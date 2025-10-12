সেঞ্চুরি হাতছাড়া, তবু বিশ্বকাপে অজিদের বিরুদ্ধে একাধিক মাইলস্টোনে মন্ধনা
পঞ্চম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ান-ডে'তে পাঁচ হাজার রানের ক্লাবে প্রবেশ করলেন ভারতের সহঅধিনায়িকা ৷
Published : October 12, 2025 at 5:29 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 অক্টোবর: বিশ্বকাপের প্রথম তিন ম্য়াচে তাঁর ব্য়াট নিশ্চুপ থাকায় কথা উঠেছিল বিভিন্ন মহলে ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারের পর রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে স্মৃতি মন্ধনার ব্যাটে ভীষণভাবে রানের প্রত্যাশী ছিল ভারতীয় দল ৷ প্রত্য়াশাপূরণ করে সাম্প্রতিক সময়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভালো ফর্ম ধরে রাখলেন তারকা ওপেনার ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের চতুর্থ ম্য়াচে জ্বলে উঠল মন্ধনার ব্য়াট ৷ 66 বলে 80 রানের ঝোড়ে ইনিংস খেলে আউট হলেন তিনি ৷ তবে সেঞ্চুরি হাতছাড়া হলেও জোড়া মাইলস্টোন গড়লেন ভারতীয় ব্য়াটার ৷
গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে এদিন ওপেনিং পার্টনার প্রতীকা রাওয়ালের সঙ্গে 155 রানের জুটি বাঁধেন মন্ধনা ৷ তার আগে প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে একটি ক্য়ালেন্ডার বর্ষে হাজার রান পূর্ণ করার নজির গড়েন ওপেনিং ব্যাটার ৷ তারপর পঞ্চম ব্য়াটার হিসেবে ওয়ান-ডে ক্রিকেটে 5,000 রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করেন ভারতের সহঅধিনায়িকা ৷
- একটি ক্যালেন্ডার বর্ষে হাজার রান: প্রথম মহিলা ব্য়াটার হিসেবে একটি ক্যালেন্ডার বর্ষে হাজার রানের (ওডিআই) রেকর্ড ছুঁতে এদিন মন্ধনার দরকার ছিল মাত্র 18 রান ৷ অষ্টম ওভারে সোফি মোলিনেক্সের তৃতীয় বলে ছক্কা হাঁকিয়ে সেই রেকর্ড পূর্ণ করে ফেলেন হরমনপ্রীত কৌরের ডেপুটি ৷ বড় রানের ইনিংস না-এলেও একটি ক্য়ালেন্ডার বর্ষে সর্বাধিক রানের নজির মন্ধনা গড়ে ফেলেছিলেন গত ম্য়াচেই ৷ পিছনে ফেলেছিলেন বেলিন্ডা ক্লার্ককে (970 রান) ৷
- পূর্ণ করলেন 5000 ওডিআই রান: ক্যালেন্ডার বর্ষে হাজার রান পূর্ণ করার পর রবিবার আরও একটি অনন্য নজির এদিন গড়লেন ভারতীয় ওপেনার ৷ দেশের দ্বিতীয় এবং সার্বিকভাবে পঞ্চম ব্য়াটার হিসেবে মহিলা ওয়ান-ডে'তে পাঁচ হাজার রানের মাইলস্টোন পূর্ণ করলেন মন্ধনা ৷ আর তারকা ব্য়াটার এই মাইলস্টোন ছুঁলেন রেকর্ড গড়ে ৷ দ্রুততম ব্য়াটার হিসেবে 122 ইনিংসে পাঁচ হাজার ওডিআই রান পূর্ণ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্টেফানি টেলরকে পিছনে ফেললেন তিনি ৷ টেলর এই মাইলস্টোন ছুঁয়েছিলেন 129 ইনিংসে ৷ মহিলা ওডিআই'য়ে সর্বাধিক রানের নজির রয়েছে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়িকা মিতালি রাজের (7,805 রান) ঝুলিতে ৷
A moment to cherish 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) October 12, 2025
Youngest and quickest to reach 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ runs in Women's ODIs ✅
Smriti Mandhana is putting on a show in Vizag.
Updates ▶ https://t.co/VP5FlL3pWw#TeamIndia | #WomenInBlue | #INDvAUS | #CWC25 | @mandhana_smriti pic.twitter.com/X6M48wYHZW
জোড়া মাইলস্টোন স্পর্শ করলেও বিশাখাপত্তনমে এদিন চলতি বিশ্বকাপের প্রথম হাফসেঞ্চুরিকে সেঞ্চুরির রূপ দিতে ব্যর্থ মন্ধনা ৷ 25তম ওভারে মোলিনেক্সের বলে ফিবি লিচফিল্ডের তালুবন্দি হন ভারতীয় ব্য়াটার ৷ মন্ধনার 80 রানে ইনিংস সাজানো ন'টি চার ও তিনটি ছক্কায় ৷ অজিদের বিরুদ্ধ এদিন শতরান পূর্ণ করলে তাজমিন ব্রিটসের নজির ছুঁয়ে ফেলতেন তিনি ৷ সেক্ষেত্রে যুগ্মভাবে একটি ক্যালেন্ডার বর্ষে সর্বাধিক পাঁচটি সেঞ্চুরি হয়ে যেত তাঁর ৷
মহিলা ওয়ান-ডে'তে পাঁচ হাজার রান করা পাঁচ ব্য়াটার:
- মিতালি রাজ- 7,805 রান
- শার্লট এডওয়ার্ডস- 5,992 রান
- সুজি বেটস- 5,925 রান
- স্টেফানি টেলর- 5,873 রান
- স্মৃতি মন্ধনা- 5,022 রান