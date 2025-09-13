ETV Bharat / sports

মহারাজের প্রত্যাবর্তন: বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলার ক্রিকেটের মসনদের মাথায় সৌরভ !

14 সেপ্টেম্বর মনোনয়নের শেষদিনে প্যানেল জমা দেবেন মহারাজ ৷ সৌরভের প্যানেলে সেক্রেটারি পদে সম্ভাব্য নাম বাবলু কোলে ৷

SOURAV GANGULY
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ (ফাইল ছবি)
By Sanjib Guha

Published : September 13, 2025 at 8:04 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: সমস্ত জল্পনার অবসান ৷ আবারও ক্রিকেট প্রশাসনে ফিরছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল বা সিএবি-র প্রেসিডেন্ট পদে বসতে চলেছে তিনি ৷ তাও আবার বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৷ সিএবি-র নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত এমন এক সূত্রের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে ৷

সিএবি-র ওই সূত্রের দাবি, এখনও পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে সৌরভের প্রতিযোগী কেউ নেই ৷ 14 সেপ্টেম্বর মনোনয়ন পেশের শেষদিন ৷ সেখানে দ্বিতীয় কোনও মনোনয়ন পেশ না-হলে, দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের জায়গায় সৌরভের ফের সিএবি-র প্রেসিডেন্ট হওয়া নিশ্চিত ৷ এমনকি সিএবি-র সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং কোষাধ্যক্ষ পদেও কোনও নির্বাচন হবে না-বলেই জানা যাচ্ছে ৷

জানা গিয়েছে, আগামী 28 সেপ্টেম্বর বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভায় সিএবি-র প্রতিনিধিত্ব করবেন সৌরভ ৷ তার আগে 22 সেপ্টেম্বরের রাজ্য সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ক্রিকেটের মসনদে বসতে চলেছেন ৷ উল্লেখ্য, সৌরভ প্রশাসক হিসেবে তাঁর আগের টার্মে সিএবি ও বিসিসিআই, দুই জায়গাতেই শীর্ষপদে আসীন হয়েছেন ৷

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক 2019 সাল থেকে 2022 সাল পর্যন্ত বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ছিলেন ৷ তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার পর, সেই পদে আসেন 83-র বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার রজার বিনি ৷ 2019 সালে বিসিসিআই-তে যাওয়ার আগে সৌরভ 2015 সাল থেকে সিএবি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব সামলেছেন, জগমোহন ডালমিয়ার প্রয়াণের পর ৷ তারও আগে প্রশাসক হিসেবে বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম-সচিব পদে ছিলেন তিনি ৷

তবে, একটা বিষয় এখনও স্পষ্ট নয় যে, পরবর্তী সময়ে সৌরভ বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ঝাঁপাবেন কি না ৷ কারণ, সিএবি ও বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভার মাঝে পুরো এক সপ্তাহের ব্যবধান রয়েছে ৷ তবে, সিএবি-র তরফে বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিনিধিত্ব সৌরভ করছেন, তা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে ৷ ফলে একপ্রকার বিসিসিআই-তে নিজের একটা হাত তিনি রেখে দিয়েছেন ৷ সেখানে সৌরভের সঙ্গে দেখা যাবে তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ হরভজন সিংকে ৷ তিনি পঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসেবে বিসিসিআই-তে আসছেন ৷

তবে, এবার ক্রিকেট প্রশাসক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নতুন করে তাঁর ইনিংস শুরু করতে চলেছেন ৷ যার সূচনা তিনি করছেন সিএবি-র হাত ধরে ৷ বাংলার প্রাক্তন এই তারকা পরবর্তীতে বিসিসিআইয়ের শীর্ষপদে আসীন হন কি না, তা দেখার বিষয় ৷

বর্তমানে সিএবি-র নির্বাচনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অবগত এক বিশেষ সূত্র ইটিভি ভারতকে বলেন, "এখন যেহেতু সকল রাজ্য সংস্থা এবং বিসিসিআই নির্বাচন প্রাক্তন বিচারপতি আরএম লোধার সুপারিশ অনুযায়ী হচ্ছে, তাই যাঁরা যোগ্য হবেন, তাঁরাই কেবল পদাধিকারী হতে পারবেন ৷ তবে, পরবর্তী সময়ে ন্যাশনাল স্পোর্টস গভর্ন্যান্স বিল 2025 লাগু হলে, জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে পুনরায় নির্বাচন হতে পারে ৷ স্পোর্টস বিল অনুযায়ী, বোর্ড ও সংস্থার পদাধিকারী নির্বাচন প্রক্রিয়া আয়োজন করতে কমপক্ষে একবছর সময় লাগবে ৷"

তাই এই মুহূর্তে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদে নিজের দাবিদারি রাখবেন কি না, সেই আলোচনা সরিয়ে রাখা যেতে পারে ৷ এই মুহূর্তে যেখানে নজর রয়েছে সকলের, তা হল সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভা ও তার আগে রবিবারে মনোনয়নের শেষদিনে ৷ আর সেখানে সিএবি প্রেসিডেন্ট পদে সম্ভাব্য বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে চলেছেন সৌরভ ৷

সিএবি সূত্রে খবর, মহারাজের বিরোধীপক্ষ হিসেবে পরিচিত তথা প্রাক্তন সিএবি সচিব ও কোষাধ্যক্ষ বিশ্বরূপ দে নির্বাচনের আগে সৌরভ-শিবির সামিল হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ তাই এটা একপ্রকার নিশ্চিত যে 22 সেপ্টেম্বর সিএবি-র সভাপতি নির্বাচনে সৌরভের প্রতিপক্ষ হিসাবে আর কেউ রইল না ৷

সিএবির ওই সূত্র বলেন, "সৌরভের প্যানেলের সদস্যরা বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবেন কি না, তা রবিবার সন্ধের পর জানা যাবে ৷ কিন্তু, একটা মাথাব্যাথা থেকে যাবে ৷ তা হল, সিএবি-র অন্যান্য পদে কাদের বাছাই করা হবে ৷ কারণ, সেখান একাধির যোগ্য নাম রয়েছে ৷"

সিএবি-র প্রেক্ষাপটে দেখলে, রাজ্য সংস্থার বোর্ড পরিচালনার জন্য ‘গাঙ্গুলির প্যানেল’-এ সবার আগে নাম রয়েছে প্রাক্তন সচিব বাবলু কোলের ৷ রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং সৌরভের ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় দাস, মদন ঘোষ, অনু দত্ত এবং আরও কয়েকজন ৷ এমনকি এআইএফএফ-এর প্রাক্তন সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট সুব্রত দত্তর নামও রয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে সৌরভের নেতৃত্বাধীন বোর্ডের সদস্য তালিকায় ৷

