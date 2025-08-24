হায়দরাবাদ, 24 অগস্ট: গত জুনে সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেলে ভেবে দেখবেন ৷ দু'মাস যেতে না-যেতেই কোচের হটসিটে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ তবে ভারতীয় দলের নয়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় কোচ হলেন এসএ-20 লিগের দল প্রিটোরিয়া ক্য়াপিটালসের ৷ এর আগে মেন্টর, হেড অব ক্রিকেট পদে থাকলেও হেড কোচ পদে এই প্রথমবার দায়িত্ব সামলাবেন প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ৷
প্রিটোরিয়া ক্য়াপিটালসের নয়া কোচের পদে জোনাথন ট্রটের স্থলাভিষিক্ত হলেন সৌরভ ৷ রবিবার সোশাল মিডিয়ায় এক ঘোষণায় নয়া কোচ হিসেবে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের নাম ঘোষণা করল ফ্র্য়াঞ্চাইজিটি ৷ ইনস্টা পোস্টে তাঁরা লেখে, "ক্য়াপিটালস শিবিরে রাজকীয় মেজাজ নিয়ে আসতে চলেছেন প্রিন্স ৷ আনন্দের সঙ্গে আমরা সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়কে পরবর্তী হেড কোচ হিসেবে ঘোষণা করছি ৷" আগামী 26 ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এসএ-20'র চতুর্থ সংস্করণ ৷ সেখানেই কোচ হিসেবে দেখা যাবে মহারাজকে ৷
উল্লেখ্য, সেঞ্চুরিয়নের এই ফ্র্য়াঞ্চাইজি দলটি যে সংস্থার মালিকানাধীন; সেই জেএসডব্লু স্পোর্টস গ্রুপ গত মরশুম থেকেই তাঁদের অধীনস্ত সমস্ত ফ্র্য়াঞ্চাইজি দলের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট পদে বসিয়েছে সৌরভকে ৷ প্রিটোরিয়া ক্য়াপিটালসের হেড কোচ পদে বসে মহারাজের দায়িত্ব আরও বাড়ল বৈকি ৷ এর আগে 2019 সালে আইপিএলে দিল্লি ক্য়াপিটালসের মেন্টর পদ সামলেছিলেন সৌরভ ৷ সেবার প্লে-অফে পৌঁছেছিল তাঁরা ৷ জেএসডব্লিউ স্পোর্টস গ্রুপের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট পদে বসায় 2025 আইপিএল এবং ডব্লিউপিএলে দিল্লি ক্য়াপিটালসের সঙ্গে ছিলেন তিনি ৷ তবে দেশের বাইরে তো বটেই, পেশাদার হিসেবে প্রথমবার কোনও দলের হেড কোচের গুরুদায়িত্ব সামলাতে চলেছেন দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ৷
প্রিটোরিয়া ক্য়াপিটালসের হেড কোচ হিসেবে সৌরভের প্রথম বড় অ্য়াসাইনমেন্ট অবশ্যই আগামী 9 সেপ্টেম্বর টুর্নামেন্টের নিলাম ৷ আশা করা যায় নয়া কোচের পরামর্শে স্কোয়াডেও বড়সড় বদল আনতে চলেছে প্রিটোরিয়া ক্য়াপিটালস ৷ গত তিনটি সংস্করণে প্রিটোরিয়ার ঝুলিতে এখনও পর্যন্ত খেতাব আসেনি ৷ 2023 মরশুমে ফাইনালে পৌঁছলেও রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাঁদের ৷ তাই মহারাজের অধীনে ট্রফিখরা কাটাতেও মরিয়া থাকবে তাঁরা ৷