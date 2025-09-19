মোহনবাগানে শেষ পেত্রাতোস-অধ্যায় ? সোশাল মিডিয়া পোস্টে জল্পনা তুঙ্গে

মোহনবাগানে শেষ পেত্রাতোস-অধ্যায় ? সোশাল মিডিয়া পোস্টে জল্পনা তুঙ্গে
আহাল ম্য়াচে হারের পর সাইডলাইনে কোচ মোলিনার সঙ্গে দিমির কথা কাটাকাটির ছবি ভাইরাল হয়েছিল সোশাল মিডিয়ায় ৷
Published : September 19, 2025 at 10:57 AM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: কেরিয়ারে সেরা সময় যে পেরিয়ে গিয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ কিন্তু মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট নামটার সঙ্গে তিনি যেভাবে নিজেকে আত্মস্থ করেছেন, তা দৃষ্টান্তমূলক ৷ চলতি মরশুমের শুরুতে তাই দিমিত্রি পেত্রাতোসের সঙ্গে আরও একবছর চুক্তি বর্ধিত করে নিয়েছিল সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট ৷ কিন্তু সেই চুক্তির আগেই কি বাগানে শেষ হয়ে যাচ্ছে পেত্রাতোস-অধ্যায় ? প্রাক্তন অজি বিশ্বকাপার খোদ উসকে দিলেন সেই জল্পনা ৷
বৃহস্পতিবার রাতে ইনস্টাগ্রামে দু'টি ছবি পোস্ট করেন মোহনবাগানের বহু যুদ্ধের সৈনিক ৷ ক্য়াপশনে কিছু না-লিখলেও তার মধ্যে একটি ছবিতে তাঁকে দু'হাত তুলে সমর্থকদের অভিববাদন গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে ৷ যা দেখে অনুরাগীরা মনে করছেন তাহলে বুঝি বাগানে পেত্রাতোসের সময় ফুরিয়ে এল ৷ আরও একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে সাইডলাইনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন বাগান সমর্থকদের আদরের দিমি ৷
ঘরের মাঠে মঙ্গলবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের প্রথম ম্য়াচে আহাল এফকে'র বিরুদ্ধে পেত্রাতোসকে মাঠে নামাননি কোচ হোসে মোলিনা ৷ তুর্কমেনিস্তানের ক্লাবটির বিরুদ্ধে ম্যাচে 0-1 গোলে হারতে হয় বাগানকে ৷ সেই ম্য়াচ শেষ হওয়ার পর সাইডলাইনে কোচের সঙ্গে খানিক তর্কবিতর্ক হয়েছিল পেত্রাতোসের ৷ লম্বা মরশুমের আগে এহেন ছবি মোহনবাগান সাজঘরের জন্য ভালো খবর নয় ৷ বাগানের হয়ে 90 ম্যাচ খেলা পেত্রাতোসকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মত গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে উপেক্ষা করার বিষয়টি ভালো চোখে নেননি সমর্থকেরাও ৷
এরপর বৃহস্পতিবার রাতে আচমকা পেত্রাতোসের এই সোশাল মিডিয়া পোস্টে উদ্বিগ্ন সবুজ-মেরুন অনুরাগীরা ৷ দাবানলের মত জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছে যে মোহনবাগান ছাড়তে চলেছেন দিমি ৷ এহেন জল্পনায় ক্ষোভও ছড়িয়েছে সমর্থকদের মধ্যেও ৷ অনেকেই সোশাল মিডিয়ায় জানাচ্ছেন, গত ম্য়াচে পেত্রাতোসকে মাঠে নামানো হলে ম্য়াচের রং বদলাতেও পারত ৷ সত্যিই যদি অজি ফুটবলারের বিদায় আসন্ন হয়, তাহলে তাঁকে যেন এভাবে ছেড়ে দেওয়া না-হয়, সেই আর্জিও জানাচ্ছেন সমর্থকরা ৷ তবে এখনও কোনও তরফে কিছুই ঘোষণা করা হয়নি ৷ পুরোটাই জল্পনাস্তরে ৷
2022-23 মরশুমে আল ওয়েহদা থেকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে (তৎকালীন এটিকে মোহনবাগান) যোগ দিয়েছিলেন পেত্রাতোস ৷ এরপর গত তিন মরশুম ধরে এখনও পর্যন্ত 90 ম্যাচে বাগানের হয়ে 32টি গোল এসেছে তাঁর পা থেকে ৷ সবুজ-মেরুনের জোড়া আইএসএল শিল্ড এবং আইএসএল ট্রফিজয়ের অন্যতম কারিগর তিনি ৷ জিতেছেন ডুরান্ড কাপও ৷ সবমিলিয়ে পেত্রাতোস বিদায় নিলে মোহনবাগানে একটি অধ্য়ায়ের ইতি হবে ৷
এদিকে এসিএল-টু'য়ের দ্বিতীয় ম্যাচের জন্য শনিবার থেকে প্রস্তুতি শুরু করবেন মোলিনা ৷ তবে সেপাহান এসসি'র বিরুদ্ধে ইরানে খেলতে যাওয়ার আগে দলের বিদেশি ফুটবলারদের ভিসা নিয়ে সমস্যায় বাগান শিবির ৷ এমন সময় পেত্রোতোসের পোস্ট চিন্তা বাড়াল অনুরাগীদের ৷