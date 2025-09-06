অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয়-এ দলকে নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়স, ঘোষিত স্কোয়াড

শ্রেয়সের সহকারী হিসেবে বেছে নেওয়া হল ধ্রুব জুরেলকে ৷ দলে সুযোগ পেলেন ইংল্য়ান্ড সফরে ছিটকে যাওয়া নীতীশ রেড্ডি ৷
Published : September 6, 2025 at 4:42 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 সেপ্টেম্বর: এশিয়া কাপের জন্য ঘোষিত ভারতীয় স্কোয়াডে তাঁর জায়গা না-পাওয়া নিয়ে চর্চা হয়েছে বিস্তর ৷ তবে দিনকয়েকের মধ্যেই গুরুদায়িত্ব বর্তাল শ্রেয়স আইয়ারের কাঁধে ৷ চলতি মাসে ভারত সফরে আসছে অস্ট্রেলিয়া-এ দল ৷ আর অজিদের বিরুদ্ধে জোড়া মাল্টি-ডে ম্য়াচে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন মুম্বই ক্রিকেটার ৷ জাতীয় দলের নির্ভরযোগ্য ব্য়াটারকে অধিনায়ক ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া-এ দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষণা করল বিসিসিআই ৷
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাল্টি-ডে ম্য়াচে শ্রেয়স আইয়ারের ডেপুটি হিসেবে বিসিসিআই বেছে নিয়েছে স্টাম্পার-ব্য়াটার ধ্রুব জুরেলকে ৷ স্কোয়াডে জায়গা করে নিলেন নীতিশ কুমার রেড্ডি ৷ বিলেত সফরে টেস্ট সিরিজের মাঝে হাঁটুর চোটে ছিটকে গিয়েছিলেন হায়দরাবাদের এই অলরাউন্ডার ৷
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতীয়-এ দলের স্কোয়াডে যুক্ত হবেন কেএল রাহুল এবং মহম্মদ সিরাজ ৷ তবে কোন দুই ক্রিকেটারের পরিবর্ত হিসেবে অভিজ্ঞ দুই ক্রিকেটার স্কোয়াডে আসবেন, তা অবশ্য স্পষ্ট করেনি বিসিসিআই ৷ শ্রেয়স আইয়ার নেতৃত্বাধীন স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন বিলেতে অ্যান্ডারসন-ট্রফিতে ভারতীয় দলের অংশ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, সাই সুদর্শন, অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৷ ইংল্য়ান্ড সফরে অন্তিম টেস্টে ভারতীয় স্কোয়াডের অংশ হওয়া স্টাম্পার-ব্য়াটার নারায়ণ জগদীশনও রয়েছেন অস্ট্রেলিয়া-এ দলের বিরুদ্ধে মাল্টি-ডে ম্য়াচের স্কোয়াডে ৷
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) September 6, 2025
India A squad for two multi-day matches against Australia A announced.
Details 🔽 #TeamIndiahttps://t.co/PJI6lWxeEQ pic.twitter.com/2gqZogQKnN
তবে ফোকাস থাকবে শ্রেয়সের উপরেই ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এ দলের হয়ে জোড়া ম্য়াচে নিজেকে প্রমাণ করতে পারলে টেস্ট দলের রাস্তা খুলতে পারে তাঁর জন্য ৷ অস্ট্রেলিয়া-এ দলের বিরুদ্ধে জোড়া মাল্টি-ডে ম্য়াচকে অক্টোবরে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের মহড়া বলা হচ্ছে ৷ লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে প্রথম ম্য়াচটি শুরু হবে আগামী 16 সেপ্টেম্বর ৷ দ্বিতীয় ম্যাচটি শুরু 23 সেপ্টেম্বর ৷ গতবছর ফেব্রুয়ারিতে ঘরের মাঠে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে শেষবার ভারতের হয়ে লাল-বলের ক্রিকেট খেলেছেন শ্রেয়স ৷ 2024 আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে চ্যাম্পিয়ন করার পর চলতি বছর পঞ্জাব কিংসকেও ফাইনালে নিয়ে গিয়েছিলেন মুম্বইকর ৷ ফলত অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়সের অভিজ্ঞতা নেহাত মন্দ নয় ৷
আইপিএলের ব্যাট হাতে ছ'শোর উপর রান করার পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ব্য়াট হাতে দুরন্ত ছিলেন শ্রেয়স ৷ আইসিসি ইভেন্টে ভারতের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকও ছিলেন তিনি ৷ তারপরেও শুরু হতে চলা এশিয়া কাপে মুম্বই ব্য়াটারের সুযোগ না-পাওয়া নিয়ে সরব হয়েছেন অনেকে ৷ শ্রেয়সের সামনে এবার সুযোগ বঞ্চনার জবাব দেওয়ার ৷ আপাতত দলীপে খেলতে ব্য়স্ত তিনি ৷
অস্ট্রেলিয়া-এ দলের বিরুদ্ধে জোড়া ম্য়াচের স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন আয়ুষ বাদোনিও ৷ যিনি পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে সম্প্রতি উত্তরাঞ্চলের হয়ে দলীপে দ্বিশতরানের ইনিংস খেলেছেন ৷ শনিবার ঘোষিত ভারতীয়-এ দলে পেস বোলিং বিভাগে জায়গা করে নিয়েছেন খলিল আহমেদ, যশ ঠাকুর ও গুর্নুর ব্রার ৷ স্পিনার হিসেবে রয়েছেন তনুষ কোটিয়ান, হর্ষ দুবেরা ৷
- একনজরে ঘোষিত ভারতীয়-এ স্কোয়াড: শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), অভিমন্য়ু ঈশ্বরণ, নারায়ণ জগদীশন (উইকেটরক্ষক), সাই সুদর্শন, ধ্রুব জুরেল (সহঅধিনায়ক/উইকেটরক্ষক), দেবদূত পারিক্কল, হর্ষ দুবে, আয়ুষ বাদোনি, নীতীশ রেড্ডি, তনুষ কোটিয়ান, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, গুর্নুর ব্রার, খলিল আহমেদ, মানব সুতার, যশ ঠাকুর, কেএল রাহুল*, মহম্মদ সিরাজ* ৷