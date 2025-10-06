ফিরলেন ছেত্রী, সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে খালিদের স্কোয়াডে ঝিঙ্গানও

ফিরলেন ছেত্রী, সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে খালিদের স্কোয়াডে ঝিঙ্গানও
চোয়ালে চোট পেয়ে কাফা নেশনস কাপের মাঝপথে ছিটকে যাওয়া সন্দেশ ঝিঙ্গানও ফিরলেন 23 সদস্যের স্কোয়াডে ৷
Published : October 6, 2025 at 3:53 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 অক্টোবর: গত মাসে তাজিকিস্তানে কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জ এসেছে ভারতের ঘরে ৷ খালিদ জামিল জমানায় প্রথম সাফল্য পাওয়া স্কোয়াডের শরিক অবশ্য ছিলেন না সুনীল ছেত্রী ৷ ভারতীয় ফুটবলরে পোস্টার বয়'কে ছাড়াই কাফায় ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারত ৷ কিন্তু সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ছেত্রীকে ফিরিয়েই স্কোয়াড ঘোষণা করলেন খালিদ ৷ চোয়ালে চোট পেয়ে কাফা নেশনস কাপের মাঝপথে ছিটকে যাওয়া সন্দেশ ঝিঙ্গানও ফিরলেন 23 সদস্যের স্কোয়াডে ৷
সোমবারই সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্য়াচ খেলতে সে দেশে উড়ে গেল 'ব্লু টাইগার্স' ৷ তার ঠিক আগের সন্ধেয় সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে প্রথম লেগের দল ঘোষণায় সেই অর্থে কোনও চমক রাখেননি খালিদ ৷ প্রত্যাশিতভাবেই স্কোয়াডে ফিরেছেন মোহনবাগান ফুটবলাররা ৷ আগামী 9 অক্টোবর সিঙ্গাপুর ন্য়াশনাল স্টেডিয়ামে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের তৃতীয় রাউন্ডের তৃতীয় ম্যাচটি খেলবে ভারত ৷ যা তাঁদের কাছে কার্যত মরণ-বাঁচন ৷ কারণ প্রথম দু'টি ম্য়াচের একটিতে ড্র এবং অপর ম্য়াচটি হেরে সবার শেষে 'ব্লু টাইগার্স' ৷
গত 10 জুন এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের দ্বিতীয় ম্য়াচে ফিফা ক্রমতালিকায় বেশ খানিকটা পিছিয়ে থাকা হংকংয়ের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিল ভারত ৷ তারপরই হেড কোচের পদ থেকে অব্যাহতি নেন মানোলো মার্কুয়েজ ৷ অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার খালিদ জামিল জমানায় এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম ম্য়াচ খেলবে ভারতীয় দল ৷ ঘরের মাঠে আগামী 14 অক্টোবর সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ফিরতি পর্বে মুখোমুখি হবে ভারত ৷ সেই ম্য়াচের স্কোয়াড অবশ্য ঘোষণা করেননি খালিদ ৷
#BlueTigers head coach Khalid Jamil names India’s 23-member travelling squad to Singapore for the #ACQ2027 game on October 9 🇸🇬⚔️🇮🇳— Indian Football (@IndianFootball) October 5, 2025
More details 🔗 https://t.co/yUzgzqjgc7#SGPIND #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/11THWdYDkc
সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ডাবল-হেডারের আগে গত 20 সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি শুরু করেছে ভারতীয় দল ৷ রবিবার সিঙ্গাপুর ম্য়াচের জন্য ঘোষিত স্কোয়াডে মোহনবাগানের তিন ফুটবলার এবং ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলারকে রেখেছেন ভারতের কোচ ৷ মোহনবাগানের দীপক টাংরি, সাহাল আব্দুল সামাদ ও লিস্টন কোলাসো রয়েছেন স্কোয়াডে ৷ ইস্টবেঙ্গলের আনোয়ার আলি ও নাওরেম মহেশ সুযোগ পেয়েছেন খালিদের দলে ৷ আইএফএ শিল্ড অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি নিয়ে আপুইয়া, অনিরুদ্ধে থাপা এবং মনবীর সিংকে বাগান স্কোয়াডে ফেরানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্লাবের সচিব সৃঞ্জয় বসু ৷ যোগ্যতা অর্জন পর্বে তৃতীয় রাউন্ডের ছ'টি গ্রুপের শীর্ষস্থানাধিকারী দেশগুলো 2027 এশিয়ান কাপের মূলপর্বে জায়গা করে নেবে ৷
একনজরে ভারতীয় স্কোয়াড:
- গোলরক্ষক- অমরিন্দর, গুরমিত, গুরপ্রীত
- ডিফেন্ডার- আনোয়ার, ভালপুইয়া, উভেইস, পরমবীর, ভেকে, ঝিঙ্গান
- মিডফিল্ডার- ব্র্যান্ডন, দানিশ ফারুখ, দীপক, ম্যাকার্টন, মহেশ, নিখিল, সাহাল, উদান্তা
- ফরোয়ার্ড- ফারুখ, ছাংতে, কোলাসো, রহিম, ছেত্রী, বিক্রম প্রতাপ