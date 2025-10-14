বাংলার রঞ্জি অভিযান শুরুর আগে বাড়তি তৎপর মহারাজ, শহরে এলেন শামি
উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে বুধবার রঞ্জি অভিযান শুরু করছে অভিমন্যু ঈশ্বরণের বাংলা ৷
Published : October 14, 2025 at 11:35 AM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি ওপেনারে অংশ নিতে সোমবার দুপুরে শহরে পৌঁছে গেলেন মহম্মদ শামি ৷ মঙ্গলবার ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগে বাংলা দলের সঙ্গে অনুশীলন করবেন তিনি ৷ এরপর বুধবার উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে নেমে পড়বেন জাতীয় দলের স্পিডস্টার ৷ উত্তরাখণ্ড ম্যাচ দিয়ে 2025-26 রঞ্জি ট্রফি অভিযান শুরু করছে বাংলা ৷ রঞ্জি জয়ের অধরা স্বপ্নপূরণ করতে লক্ষ্মীরতন শুক্লার প্রশিক্ষণাধীন বাংলা প্রথম ম্যাচ থেকেই সতর্ক ৷
অভিমন্যু ঈশ্বরণের অধিনায়কত্বে বাংলা দলের এবারের মূল শক্তি বোলিং আক্রমণ ৷ প্রথমবার লাল-বল হাতে জুটি বাঁধবেন মহম্মদ শামি এবং আকাশদীপ ৷ এছাড়াও পেস বিভাগে থাকছেন ঈশান পোড়েল, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়ালরা ৷ এবারের বাংলা দলে তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতার সংমিশ্রন ৷ রঞ্জি অভিযান শুরুর আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে সোমবার অনুশীলনে প্রথম থেকেই হাজির ছিলেন সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ পিচের চরিত্র পরীক্ষা, অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ কিংবা কোচ লক্ষ্মীরতনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা বলে নেন মহারাজ ৷ পরে দলের প্রতিটি ক্রিকেটারের সঙ্গে আলোচনা সারেন সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷ তাঁদের অনুপ্রাণিত করেন সৌরভ ৷
শুরু হতে চলা রঞ্জি মরশুম নিয়ে বাড়তি তৎপর সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ অনুশীলেন এর আগেও একাধিকবার ঢুঁ মেরেছেন ৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ক্রিকেটারদের অভাব-অভিযোগ শোনার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় টিপস দিয়ে এসেছেন অভিষেক পোড়েলদের ৷ এদিন ইডেনেও তেমনটাই করলেন ৷ ঘরের মাঠে বংলার রঞ্জি ওপেনারে ইডেনের পিচে ঘাস রয়েছে ৷ সজীব পিচে চার পেসারে আক্রমণ সাজানোর পরিকল্পনা বাংলা থিঙ্কট্য়াঙ্কের ৷ সৌরভ জানালেন, দলের প্রস্তুতি নিয়ে খুশি ৷
অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গে সোমবার দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় সিএবি প্রেসিডেন্টকে ৷ নেতৃত্ব নিয়ে কী পরামর্শ দিলেন ? মহারাজ জানালেন, নেতৃত্ব নিয়ে নয় বরং ক্রিকেটের অন্যদিক নিয়ে কথা হয়েছে ৷ পিচ নিয়ে মহারাজ জানিয়েছেন, ইডেনে সাধারণত বাইশ গজের যে চরিত্র হয়ে থাকে সেটাই হয়েছে ৷ অর্থাৎ, বোলার-ব্যাটার দু'পক্ষই সাহায্য পাবে। খাতায়-কলমে উত্তরাখণ্ড অনেক পিছিয়ে ৷ তবুও যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷
অধিনায়কের সঙ্গে ইনিংসের গোড়াপত্তন করবেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ৷ তিন নম্বরে সুদীপ ঘরামি, চারে অনুষ্টুপ মজুমদার এবং পাঁচে নয়া সহঅধিনায়ক অভিষেক পোড়েল ৷ গত দু'বছর বৃষ্টি ঘরের মাঠে বাংলা দলের জয়ের পথে কাঁটা ছড়িয়েছে ৷ গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারদের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে না-পাওয়ার সমস্যা ছিল ৷ সব ভুলে বাংলা এবার রঞ্জির শুরু থেকেই ইতিবাচক ৷