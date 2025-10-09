রোহিতকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর সিদ্ধান্তে ভুল দেখছেন না মহারাজ
সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ান-ডে সিরিজের দলঘোষণা করেছে বিসিসিআই ৷ সেখানে রোহিতকে রাখা হলেও মুম্বইকরের অধিনায়কত্ব গিয়েছে ৷
কলকাতা, 9 অক্টোবর: রোহিত শর্মা খেলতে থাকুক ৷ কিন্তু শুভমন গিলকে 2027 বিশ্বকাপের আগে অধিনায়ক নির্বাচন করায় নির্বাচকদের সিদ্ধান্তে কোনও ভুল দেখছেন না সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ শহরের এক অভিজাত হোটেলে এক ইভেন্টে যোগ দিয়ে সিএবি প্রেসিডেন্ট জানালেন, টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে গিল নিজেকে প্রমাণ করেছে ইতিমধ্যেই ৷ তাই রোহিতকে সরিয়ে বিশ্বকাপের আগে তরুণ নেতা হিসেবে গিলকে নয়া দায়িত্ব দেওয়ায় কোনও অন্য়ায় দেখছেন না তিনি ৷
সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ান-ডে এবং টি-20 সিরিজের দলঘোষণা করেছে বিসিসিআই ৷ সেখানে ওয়ান-ডে স্কোয়াডে রোহিতকে রাখা হলেও মুম্বইকরের অধিনায়কত্ব গিয়েছে ৷ ভারতের নয়া ওয়ান-ডে নেতা হয়েছেন গিল ৷ এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সৌরভ এদিন বলেন, "গত দু'বছরে অধিনায়ক হিসেবে ভারতকে টি-20 বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দিয়েছে রোহিত ৷ নেতা হিসেবে ও অসাধারণ ছিল ৷ তাই আমার মনে হয় না পারফরম্যান্সের কারণে ওকে সরানো হয়েছে ৷ আমি নিশ্চিত 2027 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে আলোচনা করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এটা ৷ কারণ বিশ্বকাপের সময় ওর বয়স চল্লিশ হবে ৷ খেলাধুলোর নিরিখে যে সংখ্যাটা অনেকটাই বেশি ৷"
এই প্রসঙ্গে তিনি নিজে 37 বছর বয়সে শেষ ওয়ান-ডে খেলেছিলেন বলে স্মরণ করিয়ে দেন মহারাজ ৷ একইসঙ্গে তিনি জানান, রাফায়েল নাদাল, রজার ফেডেরার কিংবা দিয়েগো মারাদোনা; প্রত্যেককে এই বিষয়টার সামনে দাঁড়াতেই হবে ৷ সৌরভের কথায়, "আমরা কেউই জানি না যে, চল্লিশে দাঁড়িয়ে রোহিত কতটা পারদর্শী থাকবে ৷ তাই আমার মনে হয় না সিদ্ধান্তটা খুব খারাপ বলে ৷ এমনটা বড় বড় সকল ক্রীড়াব্যক্তিত্বদের সঙ্গেই হয় ৷ আমার মনে হয়ে শুভমন গিল যদি ওয়ান-ডে'তে 12-13 হাজার রান করে তাহলে সেও এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে ৷"
গিলকে অধিনায়ক নির্বাচিত করার পাশাপাশি শ্রেয়স আইয়ারকে সহঅধিনায়ক নির্বাচিত করে অজি সফরে ওয়ান-ডে দলঘোষণা করেছে ভারতীয় দল ৷ 2027 বিশ্বকাপের আগে রোহিতকে দলনায়ক বেছে নেওয়া প্রসঙ্গে অজিত আগরকর সাংবাদিকদের বলেন, "তিনটি ফরম্যাটে তিনজন ভিন্ন অধিনায়ক বাস্তবে অসম্ভব ৷ বিশেষ করে পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যাঘাত ঘটায় ৷ বিশ্বকাপ দু'বছর বাদে ৷ সাম্প্রতিক সময়ে আমরা বেশি ম্যাচ খেলিওনি, যা চ্যালেঞ্জিং ৷ তবে শীঘ্রই আমরা বিশ্বকাপ নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করব ৷ পরবর্তী অধিনায়ক বিশ্বকাপের আগে অনেকটা সময় পাবে বলেই আমার বিশ্বাস ৷"
অজিত আগরকরের সেই মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি এদিন শোনা গেল সৌরভের গলায় ৷ যিনি সম্প্রতি ফের বাংলা ক্রিকেটের মসনদে বসেছেন ৷ গতমাসের শেষদিকে দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের জুতোয় পা গলিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য সিএবি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷