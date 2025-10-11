নেতা হিসেবে দেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি, রোহিতের রেকর্ড ভাঙলেন গিল
পাঁচশো পেরিয়ে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করল ভারত ৷ 129 রানে অপরাজিত রইলেন অধিনায়ক গিল ৷
Published : October 11, 2025 at 1:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর: প্রথম টেস্টে হাফসেঞ্চুরির পর ইনিংস লম্বা হয়নি ৷ সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নয়াদিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্টে আবারও তিন অঙ্কের রান ছুঁলেন শুভমন গিল ৷ শনিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অধিনায়ক হিসেবে দেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি এল পঞ্জাব ব্য়াটারের ঝুলিতে ৷ যা টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর দশম সেঞ্চুরি ৷ সবচেয়ে বড় কথা দশম টেস্ট সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মার রেকর্ড ভেঙে দিলেন গিল ৷ প্রথমদিন যশস্বী জয়সওয়ালের পর দ্বিতীয়দিন অধিনায়কের সেঞ্চুরি ৷ রানের পাহাড়ে চেপে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক টেস্টের প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করল ভারত ৷
- ভারতীয় হিসেবে সর্বাধিক ডব্লিউটিসি সেঞ্চুরি: প্রথমদিনের খেলা শেষে 20 রানে ক্রিজে ছিলেন শুভমন গিল ৷ দ্বিতীয়দিন প্রথম সেশনে অধিনায়কের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট হয়ে ফিরতে হয় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকে ৷ গতকাল 173 রানে অপরাজিত বাঁ-হাতি ব্য়াটার মাত্র দু'রান যোগ করে সাজঘরে ফেরেন ৷ 43 রানে আউট হন নীতীশ কুমার রেড্ডি ৷ কিন্তু থামানো যায়নি অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফির সর্বাধিক (752) রানসংগ্রাহককে ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে প্রথম সেশনে 75 রানে অপরাজিত ছিলেন ভারত অধিনায়ক গিল ৷
এরপর আপাত নিরীহ ক্যারিবিয়ান বোলারদের শাসন করে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর দশম টেস্ট সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করে ফেলেন তিনি ৷ সেইসঙ্গে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বাধিক সেঞ্চুরি হাঁকানোর নজির জুড়ে যায় ভারত অধিনায়কের নামে ৷ দ্বিতীয় টেস্টের আগে পর্যন্ত সর্বাধিক ডব্লিউটিসি সেঞ্চুরির তালিকায় রোহিত শর্মার (9) সঙ্গে একাসনে ছিলেন গিল ৷ অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এই শতরান প্রাক্তনীকে টপকে তালিকার শীর্ষে নিয়ে গেল তাঁকে ৷ উল্লেখ্য, গিলের টেস্ট সেঞ্চুরির সবক'টিই ডব্লিউটিসি'র অন্তর্গত ৷
𝙂𝙡𝙤𝙧𝙞𝙤𝙪𝙨 𝙂𝙞𝙡𝙡 ✨— BCCI (@BCCI) October 11, 2025
A 💯 to savour from the #TeamIndia skipper 🫡
His first as Captain on home soil 🇮🇳
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill pic.twitter.com/ocO5Hk5hrr
130তম ওভারে খ্যারি পিয়েরের ডেলিভারি কভার পয়েন্টের উপর ঠেলে তিন রান সংগ্রহ করেন পঞ্জাব ব্য়াটার ৷ সেইসঙ্গে 177 বলে রেকর্ড সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন ৷ শেষপর্যন্ত 196 বলে 129 রানে অপরাজিত থেকে যান ভারত অধিনায়ক ৷ তাঁর দুর্ধর্ষ ইনিংসে রয়েছে 16টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷
Innings Break!#TeamIndia have declared on a mammoth 5⃣1⃣8⃣/5⃣— BCCI (@BCCI) October 11, 2025
1⃣7⃣5⃣ for Yashasvi Jaiswal
1⃣2⃣9⃣* for Captain Shubman Gill
8⃣7⃣ for Sai Sudharsan
On to our bowlers now 🙌
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/kVT7lUpHwm
- পাঁচশো পেরিয়ে ইনিংস ডিক্লেয়ার ভারতের: দ্বিতীয় সেশনে এদিন ধ্রুব জুরেল হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করতেই প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার ঘোষণা করেন গিল ৷ 79 বলে স্টাম্পার-ব্যাটার 44 রানে রস্টন চেজের শিকার হওয়ার পরই ভারতের প্রথম ইনিংসের পরিসমাপ্তি হয় ৷ দলের রান তখন 134.2 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 518 ৷
ডব্লিউটিসিতে সর্বাধিক সেঞ্চুরি করা ভারতীয়দের তালিকা:
- শুভমন গিল- 10
- রোহিত শর্মা- 9
- যশস্বী জয়সওয়াল- 7
- কেএল রাহুল- 6
- ঋষভ পন্ত- 6
- রবীন্দ্র জাদেজা- 5
- বিরাট কোহলি- 5