ব্রিৎজকের বিশ্বরেকর্ড, 27 বছর পর ইংল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ জিতল প্রোটিয়ারা - SOUTH AFRICA WIN SERIES IN ENGLAND
এক ম্য়াচ বাকি থাকতে তিন ম্য়াচের ওয়ান-ডে সিরিজ মুঠোয় পুরে নিল সফরকারী দল ৷
Published : September 5, 2025 at 2:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 সেপ্টেম্বর: শেষবার এমনটা ঘটেছিল 1998 সালে ৷ আড়াই দশকেরও বেশি প্রতীক্ষার অবসান হল বৃহস্পতিবার ৷ 27 বছর পর ইংল্যান্ডকে তাঁদের মাটিতে ওডিআই (দ্বিপাক্ষিক) সিরিজে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ প্রথম ম্য়াচে সাত উইকেটে জয়ের পর লর্ডসে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ প্রোটিয়াবাহিনী জিতল পাঁচ রানে ৷ দেশকে প্রথম বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব এনে দেওয়ার পর অধিনায়ক হিসেবে তেম্বা বাভুমার মুকুটে জুড়ল নয়া পালক ৷
ব্যাট হাতে ম্যাথু ব্রিৎজকের বিশ্বরেকর্ড, ট্রিস্টান স্টাবসের হাফসেঞ্চুরি সিরিজ জিততে সাহায্য করল সফরকারী দলকে ৷ প্রথমে ব্য়াট করে বৃহস্পতিবার লর্ডসে 50 ওভারে 330 রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ জবাবে নয় উইকেট হারিয়ে 325 রানে থেমে যায় ইংরেজদের ইনিংস ৷ সেইসঙ্গে একটি ম্য়াচ বাকি থাকতেই সিরিজ মুঠোয় পুরে নেয় তেম্বা বাভুমা অ্যান্ড কোম্পানি ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে তিনটি উইকেট নেন নান্দ্রে বার্গার ৷ দু'টি উইকেট যায় কেশব মহারাজে ঝুলিতে ৷ ফলাফল ছাপিয়ে এই ম্য়াচে তৈরি হল একাধিক সব রেকর্ড ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক সেগুলি-
- 27 বছর পর ইংল্যান্ডে সিরিজ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা: এর আগে শেষবার 1998 সালে ইংল্য়ান্ডের মাটিতে দ্বিপাক্ষিক ওডিআই সিরিজ জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ হ্য়ান্সি ক্রোনিয়ের নেতৃত্বে সেবার তিনম্য়াচের সিরিজ 2-1 ব্যবধানে জিতেছিল প্রোটিয়াব্রিগেড ৷ প্রথম দু'টি ম্য়াচ জিতে সিরিজ জিতে নিয়েছিল সফরকারী দল ৷ তৃতীয় ম্য়াচটি জিতে সান্ত্বনার জয় পেয়েছিল ইংরেজরা ৷ এক্ষেত্রেও সিরিজের প্রথম দু'টি ম্য়াচে জয়লাভ করে সিরিজ মুঠোয় পুরে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2025
The Proteas held their nerve at Lord’s with brilliant death bowling to claim victory by 5 runs! 🔥
A 2-0 lead means the Proteas have sealed the ODI series with a game to spare. 🇿🇦🏆#WozaNawe pic.twitter.com/0kj1hZTVpL
- ম্য়াথু ব্রিৎজকের বিশ্বরেকর্ড: এর আগে ওডিআই অভিষেকেই বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন বছর ছাব্বিশের ম্য়াথু ব্রিৎজকে ৷ গত ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের মাটিতে প্রথম ব্য়াটার হিসেবে ওডিআই আত্মপ্রকাশে দেড়শত রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি ৷ আর বৃহস্পতিবার প্রথম ব্যাটার হিসেবে ওডিআই কেরিয়ারের প্রথম পাঁচ ম্য়াচে হাফসেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেললেন ব্রিৎজকে ৷ তাও আবার 'হোম অব ক্রিকেটে' ৷ প্রথম পাঁচ ইনিংসে প্রোটিয়া ব্য়াটারের ঝুলিতে এল যথাক্রমে 150, 83, 57, 88, 85 রান ৷
Matthew Breetzke’s phenomenal ODI start continues! 🌟— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2025
A world record: his 5th consecutive score of 50+ in his first 5 international One Day matches, capped by a match-winning 85 off 77 balls, earns him the Player of the Match award. 🔥🇿🇦 #WozaNawe pic.twitter.com/kLwsfhFo6h
- লর্ডসে দলগত নজির দক্ষিণ আফ্রিকার: লর্ডসে এদিন দলগত নজির গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকাও ৷ সফরকারী দল হিসেবে এতদিন 'হোম অব ক্রিকেটে' সর্বাধিক রানের (ওডিআই) স্কোর ছিল ভারতের ঝুলিতে ৷ 2002 ন্য়াটওয়েস্ট ট্রফির ফাইনালে 326 রান তুলে ম্য়াচ জিতেছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের ভারত ৷ এদিন সফরকারী দল হিসেবে লর্ডসে সর্বাধিক রানের নজিরে ভারতকে পিছনে ফেলল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ প্রথমে ব্য়াট করে আট উইকেটে 330 রান তুলল তাঁরা ৷