশ কেটে নেওয়া হল ভারত অধিনায়কের ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর তেমনটাই ৷
সূর্যকুমার যাদবের পাশাপাশি জরিমানা করা হল পাক পেসার হ্য়ারিস রাউফকেও ৷ সুপার-ফোরে ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচে উস্কানিমূলক আচরণের জন্য তাঁরও ম্য়াচ-ফি'র 30 শতাংশ জরিমানা করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷ তবে ব্য়াট উঁচিয়ে গান সেলিব্রেশন করেও পার পেয়ে গেলেন পাক ওপেনার শাহিবজাদা ফারহান ৷ আইসিসি শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির তরফে তাঁকে স্রেফ সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷
গ্রুপ পর্বের ম্য়াচে পাকিস্তান ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় না-করে প্রসঙ্গে ভারত অধিনায়ক পহেলগাঁও হামলায় নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেছিলেন ৷ একইসঙ্গে 'অপারেশন সিঁদুর' সংঘটিত করা দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে জয় উৎসর্গ করেছিলেন তিনি ৷ সূর্যর এহেন মন্তব্যকে 'রাজনৈতিক' আখ্য়া দিয়ে ভারত অধিনায়কের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছিল পিসিবি ৷ আইসিসি'র দ্বারস্থ হয়েছিল তাঁরা ৷
পিটিআই'য়ের রিপোর্টে প্রকাশ, বৃহস্পতিবার আইসিসি ম্য়াচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের সামনে ঘটনার শুনানিতে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছিলেন সূর্যকুমার ৷ একইসঙ্গে অবশিষ্ট টুর্মামেন্টে কোনওরকম রাজনৈতিক মতামত থেকে তিনি বিরত থাকবেন বলে জানিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক ৷ কিন্তু গুরুত্ব বিবেচনা করে ভারত অধিনায়ককে জরিমানা করা হল আইসিসি'র তরফে ৷
এদিকে সুপার-ফোর ম্য়াচে দুই পাক ক্রিকেটারের উস্কানিমূলক আচরণের বিরুদ্ধে আইসিসি'র কাছে নালিশ জানিয়েছিল বিসিসিআই ৷ এদিন শুনানিতে দুই পাক ক্রিকেটারই নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেন ৷ শাহিবজাদা ফারহান হাফসেঞ্চুরির পর তাঁর গান সেলিব্রেশন প্রসঙ্গে আইসিসি'র শুনানিতে মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং বিরাট কোহলির অতীত উদাহরণ তুলে আনেন ৷ একইসঙ্গে তাঁর অঙ্গভঙ্গি কোনওভাবেই রাজনৈতিক ছিল না বলে দাবি করেন তিনি ৷ সবদিক বিচার করে তাঁকে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হল ৷
তবে বিতর্কিত '6-0' সেলিব্রেশেন করে শাস্তির আওতায় হ্য়ারিস রাউফ ৷ সুপার-ফোরের ম্য়াচে বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিংয়ের সময় অনুরাগীদের উদ্দেশে ভারতবিরোধী উস্কানিমবলক অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন রাউফ ৷ সবমিলিয়ে রবিবারব ভারত-পাক ফাইনাল মাঠের বাইরের ঘটনায় সরগরম ৷