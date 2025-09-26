বর্ণোজ্জ্বল কেরিয়ারে ইতি, অবসর ঘোষণা মেসির বিশ্বজয়ী সতীর্থের

বর্ণোজ্জ্বল কেরিয়ারে ইতি, অবসর ঘোষণা মেসির বিশ্বজয়ী সতীর্থের
বার্সেলোনার জার্সিতে 31টি খেতাব জেতা ফুটবলার সার্জিয়ো বুসকেতস ৷ অবসর নিচ্ছেন চলতি মরশুমের পরই ৷
Published : September 26, 2025 at 2:05 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 সেপ্টেম্বর: বিশ্বকাপ থেকে স্পেনের অকাল বিদায়ের পর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন বছরতিনেক আগে ৷ এবার ক্লাব ফুটবলেও ইতি টানছেন 2010 বিশ্বজয়ী স্প্যানিশ আর্মাডার অন্যতম সেনানী সার্জিয়ো বুসকেতস ৷ ইন্টার মিয়ামির হয়ে চলতি মরশুমই শেষ ৷ তারপর দু'দশকের বর্ণময় ফুটবল কেরিয়ারে ইতি টানছেন কিংবদন্তি মিডফিল্ডার ৷ শুক্রবার সোশাল মিডিয়ায় পেশাদার কেরিয়ারে যবনিকা টানার কথা ঘোষণা করলেন ক্লাব ফুটবলে মেসির সতীর্থ ৷
ক্লাব ফুটবলে কেরিয়ারের অধিকাংশ সময়টাই মেসির ছায়াসঙ্গী হয়ে থেকেছেন স্প্য়ানিশ কিংবদন্তি ৷ বার্সেলোনার জার্সিতে সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে 722 ম্য়াচ খেলা বুসকেতস বর্তমানে ইন্টার মিয়ামিতে লিয়োর সতীর্থ ৷ ফলত বুসকেতসের অবসর ঘোষণায় মনখারাপ অনুরাগীমহলের ৷ এদিন ইনস্টা হ্যান্ডলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে অবসর ঘোষণা করেন কাতালেন ক্লাবের হয়ে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগজয়ী বুসকেতস ৷
ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "সকল অনুরাগীদের এবং ফুটবলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ৷ এই সুন্দর গল্পটার অংশ হিসেবে তোমরা সবসময় রয়ে যাবে ৷ সবকিছুর জন্য ফুটবল এবং অনুরাগীদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ৷" চলতি মাসেই যে তাঁর দীর্ঘ ফুটবলযাত্রা শেষ হচ্ছে সেটা ভিডিয়োবার্তায় স্পষ্ট করেন এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ৷ স্পেনের হয়ে 2010 বিশ্বকাপের পর 2012 ইউরো কাপ জয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বুসকেতসের কেরিয়ার ৷ পাশাপাশি বার্সার জার্সিতে সাতশোরও বেশি ম্য়াচ খেলা স্প্যানিশ ফুটবলার তিনবার ইউরোপ সেরা হওয়ার পাশাপাশি জিতেছেন আটটি লা লিগা খেতাব ৷ সবমিলিয়ে বার্সেলোনার হয়ে সর্বমোট 31টি খেতাব জিতে কেরিয়ার বর্ণময় করেছেন বুসকেতস ৷
কাতালান ক্লাবের হয়ে 722 ম্য়াচে 18টি গোলের পাশাপাশি 46টি ক্ষেত্রে গোলের বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন ছয় ফুট দু'ইঞ্চির এই ফুটবলার ৷ পরবর্তীতে মেজর লিগ সকারে ইন্টার মিয়ামির হয়েও একশোরও উপর ম্য়াচ খেলা হয়ে গিয়েছে তাঁর ৷ মেসির পাশে মেজর লিগ সকারে 105 ম্য়াচ খেলা বুসকেতস একটি গোলের পাশে 16টি অ্যাসিস্ট করেছেন এখনও পর্যন্ত ৷ বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সিটি এফসি'র বিরুদ্ধে মেসির দ্বিতীয় গোলের বল বাড়িয়েছিলেন বুসকেতসই ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো বার্সেলোনার ইতিহাসে সর্বাধিক ম্য়াচ খেলা ফুটবলারের তালিকায় তৃতীয়স্থানে রয়েছেন বুসকেতস ৷ মেসির 778, জাভি হার্নান্ডেজের 767 ম্য়াচের পর তৃতীয় সর্বাধিক 722 ম্য়াচ খেলার নজির রয়েছে এই মিডফিল্ডারের নামে ৷ জাতীয় দলের হয়েও তৃতীয় সর্বাধিক ম্য়াচ খেলার নজির বুসকেতসের নামে ৷ এই তালিকায় সার্জিয়ো রামোস ও ইকের ক্য়াসিয়াসের পরেই স্থান তাঁর ৷