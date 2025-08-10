হায়দরাবাদ, 10 অগস্ট: তিনি অ্য়ান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফির সর্বাধিক রানস্কোরার ৷ ইংল্যান্ড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম নির্বাচিত সিরিজের সেরা ভারতীয় ক্রিকেটার তিনিই ৷ 'রেড ফর রুথ' চ্যারিটির জন্য আয়োজিত নিলামে সবচেয়ে দামে বিক্রি হল শুভমন গিলের জার্সিই ৷ বেন স্টোকস, জো রুটদের সই করা জার্সিকে ছাপিয়ে নিলামে সর্বাধিক দাম পেল ভারত অধিনায়কের সই করা জার্সি ৷
- কত দামে বিকোল গিলের জার্সি: ইংল্যান্ড বনাম ভারত সিরিজের তৃতীয় টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল লর্ডসে ৷ সেই ম্যাচে ব্যবহার করা দু'দলের তারকাদের বিভিন্ন সামগ্রী রীতি মেনে সম্প্রতি নিলামে উঠেছিল ৷ রেড ফর রুথ চ্য়ারিটির জন্য আয়োজিত সেই নিলামে ভারতীয় মুদ্রায় 5.41 লক্ষ টাকায় বিক্রি হল গিলের জার্সি (প্রায় 4,600 পাউন্ড) ৷ 2-2 অমীমাংসিত শেষ হওয়া রুদ্ধশ্বাস সিরিজের তৃতীয় টেস্টে গিলের পরিহিত জার্সিকে 'বিরল সংগ্রহ' বল উল্লেখ করা হয়েছে সংস্থার ওয়েবসাইটে ৷
- ভালো দামে বিক্রি হল বুমরা-জাদেজার জার্সি: দু'দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক দামে বিক্রি হয়েছে আরও দুই ভারতীয় ক্রিকেটারের সই করা জার্সি ৷ 4.94 লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে স্পিডস্টার জসপ্রীত বুমরা এবং অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজার জার্সি ৷ 4.70 লক্ষ টাকায় বিকিয়েছে কেএল রাহুলের জার্সি ৷ আর গিলের ডেপুটি ঋষভ পন্তের ক্য়াপ বিক্রি হয়েছে 1.76 লক্ষ টাকায় ৷
Check out these pieces of sporting history!— Ruth Strauss Foundation (@RuthStraussFdn) July 18, 2025
Signed and match-worn collectors items from day 2 of the 3rd Rothesay Men’s Test, with @englandcricket v @indiancricketteam, at the 7th #RedForRuth Day. 🔴⁰⁰You can bid on them now:
👉 https://t.co/xD98XZOste pic.twitter.com/l9BlbbZQIF
ইংল্য়ান্ড ক্যাম্পে সবচেয়ে দামী জো রুটের সই করা জার্সি ৷ 4.47 লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে সেটি ৷ নিলামে 4.40 লক্ষ টাকা দাম পেয়েছে ইংরেজ অধিনায়ক বেন স্টোকসের জার্সি ৷ যদিও ক্রিকেটারদের কিট বা সামগ্রীর বাইরে গিয়ে সমগ্র নিলামে সবচেয়ে বেশি দাম পেয়েছে চিত্রকর সাচা জাফ্রির একটি ছবি ৷ 2019 লর্ডসে 'থ্রি-লায়ন্সে'র বিশ্বকাপ জয়ের যে মুহূর্ত তিনি ক্যানভাসবন্দি করেছিলেন, তা নিলামে বিকিয়েছে 5,000 পাউন্ডে ৷ ভারতীয় মুদ্রায় যা 5.88 লক্ষ টাকার মত ৷
- রেড ফর রুথ চ্য়ারিটি কী: প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক অ্যান্ড্রু স্ট্রসের প্রয়াত স্ত্রী রুথ স্ট্রসের স্মৃতির উদ্দেশে প্রত্যেক বছর লর্ডস টেস্টের মাঝে এই চ্য়ারিটির আয়োজন করে রুথ স্ট্রস ফাউন্ডেশন ৷ 2018 সালে মারণ রোগ ক্যান্সারে প্রয়াত হয়েছিলেন রুথ স্ট্রস ৷ ক্য়ান্সার আক্রান্ত পরিবারের সহায়তার জন্যই এহেন চ্য়ারিটির আয়োজন করে থাকে সংশ্লিষ্ট ফাউন্ডেশটি ৷ এখনও পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজার ক্যান্সার আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে অ্যান্ড্রু স্ট্রসের এই ফাউন্ডেশন ৷