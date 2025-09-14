নিসাঙ্কার নজিরে বাংলাদেশকে হেলায় হারাল শ্রীলঙ্কা

নিসাঙ্কার নজিরে বাংলাদেশকে হেলায় হারাল শ্রীলঙ্কা
বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সহজ জয়ে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অভিযান শুরু করল দ্বীপরাষ্ট্র ৷
Published : September 14, 2025 at 10:17 AM IST
আবুধাবি, 14 সেপ্টেম্বর: প্রাথমিক বিপর্যয় সামলে দুই ব্য়াটার ম্য়াচে ফেরালেও তা যথেষ্ট হল না বাংলাদেশের জন্য ৷ হংকংকে হারিয়ে শুরু করলেও এশিয়া কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে নাস্তানাবুদ 'টাইগার্স' ৷ 32 বল বাকি থাকতে বাংলাদেশের দেওয়া 140 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে ছয় উইকেটে ম্য়াচ জিতল শ্রীলঙ্কা ৷ দ্বীপরাষ্ট্রের হয়ে ব্য়াট হাতে জয়ের নায়ক পাথুম নিসাঙ্কা ৷ ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরিতে রেকর্ডও এল সিংহলী ওপেনারের ব্য়াটে ৷ শ্রীলঙ্কান ব্যাটার হিসেবে টি-20'তে দ্রুততম 2,000 রানের নজির গড়লেন তিনি ৷
টস জিতে আবুধাবিতে এদিন বাংলাদেশকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান চারিথ আসালঙ্কা ৷ 53 রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে বেকায়দায় পড়ে যায় টাইগার-বাহিনী ৷ দুই ওপেনার ফেরেন শূন্য রানে ৷ আট রানে ফেরেন তৌহিদ হৃদয় ৷ মেহেদি হাসান করেন 9 রান ৷ লিটন দাস কিছুটা লড়লেও 28 রানে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার শিকার হন স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷ বিপর্যয় সামলে ষষ্ঠ উইকেটে জাকির আলি এবং শামিম হোসেন লড়াইয়ে ফেরান বাংলাদেশকে ৷
ক্রিজে থিতু হয়ে অবিভক্ত জুটিতে 86 রান যোগ করেন দু'জনে ৷ এই দু'য়ের সৌজন্যেই কিছুটা লড়াই শ্রীলঙ্কারে ছুড়ে দেয় বাংলাদেশ ৷ 34 বলে 41 রানে অপরাজিত থাকেন জাকের আলি ৷ সমসংখ্যক বল খেলে শামিম করেন 42* রান ৷ 20 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 139 রান তোলে বাংলাদেশ ৷ দু'টি উইকেট নেন হাসারাঙ্গা ৷ চার ওভারে মাত্র 17 রান খরচ করে একটি করে উইকেট নেন পেসার নুয়ান থুশারা এবং দুশমন্ত চামিরা ৷
The Lions roar to an 6-wicket victory over Bangladesh to kick off their Asia Cup 2025 journey in style. 🏏🔥#AsiaCup2025 #SriLankaCricket #LionsRoar pic.twitter.com/syoZM3OVKf— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 13, 2025
জবাবে শুরুতে কুশল মেন্ডিসের উইকেট হারালেও লক্ষ্যমাত্রা কখনোই কঠিন মনে হয়নি শ্রীলঙ্কার জন্য ৷ বরং ওপেনার পাথুম নিসাঙ্কা ও কামিল মিশারার ঝোড়ো ব্য়াটে জয় সহজ হয়ে যায় দ্বীপরাষ্ট্রের জন্য ৷ দ্বিতীয় উইকেটে দুই সিংহলী ব্য়াটার যোগ করেন 95 রান ৷ অর্ধশতরান পূর্ণ করে আউট হওয়ার আগে দেশের দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে 2,000 রানের গণ্ডি পার করেন নিসাঙ্কা ৷ তাঁর 50 রান আসে 34 বলে ৷ মারেন ছ'টি চার ও একটি ছয় ৷ নিসাঙ্কা আউট হলেও চারটি চার, দু'টি ছয়ের সাহায্যে 32 বলে 46 রানে অপরাজিত থেকে যান মিশারা ৷
কুশল পেরেরা (9), দাসুন শানাকা (1) দ্রুত ফিরলেও অধিনায়ককে সঙ্গে করে ম্য়াচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন কামিল মিশারা ৷ মাত্র 14.4 ওভারে জয়ের রান তুলে নেয় প্রতিযোগিতার ছ'বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ সোমবার দ্বিতীয় ম্য়াচে হংকং'য়ের সামনে শ্রীলঙ্কা ৷ অন্যদিকে মঙ্গলবার আফগানদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ নামবে মরণবাঁচন ম্যাচে ৷