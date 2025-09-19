'সুপ্রিম' রায়ে মেয়াদ সম্পূর্ণ করবেন কল্য়াণ, ফেডারেশনের নির্বাচন আগামী বছর

'সুপ্রিম' রায়ে মেয়াদ সম্পূর্ণ করবেন কল্য়াণ, ফেডারেশনের নির্বাচন আগামী বছর
চার সপ্তাহের মধ্যে জেনারেল বডির বৈঠক ডেকে নয়া সংবিধান কার্যকর করার নির্দেশ দিল বিচারপতি শ্রী নরসিংহ এবং এএস চান্দুরকরের ডিভিশন বেঞ্চ ৷
নয়াদিল্লি, 19 সেপ্টেম্বর: ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশেনের সংবিধান নিয়ে বহু অপেক্ষিত রায় শোনালো সুপ্রিম কোর্ট ৷ এল নাগেশ্বরা রাও কর্তৃক এআইএফএফের খসড়া সংবিধানকে অনুমোদন দিয়ে (ছোটখাটো কিছু বদল এনে) চার সপ্তাহের মধ্যে তা কার্যকর করার নির্দেশ এল শীর্ষ আদালতের তরফে ৷ অর্থাৎ, বলাই যায় দীর্ঘ সময় অনিশ্চিত থাকার পর ভারতীয় ফুটবলে আগামীর রূপরেখা বাতলে দিল শীর্ষ আদালত ৷
বর্তমান কার্যকরী সমিতি তাদের মেয়াদ সম্পূর্ণ করার সুযোগ পায় কি না, সুপ্রিম নির্দেশে সে বিষয়টি দেখার ছিল ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, নানা অভাব-অভিযোগ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে নেতৃত্বাধীন সমিতিকে মেয়াদ সম্পূর্ণ করার অনুমতি দেওয়া হল ৷ সেক্ষেত্রে ফেডারেশনের পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর অর্থাৎ, 2026 সালে ৷ এদিন বিচারপতি শ্রী নরসিংহ এবং এএস চান্দুরকরের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিল এই মুহূর্তে কোনও নির্বাচন নয় ফেডারেশনে ৷ একইসঙ্গে চার সপ্তাহের মধ্যে জেনারেল বডির বৈঠক ডেকে নয়া সংবিধান কার্যকর করার নির্দেশ দিল সেই বেঞ্চ ৷
'সুপ্রিম' রায়ে ভারতীয় ফুটবলের উপর থেকে ফিফা ব্যানের শঙ্কাও কেটে গেল বলে মনে করা হচ্ছে ৷ শুক্রবার বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি'র রায়ে তিন ভারতীয় ক্লাবের মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিত্ব করা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দূর হল ৷ গত মাসের শেষে ফেডারেশনকে চিঠি লিখে দ্রুত সংবিধান তৈরি করে 30 অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচনের সময়সীমা পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছিল ফিফা ৷ তা কার্যকরী না-হলে, নির্বাসনের মুখে পড়তে হত ভারতীয় ফুটবলকে ৷ শীর্ষ আদালতের রায়ের পর ফিফা'র বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যেই তা কার্যকর করে ফেলতে পারবে এআইএফএফ ৷
এর আগে 2022 সালে ফিফা নির্বাসনে পাঠিয়েছিল ভারতীয় ফুটবলকে ৷ সেই সময় নির্বাসন কাটাতে দ্রুত নির্বাচন করে একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল ৷ ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট পদে বসেছিলেন কল্যাণ চৌবে ৷ তখনই ঠিক হয়েছিল, সংবিধান তৈরি করে নতুন করে নির্বাচন হবে ৷ তবে তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলছিল সুপ্রিম কোর্টে ৷ এদিন রায়দানে সেই মামলার নিষ্পত্তি হল ৷
প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বরা রাও খসড়া সংবিধানে কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন ৷ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন আধিকারিক বা কর্তা হিসেবে ফেডারেশনে সর্বোচ্চ 12 বছর কাটানোর বিষয়টি (চারবছর করে টানা দু'বার) ৷ গত এপ্রিল থেকে শীর্ষ আদালত ফেডারেশনের খসড়া সংবিধান সংক্রান্ত রায় সংরক্ষণ রেখেছিল ৷ কারণ খসড়া সংবিধানে উল্লিখিত বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বিরোধিতা করেছিল দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্য ফুটবল সংস্থা ৷ যার মধ্যে অন্যতম ছিল সত্তরোর্ধ্ব কোনও ব্যক্তিকে স্পোর্টস বডিতে না-রাখার বিষয়টি ৷
এছাড়া খসড়া প্রতিবেদনে 14 সদস্যের কার্যকরী সমিতি গঠনের কথাও বলা হয়েছে ৷ যেখানে একজন প্রেসিডেন্ট পদ সামলানোর পাশাপাশি দু'জন ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদ সামলাবেন বলে বলা হয়েছে ৷ এছাড়া থাকবেন একজন কোষাধ্যক্ষ ৷ বাকি 10 জন সদস্যের মধ্যে দু'জন মহিলা সহ পাঁচ নামী ফুটবলার থাকাও বাঞ্ছনীয় নাগেশ্বরা রাও কর্তৃক সংবিধানে ৷