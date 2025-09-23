সিএবি পরিচালনায় কোনও রকেট সায়েন্স নেই, মসনদে বসেই বড় ঘোষণা সৌরভের

সিএবি পরিচালনায় কোনও রকেট সায়েন্স নেই, মসনদে বসেই বড় ঘোষণা সৌরভের
বার্ষিক সাধারণ সভার পর সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে সিএবি প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসলেন মহারাজ ৷
Published : September 23, 2025 at 11:29 AM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: "সিএবি'র একটা পরিকাঠামো আছেই ৷ সেখানে ছোটখাটো কিছু সংযুক্তি কিংবা পরিবর্তন আসবে ৷ এর পিছনে কোনও রকেট সায়েন্স নেই ৷" দ্বিতীয়বার রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার মসনদে বসে সকলকে নিয়ে চলার বার্তা সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের গলায় ৷ চওড়া হাসি, শরীরিভাষায় প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয়বার সিএবি প্রেসিডেন্ট পদে বসলেন মহারাজ ৷ আর পদে বসে ডুমুরজলায় নয় একর জমিতে স্পোর্টস অ্য়াকাডেমির ঘোষণা তাঁর মুখে ৷
এদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাইপাসের ধারে এক পাঁচতারা হোটেলে ছিল সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভা ৷ মিনিট পঞ্চাশের মধ্যেই শেষ হল সেই এজিএম ৷ পরবর্তীতে ছ'বছর বাদে বাংলা ক্রিকেটের মসনদে ফিরলেন সৌরভ ৷ তবে মহারাজকীয় প্রত্যাবর্তনের মূল সেলিব্রেশনটা হল সিএবি'তে ফিরে ৷ রাত সাড়ে ন'টার খানিক আগে পুরো দল নিয়ে সিএবি'তে হাজির হন মহারাজ ৷ আতসবাজির রোশনাইয়ে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয় ৷ প্রথমে সহসভাপতি নীতীশ রঞ্জন (অণু) দত্তকে নিয়ে মহারাজ চলে যান তাঁর ঘরে ৷ বসিয়ে দেন চেয়ারে ৷ পরে একে একে কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস, সচিব বাবলু কোলে ও যুগ্মসচিব মদন ঘোষকে তাঁদের চেয়ারে বসিয়ে নিজের কুর্সি গ্রহণ করেন প্রেসিডেন্ট সৌরভ ৷ সেইসঙ্গে বাংলার ক্রিকেট প্রশাসনে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হয় তাঁর ৷
পরে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়ে সৌরভ জানিয়ে দেন, বাংলা ক্রিকেটকে নয়া দিশা দেওয়ার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন তিনি ৷ যার প্রথম ধাপ হিসেবে হাওড়ার ডুমুরজলায় নয় একর জমিতে 24 কোটি টাকার বিনিময়ে তৈরি হচ্ছে নয়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও রিহ্যাব সেন্টার ৷ বিশ্বমানের সেই অ্যাকাডেমি বাংলা ক্রিকেটকে আগামিদিনে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করছেন নয়া সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷ সৌরভের কথায়, "বাংলা ক্রিকেট নিয়ে পুরোপুরি মাথা ঘামানো শুরু করিনি এখনও ৷ দ্রুত শুরু করে দেব। আপাতত বলতে পারি, ডুমুরজলায় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির জন্য জমি পেয়েছি আমরা ৷ খুব দ্রুত কাজ শুরু হয়ে যাবে ৷" সূত্রের খবর, সোমবারই অ্যাকাডেমির জন্য জমির প্রয়োজনীয় কাগজ হাতে চলে এসেছে ৷
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নয়া প্রেসিডেন্ট পদে বসছেন মিথুন মানহাস ৷ নয়া বোর্ড প্রেসিডেন্ট ও তাঁর কমিটিকে আগামীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সৌরভ ৷ 2026 সালে দেশের মাটিতে রয়েছে টি-20 বিশ্বকাপের আসর ৷ সিএবি কি কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ম্যাচ পাবে ? জবাবে মহারাজ বলছেন, "আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব ৷ কিন্তু এর বেশি এখনই কিছু বলার সময় আসেনি ৷" এশিয়া কাপের সুপার-ফোরে রবিবার টিম ইন্ডিয়ার কাছে ফের ধরাশায়ী হয়েছে পাকিস্তান ৷ এব্য়াপারে সৌরভ বলছেন, "আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি পাকিস্তান ভারতের তুলনায় অনেক দুর্বল দল এখন ৷ এমন দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ হলে যা ফল হওয়ার তাই হচ্ছে ৷"