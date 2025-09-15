বোর্ডের চাপে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে বাধ্য হয়েছে ভারতীয় দল, বিস্ফোরক প্রাক্তন তারকা

বোর্ডের চাপে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে বাধ্য হয়েছে ভারতীয় দল, বিস্ফোরক প্রাক্তন তারকা
ম্য়াচের শুরু এবং শেষে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেনি ভারতীয় দল ৷ যা বিতর্ক উস্কে দিয়েছে ৷
Published : September 15, 2025 at 3:40 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 সেপ্টেম্বর: ব্যাটে-বলে পাকিস্তানকে তো কোণঠাসা করেছেনই সূর্যরা ৷ ক্রিকেটের বাইরে গিয়ে হাবেভাবেও ভারতীয় ক্রিকেটাররা এশিয়া কাপের ম্যাচে পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন রবিবার ৷ ভারতীয় দল হাত না-মেলানোয় অভিযোগের রাস্তাতেও হেঁটেছে পাক ক্রিকেট বোর্ড ৷ এমন সময় বিস্ফোরক দাবি করে বসলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন তারকা ৷ তিনি জানালেন, ভারতীয় ক্রিকেটারদের এই ম্য়াচ খেলার কোনও ইচ্ছেই ছিল না ৷ বোর্ডের চাপে পড়ে সূর্যকুমার ও তাঁর দলবল এই ম্য়াচ খেলেছে বলে দাবি করলেন সুরেশ রায়না ৷
'স্পোর্টস তাক'-এর একটি আলোচনায় তিনশোরও বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ক্রিকেটার জানান, ভারতীয় দলের কোনও ক্রিকেটারের মাঠে নামার ইচ্ছে ছিল না রবিবার ৷ বিসিসিআই টুর্নামেন্ট খেলতে রাজি হওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামতে হয়েছে তাঁদের ৷
রায়নার কথায়, "আমি একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে ব্যক্তিগতভাবে যদি ক্রিকেটারদের জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে কেউই এশিয়া কাপ খেলতে ইচ্ছুক ছিল না ৷ কিন্তু তাঁরা খেলতে নেমেছে বিসিসিআই রাজি হওয়ার কারণে ৷ আমার দেখে খারাপ লাগছে যে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলছে ৷ আমার এটাও মনে হয় যে সুর্যকুমার যাদব এবং তাঁর দলের ক্রিকেটাররা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলার ব্যাপারে ব্যক্তিগত মতামত রাখলে তা গ্রাহ্য হত না ৷ কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরে কেউই ইচ্ছুক ছিল না ৷"
India notch up their second win of the Asia Cup in style 👏#INDvPAK 📝: https://t.co/8loFQqXKKO pic.twitter.com/iabrOqgJh7— ICC (@ICC) September 14, 2025
পহেলগাঁও হামলা পরবর্তী সময়ে রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাইশ গজে প্রথমবার নামল ভারতীয় দল ৷ যে ম্যাচে অংশগ্রহণ নিয়ে কম প্রশ্ন ওঠেনি ৷ প্রতিবাদ এসেছে গত 22 এপ্রিল পহেলগাঁও হামলায় নিহতদের পরিবারের তরফেও ৷ তা সত্ত্বেও পেশাগত দায়বদ্ধতার নিরিখে রবিবার মাঠে নেমেছিল ভারতীয় দল ৷ মাঠে নামলেও ম্য়াচের শুরু এবং শেষে প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত না-মিলিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে ভারতীয় দল ৷ যা নিয়ে ম্য়াচ শেষে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জানান, স্পোর্টসম্য়ানশিপের বাইরে গিয়েও কিছু জিনিস ভাবতে হয় ৷ একইসঙ্গে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় ভারতীয় সশস্ত্র সেনা এবং পহেলগাঁও হামলায় নিহতদের উৎসর্গ করেছেন সূর্য ৷
ম্য়াচ জিতে ভারত অধিনায়ক বিপক্ষের সঙ্গে হাত না-মেলানো প্রসঙ্গে বলেন, "এটা আমাদের দলগত সিদ্ধান্ত ৷ আমরা সেখানে শুধু খেলতে নেমেছিলাম ৷ হাত না-মেলানোর বিষয়টা আমাদের প্রত্যুত্তর ছিল ৷ কিছু বিষয় থাকে যেগুলো স্পোর্টসম্য়ানশিপের বাইরে গিয়ে ভাবতে হয় ৷ এই জয় আমরা উৎসর্গ করছি 'অপারেশন সিঁদুর' সংঘটিত করা দেশের সশস্ত্র সেনাকে আর অবশ্যই পহেলগাঁও হামলায় নিহতদের ৷"