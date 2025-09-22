পাক 'বধে'র পর জঘন্য ফিল্ডিং নিয়ে প্রশ্ন, মজার ছলে ওড়ালেন ভারত অধিনায়ক

পাক 'বধে'র পর জঘন্য ফিল্ডিং নিয়ে প্রশ্ন, মজার ছলে ওড়ালেন ভারত অধিনায়ক
Published : September 22, 2025 at 11:25 AM IST
হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: চলতি এশিয়া কাপে দ্বিতীয়বার পাক 'বধ' ৷ ওপেনার অভিষেক শর্মার মারকাটারি ইনিংসে সুপার-ফোরের শুরুতে দুরন্ত জয় ৷ কিন্তু পাক ম্য়াচ জিতেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে ভারতীয় দলের ফিল্ডিং নিয়ে ৷ রবিবার দুবাইয়ে সারা ম্য়াচে পাঁচটি ক্য়াচ ফেললেন ভারতীয় ফিল্ডাররা ৷ যার মধ্যে ম্য়াচের সেরা অভিষেক শর্মার হাত থেকে ফসকাল জোড়া ক্যাচ ৷ যদিও ম্য়াচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে দলের খারাপ ফিল্ডিং নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত দেখাল না দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে ৷ মজার ছলে সাংবাদিকের প্রশ্ন ওড়ালেন 'স্কাই' ৷
পাক ম্য়াচে জঘন্য ফিল্ডিং প্রতিযোগিতার পরেরদিকে কতোটা প্রভাব ফেলতে পারে ? ম্য়াচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন ধেয়ে আসে ভারত অধিনায়কের কাছে ৷ বাউন্সার সামলে মজার ছলে সূর্য বলেন, "যাঁদের আঙুলে মাখন লাগানো ছিল ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ তাঁদের সকলকে অফিসে হাজিরা দেওয়ার জন্য মেইল পাঠিয়েছেন ৷"
𝗔 𝗰𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘄𝗶𝗻 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗮𝗴 𝗶𝗻 #𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝟰! 🙌#TeamIndia continue their winning run in the #AsiaCup2025! 👏 👏— BCCI (@BCCI) September 21, 2025
Scoreboard ▶️ https://t.co/CNzDX2HKll pic.twitter.com/mdQrfgFdRS
ম্যাচ জিতে এদিন খোশমেজাজে থাকা ভারত অধিনায়ক এও জানান যে, পাকিস্তান কখনোই আর ভারতের সামনে যুযুধান প্রতিপক্ষ নয় ৷ সাংবাদিকদের উদ্দেশে সূর্যকুমার বলেন, "আপনাদের উচিত এবার পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে প্রশ্ন বন্ধ করা ৷ কারণ আমার মনে হয় না দু'দেশের মধ্যে সেই মানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে ৷" ভারত অধিনায়কের কথায়, "আমার কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অর্থ হল 15-20টা ম্য়াচ খেলার পর যদি ফলাফল 7-7 থাকে কিংবা কোনও দল 8-7 ব্যবধানে এগিয়ে থাকে ৷ তখন এটাকে ভালো ক্রিকেট বা উচ্চমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা যেতে পারে ৷ আমি জানি না সঠিক পরিসংখ্যানটা তবে 13-0 কিংবা 10-1 ব্যবধানকে কখনোই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা যাবে না আর ৷"
Suryakumar Yadav says there's no rivalry between India and Pakistan anymore in terms of cricket. pic.twitter.com/EAB0gMJeGA— Inside out (@INSIDDE_OUT) September 21, 2025
সবমিলিয়ে ছয় উইকেটে জিতে সুপার-ফোর শুরু করা সূর্য সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দেন পাকিস্তানকে ৷ সূর্যকুমার নিজে এদিন ব্য়াট হাতে শূন্য রানে ফিরলেও ভারতের জয় কঠিন হয়নি ৷ দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও শুভমন গিলের 105 রানের ওপেনিং জুটি ছয় উইকেটে সহজ জয় এনে দেয় টিম ইন্ডিয়াকে ৷ ছ'টি চার এবং পাঁচটি ছয়ে 39 বলে 74 রান আসে ওপেনার অভিষেক শর্মার ব্য়াটে ৷ ঝোড়ো 48 রান আসে গিলের ব্য়াটে ৷ চার উইকেট হারালেও সাত বল বাকি থাকতে সহজেই পাকিস্তানের 172 রানের লক্ষ্যমাত্রা হাসিল করে নেয় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
পাকিস্তানকে হারিয়ে শুরু করা ভারতীয় দল বুধবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামবে সুপার-ফোরের দ্বিতীয় ম্য়াচে ৷ এরপর 26 সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সুপার-ফোরের শেষ ম্য়াচটি খেলবে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷