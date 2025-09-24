টেস্ট থেকে সাময়িক বিরতি চেয়ে বোর্ডকে চিঠি তারকা ক্রিকেটারের

টেস্ট থেকে সাময়িক বিরতি চেয়ে বোর্ডকে চিঠি তারকা ক্রিকেটারের
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দলঘোষণার ঠিক আগে বড় সিদ্ধান্ত মিডল-অর্ডার ব্য়াটারের ৷
Published : September 24, 2025 at 4:32 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 সেপ্টেম্বর: অস্ট্রেলিয়া-এ দলের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার দ্বিতীয় আনঅফিসিয়াল টেস্ট শুরুর কয়েকঘণ্টা আগে শিবির ছেড়েছিলেন তিনি ৷ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লাল-বলের ক্রিকেট থেকে সাময়িক সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ লাল-বলের ক্রিকেটের জন্য যেন তাঁকে এখন ভাবা না-হয়, বোর্ডকে লেখা চিঠিতে জানালেন মুম্বই ক্রিকেটার ৷ এমনকী সাময়িকভাবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকেও যে সরে দাঁড়াচ্ছেন, তাও বোর্ডকে লেখা চিঠিতে জানিয়েছেন শ্রেয়স ৷
দেড়বছরেরও বেশি সময় আগে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে শেষ টেস্ট ম্য়াচটি খেলেছিলেন শ্রেয়স ৷ ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের জন্য অবশ্য তাঁর নাম বিবেচনায় ছিল ব্যাপকভাবে ৷ বিলেত সফরে অ্য়ান্ডারসন-তেন্ডুলকর সিরিজে সুযোগ না-পাওয়া মুম্বইকরকে লাল-বলের বৃত্তে ফেরাতে উদ্যোগী ছিল বোর্ড ৷ সে কারণেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে জোড়া আনঅফিসিয়াল টেস্টের জন্য ভারতীয়-এ দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়ে শ্রেয়সকে ৷ ব্য়াট হাতে রান না-পেলেও শ্রেয়সের নেতৃত্বে প্রথম আনঅফিসিয়াল টেস্ট ড্র করেছিল ভারতীয়-এ দল ৷
এরপর মঙ্গলবার দ্বিতীয় ম্য়াচ শুরুর আগে আচমকা শিবির ছাড়েন অধিনায়ক ৷ পরিবর্তে দ্বিতীয় ম্যাচে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ধ্রুব জুরেল ৷ শ্রেয়সের শিবির ছাড়ার বিষয়ে কোনও তরফে স্পষ্ট কোনও ধারণা পাওয়া না-গেলেও সূত্রের খবর ছিল ব্যক্তিগত কারণে দল ছেড়েছেন তিনি ৷ তবে সময় গড়াতে জানা গেল বোর্ডকে লেখা চিঠিতে ফিটনেস সমস্য়া সমাধান করতেই টেস্ট এবং প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকে বিরতি চেয়েছেন এই মিডল-অর্ডার ব্যাটার ৷ এমনটাই ক্রিকবাজের রিপোর্টে জানানো হয়েছে ৷ রিপোর্টে এও বলা হয়েছে যে, লখনউ ছেড়ে গতকাল মুম্বই রওনা হওয়ার আগেই বোর্ডকে চিঠি লেখেন 2025 চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের সর্বাধিক রানস্কোরার ৷
ভারতীয়-এ দলের হয়ে প্রথম আনঅফিসিয়াল টেস্টের মাঝেই ফিটনেস সংক্রান্ত সমস্য়া শ্রেয়স অনুভব করেন বলে ক্রিকবাজের রিপোর্টে প্রকাশ ৷ তখনই বোর্ডের কাছে অনুরোধ করেছিলেন ৷ একইসঙ্গে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্য়ান অজিত আগরকরের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি ৷ মঙ্গলবার শিবির ছাড়ার আগে ভারতীয়-এ দলের কোচ হৃষিকেশ কানিতকার এবং দলের ফিজিয়োর সঙ্গে আলোচনার পরেই বোর্ডকে চিঠি লেখেন শ্রেয়স ৷
তবে এই মুহূর্তে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ভাবনায় মুম্বই ব্য়াটার নেই ৷ এ ব্য়াপারে এক সূত্র ক্রিকবাজকে বলেছে, "ও (শ্রেয়স) বিরতি চেয়েছে মাত্র ৷ ফিটনেস সমস্য়া দূর করে ফের লাল-বলের ক্রিকেটে শক্তিশালী হয়ে ফিরবে সে ৷" যা পরিস্থিতি তাতে আগামী বছর মুম্বইয়ের রঞ্জি দলে দেখা যাবে না শ্রেয়সকে ৷ এখনও পর্যন্ত দেশের হয়ে 14টি টেস্টের পাশাপাশি 70টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন তিনি ৷ টেস্ট থেকে বিরতি নিলেও অস্ট্রেলিয়া সফরে আসন্ন ওডিআই সিরিজের জন্য শ্রেয়সকে পেতে কোনও সমস্য়া নেই ৷ এমনকী অজিভূমে টি-20 সিরিজেও তাঁকে খেলতে দেখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷