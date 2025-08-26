ETV Bharat / sports

'মাঠ থেকেই অবসর ঘোষণা উচিত ছিল', পূজারাকে নিয়ে মত সৌরভের

পূজারার বাইশ গজকে বিদায় জানানো প্রসঙ্গে আর কী জানালেন প্রথমবার কোচিং করাতে চলা মহারাজ ?

সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 12:10 PM IST

কলকাতা, 26 অগস্ট: দু'বছরের বেশি সময় ভারতীয় দলের বাইরে থাকার পর গত রবিবার বাইশ গজকে বিদায় জানিয়েছেন চেতেশ্বর পূজারা ৷ ভারতীয় ক্রিকেটে সবধরনের ফরম্য়াট থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা করেছেন একদা টিম ইন্ডিয়ার 'মিস্টার ডিপেন্ডবল' ৷ কিন্তু এভাবে নয়, পূজারার উচিত ছিল মাঠে থেকেই অবসর নেওয়া ৷ এমনটাই মত সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের ৷

টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের নীরব সাধক পূজারা সবধরনের ক্রিকেট থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা করার পর প্রতিক্রিয়ার সুনামি বয়ে গিয়েছে ৷ ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় 19টি সেঞ্চুরি, সাত হাজারেরও বেশি রানের মালিক দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে বসেছিলেন একটা সুযোগের অপেক্ষায় ৷ রবিবার সেই অপেক্ষায় দাঁড়ি টেনেছেন সৌরাষ্ট্র ক্রিকেটার ৷ অনেকে বলছেন, আসলে সঠিক সময়ে দেওয়াল লিখন পড়তে ভুল করেছিলেন চেতেশ্বর পূজার ৷

2023 সালে ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে শেষবার টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে গায়ে চাপিয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি ৷ সেই ম্য়াচে বড় রান না-পাওয়ার পর থেকেই পূজারা জাতীয় দলের বাইরে ৷ মাঝের সময়ে অধিনায়ক বদল হয়েছে দলের ৷ কোচ বদলেছে তার আগেই ৷ কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সুযোগ আর পাননি সৌরাষ্ট্র ব্য়াটার ৷ অবসর ঘোষণার পর অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেটমহলে পূজারা বন্দনা চলছে ৷ সঙ্গে ঘুরছে অমোঘ প্রশ্ন, 'পূজারার কি আরও আগে অবসর নেওয়া উচিত ছিল ?'

সোমবার রাতের দিকে সিএবি'তে হাজির হয়ে সেই প্রশ্নের জবাব দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ মহারাজের মতে, আরও আগে মাঠ থেকেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল পূজারার ৷ সৌরভের কথায়, "পূজারা অনেকদিন জাতীয় দলের বাইরে ৷ ও যে আর সুযোগ পাবে না, সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল ৷ আমার মনে হয়, পূজারার মতো ক্রিকেটারের মাঠ থেকেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল ৷"

পাশাপাশি এশিয়া কাপের স্কোয়াডে শ্রেয়স আইয়ারকে না-দেখে অবাক হয়েছেন বলে জানালেন সৌরভ ৷ তবে শুভমন গিলকে সহঅধিনায়ক বেছে নেওয়ার বিষয়টিতে খুশি হয়েছেন সদ্য প্রিটোরিয়া ক্য়াপিটালসের কোচ হওয়া দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ যদিও প্রথমবার কোচিং করাতে চলার অভিজ্ঞতা নিয়ে এদিন কিছু শোনা যায়নি সৌরভের গলায় ৷

এদিকে, আগামী শনিবার দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভা। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাবে থাকা টিম ইন্ডিয়ার জোরে বোলার আকাশদীপ শনিবার কলকাতায় আসছেন ৷ সেদিন তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা দেবে সিএবি ৷

