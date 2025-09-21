বিস্ফোরক সেঞ্চুরিতে ভাঙল 'বিরাট' নজির, একগুচ্ছ রেকর্ডে নাম তুললেন মন্ধনা
চলতি ক্য়ালেন্ডার বর্ষে চারটি ওডিআই শতরান হয়ে গেল মন্ধনার ৷ যা মহিলা ওডিআই ক্রিকেটে সর্বাধিক ৷
Published : September 21, 2025 at 11:09 AM IST
নয়াদিল্লি, 21 সেপ্টেম্বর: বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ হারল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ পাহাড়প্রমাণ 413 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে অনেকদূর গিয়েছিল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ কিন্তু শেষপর্যন্ত 369 রানের বেশি এগোয়নি ভারতের ইনিংস ৷ 43 রানে হেরে সিরিজ হাতছাড়া হল হরমনপ্রীত কৌরদের ৷ তবে যাঁর ব্যাটে শনিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে রান তাড়া করতে নেমে এতদূর পৌঁছল ভারত, তিনি স্মৃতি মন্ধনা ৷ দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর সেঞ্চুরিতে সিরিজে সমতা ফিরেছিল ভারতের ৷ সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচেও বিস্ফোরক সেঞ্চুরিতে একাধিক নজিরে নাম লেখালেন ভারতের সহঅধিনায়িকা ৷
এদিন প্রথমে ব্য়াট করে বেথ মুনির বিধ্বংসী শতরানে রানের পাহাড়ে পৌঁছয় অজিরা ৷ 47.5 ওভারে সব উইকেট হারিয়ে 412 রান তোলে তাঁরা ৷ 75 বলে 138 রান করেন মুনি ৷ মারেন 23টি চার ও একটি ছক্কা ৷ পাল্টা 50 বলে শতরান আসে মন্ধনার ব্যাটে ৷ যা পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষে ওয়ান-ডে ক্রিকেটে ভারতের হয়ে সবচেয়ে দ্রুত শতরানের নজির ৷ যে নজিরে এদিন বিরাট কোহলিকে পিছনে ফেললেন মন্ধনা ৷ 17টি চার এবং পাঁচটি ছয়ে এদিন 63 বলে 125 রান আসে ভারতীয় ওপেনারের ব্য়াটে ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন রেকর্ডে নাম জুড়ল মন্ধনার ৷
- স্মৃতি মন্ধনার 50 বলে সেঞ্চুরি মহিলা ওডিআই ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরানের নজির ৷ দ্রুততম শতরানটি রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মেগ ল্য়ানিংয়ের নামে ৷ 2012 সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে 45 বলে সেঞ্চুরি এসেছিল তাঁর ব্যাটে ৷
- ভারতীয় ক্রিকেটে পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষে দ্রুততম ওডিআই সেঞ্চুরির রেকর্ডটি এদিন গড়ে ফেললেন মন্ধনা ৷ এতদিন ওডিআই ক্রিকেটে ভারতের হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরির নজির ছিল বিরাট কোহলির ঝুলিতে ৷ 2013 সালে অজিদের বিরুদ্ধেই 52 বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ এদিন সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন মন্ধনা ৷
- অজিদের বিরুদ্ধে শনিবার মন্ধনার ব্য়াটে এল চতুর্থ সেঞ্চুরি ৷ যা মহিলা ওডিআই ক্রিকেটে একটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷ এই নজিরে ভারতীয় ওপেনার ছুঁলেন ইংল্যান্ডের ট্যামি বিউমোন্ট এবং ন্য়াট শিভার-ব্রান্টকে ৷ একটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ছ'টি সেঞ্চুরির মালকিন মেগ ল্যানিংই ৷
- একটি ক্যালেন্ডার বর্ষে সর্বাধিক চারটি শতরান হাঁকানোর নজির ফের গড়লেন স্মৃতি মন্ধনা ৷ এর আগে 2024 সালেও একই কীর্তি গড়েছেন ভারতীয় ওপেনার ৷ চলতি বছর মন্ধনার সঙ্গে একই নজির ছুঁয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার তাজমিন ব্রিটস ৷
- মহিলা ওয়ান-ডে'তে সর্বাধিক সেঞ্চুরির তালিকায় শনিবার নিজেকে দ্বিতীয়স্থানে তুলে আনলেন মন্ধনা ৷ 13টি সেঞ্চুরি নিয়ে নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটসের সঙ্গে তালিকার দ্বিতীয়স্থানে মন্ধনা ৷ 15টি সেঞ্চুরিতে শীর্ষে ল্যানিং ৷ তবে ওপেনার হিসেবে সর্বাধিক সেঞ্চুরির নিরিখে শীর্ষে মন্ধনাই ৷
ভারত সিরিজ হারলেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে মন্ধনার শতরান নিঃসন্দেহে স্বস্তি দেবে ভারতীয় দলকে ৷ জোড়া সেঞ্চুরি-সহ 300 রান করে সিরিজ সেরা হলেন ভারতীয় ওপেনার ৷