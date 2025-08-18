কলকাতা, 18 অগস্ট: দুই মেয়ে শহরে ছিলেন না ৷ লন্ডন থেকে তাঁদের ফেরার অপেক্ষায় সোনাজয়ী হকি অলিম্পিয়ান ভেস পেজের শেষকৃত্য হল তিনদিন বাদে অর্থাৎ, রবিবার ৷ তার আগে শ্রাবণের শেষদিনে মেঘলা দুপুরে শেষবারের মত ময়দান ঘুরে গেলেন ভেস পেজ ৷ তাঁর শেষকৃত্যে এদিন পুত্র লিয়েন্ডার পেজকে সঙ্গ দিলেন বন্ধু সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ বাবার শেষকৃত্যে আবেগ বাঁধ মানেনি লিয়েন্ডারের ৷ কান্নায় ভেঙে পড়েন ভারতীয় টেনিসের কিংবদন্তি ৷
দীর্ঘদিন ধরেই শয্য়াশায়ী ভেস পেজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গত 14 অগস্ট ৷ বাবার মৃত্যুর সময় পাশেই ছিলেন লিয়েন্ডার ৷ অবস্থার অবনতি হওয়ায় মঙ্গলবার রাতে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল 1972 মিউনিখ অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় দলের মিডফিল্ডারকে ৷ সেখানেই বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্য়াগ করেন ভেস পেজ ৷ এরপর তাঁর দেহ রাখা ছিল পিস ওয়ার্ল্ডে ৷ সেখান থেকে শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়ার আগে রবিবার ময়দানের হকি বেঙ্গলের তাঁবুতে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হিসেবে দেশের খেলাধুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা মানুষটিকে ৷
বাবার শেষ যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন ছেলে লিয়েন্ডার পেজ ৷ ময়দানে হকি বেঙ্গলের তাঁবুতে ভেস পেজকে শেষ শ্রদ্ধা জানান হকি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকে ৷ সেখানে ভেস পেজকে শেষযাত্রায় 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া হয় ৷ ময়দানের বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিরা ছাড়াও আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের হকি খেলোয়াড়রা ভেস পেজের মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। কফিন মুড়ে দেওয়া হয় সবুজ-মেরুন এবং লাল-হলুদ পতাকায় ৷ উল্লেখ্য, ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান দুই ক্লাবের হয়েই খেলেছিলেন ভেস পেজ ৷
এরপর মিডলটন রো'তে সেন্ট থমাস গির্জায় তাঁকে শেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে উপস্থিত হয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ কঠিন সময়ে বন্ধু লিয়েন্ডারকে বুকে আগলে সান্ত্বনা দেন সৌরভ ৷ ভেস পেজের পরিবারের অন্য়ান্যদের সঙ্গেও সেখানে সাক্ষাত করেন তিনি ৷ পাশাপাশি ভেস পেজের শেষ শ্রদ্ধায় দেখা যায় তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, প্রাক্তন ক্রিকেটার অরুণ লালকে ৷ পরবর্তীতে লোয়ার সার্কুলার রোড সিমেট্রিতে সমাধিস্থ করা হয় ভেস পেজের মরদেহ ৷
ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান ক্লাবের তরফে প্রাক্তন হকি তারকার জন্য একটি স্মরণসভা আয়োজনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে ৷ যা শোনা যাচ্ছে, ভেস পেজের স্মরণে ডুরান্ড কাপ ডার্বিতে কালো ব্য়াজ পরে খেলতে নামতে পারেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা ৷ দিনক্ষণ স্থির না-হলেও সাউথ ক্লাবও একটি স্মরণসভার আয়োজন করতে চলেছে ৷ এর পাশাপাশি হকি বেঙ্গল ভেস পেজের নামাঙ্কিত একটি ট্রফি চালু করার ভাবনায় ৷ প্রেসিডেন্ট সুজিত বসুর সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনার পর তা ঘোষণা করা হবে আগামী সপ্তাহে ৷ 29 অগস্ট বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীর পর হকি বেঙ্গল ভেস পেজের স্মরণসভা আয়োজন করবে বলে জানিয়েছেন সংস্থার সচিব ইস্তেয়াক আলি ৷