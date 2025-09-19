আফগানদের হারিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে সুপার-ফোরে শ্রীলঙ্কা, ব্যর্থ নবির মারকাটারি ইনিংস

আফগানদের হারিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে সুপার-ফোরে শ্রীলঙ্কা, ব্যর্থ নবির মারকাটারি ইনিংস
শ্রীলঙ্কার সঙ্গে গ্রুপ-বি থেকে সুপার-ফোরে পৌঁছে গেল বাংলাদেশ ৷
Published : September 19, 2025 at 9:54 AM IST
আবুধাবি, 19 সেপ্টেম্বর: আশি রান পার হওয়ার আগে ছয় উইকেট পড়ে যাওয়ার পর আফগানিস্তান যে 169 রানে পৌঁছবে, ভাবতে পারেননি অনুরাগীরা ৷ কিন্তু শেষ ওভারে মহম্মদ নবির বুড়ো হাড়ে ভেলকি আফগানদের পৌঁছে দেয় 169 রানে ৷ দুনিথ ওয়েলালাগেকে পাঁচ ছক্কা হাঁকিয়ে শেষ ওভারে তারকা অলরাউন্ডার সংগ্রহ করেন 32 রান ৷ কিন্তু বৃথা গেল সেই মারকাটারি ইনিংস ৷ কুশল মেন্ডিসের অপরাজিত 74 রানে ছয় উইকেটে ম্য়াচ জিতে নিল শ্রীলঙ্কা ৷ সেইসঙ্গে সুপার-ফোরে জায়গা করে নিল দ্বীপরাষ্ট্র ৷
গ্রুপ-এ থেকে সুপার-ফোরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল বুধবারই ৷ কিন্তু গ্রুপ-বি থেকে কোন দু'টি দল সুপার-ফোরে পা রাখবে, তা নির্ভর করছিল বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কা বনাম আফগানিস্তান ম্যাচের ফলাফলের উপর ৷ যে ম্য়াচ আফগানদের কাছে ছিল 'ডু অর ডাই' ৷ সেক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার জয়ের প্রত্যাশী হয়ে বসেছিল তৃতীয় দল বাংলাদেশ ৷ চারিথ আশালঙ্কা অ্য়ান্ড কোম্পানির জয়ে সুপার-ফোর নিশ্চিত হল 'টাইগার'দেরও ৷ গ্রুপের সবক'টি ম্য়াচ জিতে ছয় পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে পরের পর্বে গেল শ্রীলঙ্কা ৷ নেতিবাচক রানরেট সত্ত্বেও দু'টি ম্য়াচ জিতে চার পয়েন্ট নিয়ে সুপার-ফোরে বাংলাদেশ ৷ আর শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা থেকে ছুটি হয়ে গেল রশিদ খানদের ৷
নুয়ান থুসারার গতিতে এদিন 40 রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় আফগানিস্তান ৷ দেওয়াল লিখনটা পড়া যাচ্ছিল তখনই ৷ মাঝে 23 বলে মূল্যবান 24 রান আসে অধিনায়ক রশিদের ব্যাটেও ৷ শেষদিকে অবশ্য নবির ব্যাট 180 ডিগ্রি বদলে দেয় ম্যাচের রং ৷ 19 ওভার শেষে আফগানদের রান ছিল সাত উইকেটে 137 ৷ এমতাবস্থায় শেষ ওভারে ওয়েলালাগেকে টানা পাঁচটি ছক্কা হাঁকান নবি ৷ মাঝে একটি নো-বল করেন সিংহলী বাঁ-হাতি স্পিনার ৷ শেষ বলে একটি রান সংগ্রহ করে আউট হন নবি ৷ সবমিলিয়ে শেষ ওভারে 32 রান আফগানদের পৌঁছে দেয় 169 রানে ৷ আফগানিস্তানের হয়ে 20 বলে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির নজির গড়ে 60 রানে আউট হন নবি ৷
Sri Lanka hold their nerves and go over the line! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 18, 2025
🧊 in their veins & composure in their demeanor equates to thrilling win and 🇱🇰 + 🇧🇩 advancing to the Super 4!#SLvAFG #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/E91eUJ7Hga
রান তাড়া করতে নেমে 101 রান তুললেই সুপার-ফোর নিশ্চিত করে ফেলত শ্রীলঙ্কা ৷ তবে আফগানরা ম্য়াচ জিতলে ছুটি হয়ে যেত বাংলাদেশের ৷ তাই মনেপ্রাণে শ্রীলঙ্কার জয় চাইছিল তাঁরা ৷ বল হাতে অবশ্য দ্বীপরাষ্ট্রকে কোনওসময় বেকায়দায় ফেলতে পারেনি আফগানরা ৷ ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কা ও কামিল মিশারাকে দ্রুত ফেরালেও দুই কুশলে ম্যাচ বের করে আনে শ্রীলঙ্কা ৷ কুশল পেরেরা 28 রানে আউট হলেও অপরাজিত থেকে যান মেন্ডিস ৷ 13তম ওভারে শ্রীলঙ্কা সুপার-ফোর নিশ্চিত করার পর 17 রানে ফেরেন আশালঙ্কা ৷ এরপর আট বল বাকি থাকতে কামিন্দু মেন্ডিসকে নিয়ে দলকে ম্য়াচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন মেন্ডিস ৷ 18.4 ওভারে চার উইকেটে 171 রান তুলে নেয় ছ'বারের এশিয়া চ্যাম্পিয়নরা ৷
Kusal Mendis stands tall💥 A match-winning unbeaten 74* that powered Sri Lanka’s charge and kept the Lions roaring strong. 🦁🏏#KusalMendis #SriLankaCricket #SLvAFG pic.twitter.com/Ps8wekjJ7z— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 18, 2025
10টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে 52 বলে 74 রানে অপরাজিত থাকেন শ্রীলঙ্কা ওপেনার ৷ উইনিং স্ট্রোক আসে ওপেনার মেন্ডিসের ব্য়াট থেকেই ৷ 13 বলে 26 রানে নটআউট থেকে যান কামিন্দু ৷ শনিবার সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে বাংলাদেশেরই মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা ৷