হায়দরাবাদ, 29 অগস্ট: দলীপ ট্রফি শুরুর হাতে গোনা কয়েকদিন আগে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লেন শুভমন গিল ৷ ভারতীয় টেস্ট ক্যাপ্টেনকে দিনকয়েক আগে দলীপের অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়েছিল উত্তরাঞ্চলের তরফে ৷ তবে যা পরিস্থিতি, তাতে দলীপ ট্রফিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফির সর্বাধিক রানস্কোরার ৷
আগামী 28-31 অগস্ট বেঙ্গালুরুতে দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে পূর্বাঞ্চলের মুখোমুখি হবে উত্তরাঞ্চল ৷ তার আগে অধিনায়ক গিলের অসুস্থতার খবরে নিঃসন্দেহে উদ্বেগ উত্তরাঞ্চল স্কোয়াডে ৷ অবশ্য ভারতের টেস্ট অধিনায়কের অসুস্থতার খবর জানিয়ে উত্তরাঞ্চল নির্বাচক কমিটির সঙ্গে সরকারিভাবে কোনওরকম যোগাযোগ করা হয়নি উত্তরাঞ্চল ম্য়ানেজমেন্টের তরফে ৷ তবে নির্বাচকদের ধারণা দলীপে সম্ভবত পাওয়া যাবে না পঞ্জাব ব্যাটারকে ৷ আর সেই কারণে শুভম রোহিল্লাকে গিলের পরিবর্ত ঘোষণা করে স্কোয়াড বেছে নিয়েছেন তাঁরা ৷
ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী, জাতীয় দলের ফিজিয়ো গিলকে ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করেছেন এবং সেই রিপোর্ট চব্বিশ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ, শুক্রবারই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বোর্ডকে ৷ এই মুহূর্তে চণ্ডীগড়ে বাড়িতেই বিশ্রামে রয়েছেন শুভমন গিল ৷ জাতীয় দল কিংবা উত্তরাঞ্চলের নির্বাচকরা গিলকে দলীপ ট্রফিতে পাওয়ার প্রশ্নে সরাসরি কোনও উত্তর দিতে না-চাইলেও ভারত অধিনায়কের ঘনিষ্ঠ সূত্রের তরফে এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে ক্রিকবাজ'কে ৷
এমনিতেও আসন্ন এশিয়া কাপের কারণে দলীপ ট্রফিতে একটি ম্য়াচের বেশি গিলকে পেত না উত্তরাঞ্চল ৷ কারণ প্রথম ম্যাচের পরই মহাদেশীয় টুর্নামেন্ট খেলতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর উদ্দেশে উড়ে যাবেন তিনি ৷ কিন্তু শারীরিক অসুস্থতায় প্রথম ম্য়াচেও গিলের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল ৷ মনে করা হচ্ছে সহঅধিনায়ক অঙ্কিত কুমারই পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে গিলের পরিবর্তে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলাবেন ৷
এখন প্রশ্ন হচ্ছে আসন্ন এশিয়া কাপে সহঅধিনায়ক গিলকে কি পাবে টিম ইন্ডিয়া ? এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনও ধারণা পাওয়া যায়নি ৷ এমনকী গিলের অসুস্থতা কতটা গুরুতর, সে সম্পর্কেও জ্ঞাত নন অনুরাগীরা ৷ 10 সেপ্টেম্বর আমিরশাহীর বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের প্রথম ম্য়াচের আগে আগামী 5 সেপ্টেম্বর সেদেশে প্রথম অনুশীলন করবে ভারতীয় দল ৷ দলীপ ট্রফি নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিলেও এখনও পর্যন্ত এশিয়া কাপে গিলের খেলা নিয়ে কোনও উদ্বেগ সামনে আসেনি ৷