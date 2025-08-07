Essay Contest 2025

চলতি বছরেই আইএসএল, তার আগে সুপার কাপের প্রস্তাব ফেডারেশনের - AIFF MEETS ISL CLUBS

শর্তসাপেক্ষে সুপার কাপ খেলতে রাজি হয়েছে ক্লাবগুলো ৷ প্রস্তুতির জন্য ছয় থেকে আট সপ্তাহ পাবে তারা ৷

AIFF MEETING
বৈঠকে এআইএফএফ (ETV Bharat)
ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 9:15 PM IST

কলকাতা, 7 অগস্ট: আটটি আইএসএল ক্লাবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফেডারেশনের মহাগুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বৃহস্পতিবার । ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ কোন পথে ? ক্লাব প্রতিনিধিদের সামনে এ ব্যাপারে স্বচ্ছতা আনাই লক্ষ্য হলেও লক্ষ্মীবারের বৈঠক পুরোপুরি ফলপ্রসূ বলা যাবে না । আশ্বাস শুধু এটুকুই যে আইএসএল এবং সুপার কাপ হচ্ছে এবং তা এই বছরেই ।

বে ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব দিয়েছেন ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ঢাকে কাঠি পড়ার আগে সুপার কাপ আয়োজন করা । সেই টুর্নামেন্টের দিনক্ষণ নিশ্চিত না-হলেও সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহ থেকে টুর্নামেন্ট শুরু করতে বদ্ধপরিকর ফেডারেশন । কিন্তু সুপার কাপে নিয়মকানুনে বদল আনতে চায় ফেডারেশন । সেইসঙ্গে ক্লাবগুলোকে টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি সারতে পর্যাপ্ত সময়ও দিতে তৈরি ফেডারেশন ।

পক্ষান্তরে ক্লাবগুলোও সুপার কাপ খেলতে রাজি হয়েছে । তবে শর্ত একটাই — ইন্ডিয়ান সুপার লিগ অনুষ্ঠিত হওয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে । এ ব্যাপারে ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে বলেন,"আমরা ঠিক করেছি ভারতীয় দল কাফা (CAFA)নেশনস কাপে অংশ নেবে। এছাড়াও ভারতের সিঙ্গাপুরেও কিছু ম্যাচ রয়েছে। তাই জাতীয় দলের স্বার্থে ক্লাবগুলোকে নিয়ে একযোগে পরিকল্পনা সাজাতে হবে। সুপার কাপ আইএসএল মরশুম শুরু হওয়ার আগেই করা হতে পারে। আমরা টুর্নামেন্টে কিছু পরিবর্তন আনতে রাজি হয়েছি, যাতে যাতায়াতের ঝামেলা কমে। কিছু ক্লাব এখনও প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু করেনি। তাই তাদের প্রস্তুতির জন্য 6-8 সপ্তাহ প্রয়োজন। আমরা ফের বৈঠকে বসে সুপার কাপের দিনক্ষণ ঠিক করব।"

সবমিলিয়ে চলতি মরশুমে ভারতীয় ফুটবলের রূপরেখা ঘিরে যে অনিশ্চয়তার মেঘ তৈরি হয়েছিল তা হয়তো কাটতে চলেছে । বৃহস্পতিবার আইএসএলে অংশগ্রহণকারী আটটি ক্লাব এবং এফএসডিএল প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সকলেই ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে একসঙ্গে চলার ব্যাপারে একমত ।

যদিও সাম্প্রতিক সময়ে আইএসএল ঘিরে অনিশ্চয়তার জেরে কার্যক্রম বন্ধ করেছে বেশ কিছু ক্লাব । ওড়িশা এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি পর বুধবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে চেন্নাইয়িন এফসি । যদিও এই বিষয়টি ক্লাব বা ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছেন কল্যাণ চৌবে ।

একনজরে বৈঠকের নির্যাস :

1. আইএসএল শুরুর আগে সুপার কাপ হওয়ার সম্ভাবনা ।

2. আইএসএল হোক বা অন্য কোনও লিগ, শীর্ষস্তরে একটি লিগই হবে ।

3. আইএসএল আয়োজনের শর্তে ক্লাবগুলো সুপার কাপ খেলতে রাজি ।

