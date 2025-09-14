'পরিসংখ্যানই প্রমাণ', পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতকে অনেক এগিয়ে রাখছেন সৌরভ

'পরিসংখ্যানই প্রমাণ', পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতকে অনেক এগিয়ে রাখছেন সৌরভ
ভারতের তুলনায় ধারেভারে পাকিস্তান অনেকটা পিছিয়ে বলেই মত মহারাজের ৷
Published : September 14, 2025 at 12:30 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: ফরম্য়াট ছোট হলে দু'টো দলের মধ্যে ফারাক কমে অনেকটাই ৷ তবু দুবাইয়ে রবিবাসরীয় মহারণে সূর্যকুমার যাদব নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল অনেকটা এগিয়ে থেকেই শুরু করবে বলে মত সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের ৷ দ্বিতীয়বার বাংলা ক্রিকেটের মসনদে বসতে চলা মহারাজ সাফ জানালেন, ধারেভারে পাকিস্তান বিশেষ ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না ৷
বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারতীয় দল ক্রিকেটীয় দক্ষতায় অনেক এগিয়ে ৷ তার উপর পাকিস্তানের বাবর আজম-সহ একাধিক অভিজ্ঞ ব্যাটার এশিয়া কাপে নেই ৷ বোলিংয়ে অবশ্য শাহিন শাহ আফ্রিদিরা রয়েছেন ৷ তা সত্ত্বেও ভারতীয় দল ধারেভারে যোজন এগিয়ে, বলছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিশ্চিত যে দুবাইয়ে রবিবায়রীয় 'ক্ল্যাশ অব টাইটানসে' সহজ জয় তুলে নেবে সুর্যকুমারের দলবল ৷ প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের কথায়, "ভারত এবং পাকিস্তান দু'দলের মধ্যে যদি শক্তির বিচার করা হয়, তাহলে ভারত অনেকটাই এগিয়ে থাকবে ৷ টি-20 ফরম্য়াটে এই ব্যবধান কিছুটা হলেও কমতে পারে ৷ কারণ খেলা যত ছোট হয়, ব্যবধান তত কমে ৷ ভারত অনেক বেশি শক্তিশালী ৷ সেখানে পাকিস্তান একেবারে ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না ৷"
একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "টি-20 ক্রিকেট এমন একটা ফরম্যাট যেখানে এক-আধদিন যে কোনও দলের ভাগ্য আচমকা বদলে যেতে পারে ৷ কিন্তু যদি গত দশ বছরের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, তাহলেই ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত কতবার জিতেছে, তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে ৷"
এদিকে রবিবার দুপুরে সিএবি প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন জমা করবেন মহারাজ ৷ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছ'বছর পর সিএবি'র প্রেসিডেন্ট পদে ফিরতে চলেছেন তিনি ৷ সৌরভের সঙ্গে সিএবি সচিব পদে প্রত্যাবর্তন সময়ের অপেক্ষা বাবলু কোলের ৷ সৌরভ ও তাঁর প্যানেলের সকলে রবিবার দুপুরে একসঙ্গে পেশ করবেন মনোননয়ন ৷ আগামী 22 সেপ্টেম্বর সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভা ৷ সেদিনই নির্বাচন সিএবি'তে ৷ তার আগে রবিবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ৷
সচিব পদে বাবলু কোলের পাশাপাশি যুগ্ম-সচিব পদে বসতে চলেছেন মদনমোহন ঘোষ ৷ ভাইস-প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ সৌরভের ডেপুটি হতে চলেছেন অণু দত্ত ৷ কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস ৷ সচিব পদে প্রত্যাবর্তন নিয়ে শনিবার বাবলু কোলে বলেন, "এখন কিছুই সরকারি নয়। রবিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরেই সব চূড়ান্ত হবে ৷"