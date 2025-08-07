হায়দরাবাদ, 7 অগস্ট: তিনি যে টটেনহ্য়াম ছাড়তে চলেছেন, সেটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল গত শনিবারই ৷ টটেনহ্য়াম হটস্পারের হয়ে গত এক দশকে 454 ম্য়াচ খেলা সন হিউং মিন এক সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, ক্লাব ছাড়ছেন তিনি ৷ বুধবার স্পারসের তরফে অফিসিয়াল ঘোষণায় সিলমোহর পড়ল পুরো বিষয়টিতে ৷ ইংলিশ ক্লাব ছেড়ে রেকর্ড অঙ্কে মেজর লিগ সকারে যোগদান করলেন দক্ষিণ কোরিয়ার কিংবদন্তি ৷ সনের নয়া ক্লাব লস অ্যাঞ্জেলস এফসি'র তরফেও বুধবার চলে এল ঘোষণা ৷
- কত বছরের চুক্তি: আরও একবছর চুক্তি থাকলেও স্পারস থেকে সময়ের আগেই বিদায় নিলেন নর্থ লন্ডনের ক্লাবটিতে 173 গোলের মালিক ৷ নতুন ক্লাবে প্রাথমিকভাবে 2027 পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সন ৷ তবে 2028 এবং 2029 পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানোর ক্লজ রয়েছে চুক্তিতে ৷ যদিও স্পারসের সঙ্গে চুক্তি ভাঙিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া তারকাকে দলে পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হল এলএএফসি'কে ৷ এযাবৎ মেজর লিগ সকারের সর্বাধিক ট্রান্সফার দিয়ে সনকে জালে নিল 2023 এমএলএস কাপজয়ী ক্লাবটি ৷
└A 🫰 pic.twitter.com/tfFJY9ATjL— LAFC (@LAFC) August 7, 2025
- রেকর্ড ট্রান্সফার-ফি'র অঙ্ক: টটেনহ্য়াম তারকাকে দলে পেতে ট্রান্সফার-ফি হিসেবে 22 মিলিয়ন ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় 225 কোটি টাকার মত) খরচ করল এলএএফসি ৷ এর ফলে মেজর লিগ সকারের সবচেয়ে দামি ফুটবলার হয়ে গেল সন হিউং মিন ৷ এর আগে এই রেকর্ড ছিল ইমানুয়েল লাত্তের ঝুলিতে ৷ চলতি বছরের শুরুতে মিডলসব্রো থেকে 21.3 মিলিয়ন ইউরোয় আটলান্টা ইউনাইটেডে যোগ দিয়েছিলেন আইভরি কোস্টের ফুটবলার ৷
- বড় সত্যি সামনে আনলেন মিন: লস অ্যাঞ্জেলস ফুটবল ক্লাবে যোগ দিয়ে বুধবার বড় সত্যি সামনে আনলেন সন হিউং ৷ উইঙ্গার-স্ট্রাইকার জানালেন, এই ক্লাব তাঁর প্রথম পছন্দ ছিল না ৷ কিন্তু এলএএফসি জেনারেল ম্য়ানেজার জন থরিংটন তাঁকে ক্লাবে যোগদানের জন্য রাজি করান শেষমেশ ৷ সন এদিন নয়া ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "ওরা আমাকে পেতে ভীষণরকম ঝাঁপিয়েছিল ৷ সত্যি বলতে এই ক্লাব আমার প্রথম পছন্দ ছিল না ৷ কিন্তু মরশুম শেষ হওয়ার পর জনের থেকে প্রথম কল পেয়ে আমি মনকে বুঝিয়েছিলাম ৷"
The legacy of a Spurs legend. pic.twitter.com/4drsU8ExvK— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2025
- টটেনহ্য়ামে সনের সাফল্য: 454 ম্য়াচে 173 গোলের পাশাপাশি 101টি গোলের বল বাড়িয়েছেন সন ৷ 2024-25 মরশুমে ক্লাবের হয়ে ইউরোপা লিগ জয়ের পাশাপাশি টটেনহ্যাম ফুটবলার হিসেবে প্রিমিয়র লিগে গোল্ডেন বুট (2021-22) এবং পুসকাস অ্যাওয়ার্ডও (2020) জিতেছেন সন ৷ ক্লাবের ইতিহাসে পঞ্চম সর্বাধিক গোলদাতা তিনি ৷