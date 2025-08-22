ETV Bharat / sports

ব্রিৎজকের বিশ্বরেকর্ডের পর এনগিদির পাঁচ, অজিদের দুরমুশ করে সিরিজ জিতল প্রোটিয়ারা - SA BEATS AUS IN ODI SERIES

প্রথম ম্য়াচের মতই রান তাড়া করতে নেমে দু'শোর মধ্যে গুটিয়ে গেল বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ব্যাটিং লাইন-আপ ৷

SOUTH AFRICA BEATS AUSTRALIA
অজিদের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় প্রোটিয়াদের (AP)
হায়দরাবাদ, 22 অগস্ট: প্রথম ম্য়াচে কেশব মহারাজের পর দ্বিতীয় ম্য়াচে পাঁচ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ব্য়াটিং অর্ডার ধসিয়ে দিলেন লুঙ্গি এনগিদি ৷ আর 278 রান তাড়া করতে নেমে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ান-ডে ম্য়াচেও দু'শোর আগেই গুটিয়ে গেল হোম টিম ৷ ম্য়াকায়ে দ্বিতীয় ম্য়াচে অস্ট্রেলিয়াকে 84 রানে হারিয়ে (তিন ম্য়াচের) সিরিজও জিতে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷

  • অজিদের বিরুদ্ধে টানা পাঁচটি ওডিআই সিরিজ জয় প্রোটিয়াদের: সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচে এদিন সফরকারী দলের 277 রানের জবাবে অস্ট্রেলিয়া গুটিয়ে গেল 193 রানেই ৷ তাও আবার 38 ওভারের মধ্যে (37.4 ওভার) ৷ এদিন রান তাড়া করতে নেমে শেষ ন'রানে চার উইকেট হারাল ক্য়াঙারুব্রিগেড ৷ সেইসঙ্গে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে টানা পাঁচটি ওডিআই সিরিজ জয়ের নজির গড়ল প্রোটিয়ারা ৷
  • ব্য়াট হাতে ব্রিৎজকের বিশ্বরেকর্ড: এদিন ব্য়াট হাতে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের নায়ক ম্য়াথু ব্রিৎজকে এবং ট্রিস্টান স্টাবস ৷ ব্রিৎজকে খেললেন 78 বলে 88 রানের ঝোড়ো ইনিংস ৷ স্টাবসের 74 রান এল 87 বলে ৷ এর মধ্যে প্রথমজন অর্ধশতরান হাঁকিয়ে নাম তুলে ফেললেন রেকর্ডবুকে ৷ ওয়ান-ডে ইতিহাসে প্রথম ব্য়াটার হিসেবে কেরিয়ারের প্রথম চার ম্য়াচে হাফসেঞ্চুরির নজির ধরা দিল দক্ষিণ আফ্রিকার চার নম্বর ব্যাটারের ঝুলিতে ৷ চলতি বছর লাহোরে ত্রিদেশীয় সিরিজে নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই আত্মপ্রকাশ হয়েছিল ব্রিৎজকের ৷ সেই ম্য়াচে 150 রান করে অভিষেকে সর্বাধিক রানের নজির গড়েছিলেন ডানহাতি এই ব্য়াটার ৷ জন্মলগ্ন থেকে ওডিআই ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশে কোনও ব্য়াটারের ঝুলিতে 150 রানের নজির ছিল না ৷

দুই ব্যাটারের সৌজন্য এদিন প্রথমে ব্য়াট করে 49.1 ওভারে 277 রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ 63 রান দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বাধিক তিন উইকেট লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পার ৷

  • পাঁচ উইকেট এনগিদির: চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে নেই পেস বিভাগের প্রধান অস্ত্র কাগিসো রাবাদা ৷ পরিবর্তে এদিন গ্রেট ব্য়ারিয়ার রিফ এরিনায় বল হাতে প্রোটিয়াদের জয়ের নায়ক এনগিদি ৷ 42 রানে এটি কেরিয়ারের দ্বিতীয়বার পাঁচ উইকেট তাঁর ৷ 74 বলে 87 রান করে অজি ব্য়াটারদের মধ্যে একমাত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন জশ ইংলিস ৷ তাঁকে ফেরান এনগিদিই ৷ এছাড়া প্রোটিয়া পেসারের শিকারের তালিকায় মার্নাস লাবুশেন, অ্যারন হার্ডি, জেভিয়ার বার্টলেট এবং অ্যাডাম জাম্পা ৷ সবমিলিয়ে 37.4 ওভারে 193 রানেই গুটিয়ে যায় অজিরা ৷

প্রথম ম্য়াচে 98 রানে জিতে সিরিজে 1-0 লিড নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ ব্রিৎজকের হাফসেঞ্চুরির (57 রান) পাশাপাশি সেই ম্য়াচ 82 রান এসেছিল এইডেন মার্করামের ব্যাটে ৷ 65 রান করেছিলেন অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা ৷ বল হাতে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন সহঅধিয়ানক তথা বাঁ-হাতি স্পিনার কেশব মহারাজ ৷ প্রথমে ব্যাট করে 296 রান তুলে হোম টিমকে 198 রানে গুটিয়ে দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷

