বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচে জঙ্গি হামলার হুমকি, নিউইর্য়কে কড়া নিরাপত্তা - T20 World Cup 2024

ETV Bharat / sports

বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচে জঙ্গি হামলার হুমকি, নিউইর্য়কে কড়া নিরাপত্তা - T20 World Cup 2024

By ANI Published : May 30, 2024, 10:33 AM IST | Updated : May 30, 2024, 11:20 AM IST

বিশ্বকাপ ভারত-পাক ম্যাচ ( ইটিভি ভারত )

নিউইয়র্ক, 30 মে: দোরগোড়ায় টি-20 বিশ্বকাপ ৷ 2 জুন কানাডা ও আয়োজক দেশ আমেরিকার মধ্যে দিয়ে আইসিসি টি-20 বিশ্বকাপের নবম সংস্করণ শুরু হতে চলেছে ৷ 9 জুন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামবে 'মেন ইন ব্লু' ৷ তার আগে অবশ্য 5 তারিখ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে রোহিত অ্যান্ড কোং ৷ তবে বিশ্বকাপে ভারত-পাক হাইভোল্টেজ ম্যাচে 'লোন উলফ' আক্রমণের হুমকি দিয়েছে আইএসআইএস-কে। নাসাউ কাউন্টির পুলিশ কমিশনার প্যাট্রিক রাইডার হুমকির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷ তিনি আরও বলেছেন, "একটি ভিডিয়ো যা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সেই 'লোন উলফ'কে আহ্বান জানিয়েছে। যখন একটি ম্যাচ চলাকালীন বিশাল ভিড় থাকে, তখন সব কিছুই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। নিউইয়র্কের গভর্নর, ক্যাথি হচুল ইএসপিএনক্রিকইনফো'কে এই বিষয়ে বলেন, "আসন্ন বিশ্বকাপ ম্যাচ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি ৷" আমি নিউইয়র্ক পুলিশকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছি ৷ স্টেডিয়ামে সর্বক্ষণ নজর রাখা এবং খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ে নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছি ৷" নিউইয়র্কে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু টিম ইন্ডিয়ার আইসিসির এক মুখপাত্র বলেন, "এই টুর্নামেন্টে প্রত্যেকের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা আমাদের সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার ৷ এই সময়ে কোনও বিশ্বাসযোগ্য নিরাপত্তার হুমকি নেই, আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। নিউইয়র্কবাসী এবং দর্শকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমার প্রশাসন ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং নাসাউ কাউন্টির সঙ্গে কয়েক মাস ধরে কাজ করছি।" এদিকে, মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রে পা-রেখেই অনুশীলন শুরু করেছে রোহিত শর্মার দল। 'মেন ইন ব্লু' ক্রিকেটাররা মঙ্গলবার থেকে নিউইয়র্কে পৌঁছতে শুরু করেছেন ৷ প্র্যাকটিসও শুরু করে দিয়েছে ৷ যদিও বিরাট কোহলি এখনও দলে যোগ দিতে পারেনি ৷ নিউইয়র্কে চারটি ম্যাচ খেলবে ভারত। 5 জুন খেলবে আয়ারল্যান্ড বিপক্ষে, এরপর 9 জুন প্রতিপক্ষ পাকিস্তান, 12 জুন প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র। 15 জুন কানাডার বিরুদ্ধে (ফ্লোরিডায়) খেলবে রোহিত ব্রিগেড ৷ তার আগে আগামী 1 জুন বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে নামবে ভারত ৷ মার্কিন মুলুকে পা রোহিত-জাদেজাদের, শুভেচ্ছা জানিয়ে কাটা হল কেক

নিউইয়র্ক, 30 মে: দোরগোড়ায় টি-20 বিশ্বকাপ ৷ 2 জুন কানাডা ও আয়োজক দেশ আমেরিকার মধ্যে দিয়ে আইসিসি টি-20 বিশ্বকাপের নবম সংস্করণ শুরু হতে চলেছে ৷ 9 জুন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামবে 'মেন ইন ব্লু' ৷ তার আগে অবশ্য 5 তারিখ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে রোহিত অ্যান্ড কোং ৷ তবে বিশ্বকাপে ভারত-পাক হাইভোল্টেজ ম্যাচে 'লোন উলফ' আক্রমণের হুমকি দিয়েছে আইএসআইএস-কে। নাসাউ কাউন্টির পুলিশ কমিশনার প্যাট্রিক রাইডার হুমকির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷ তিনি আরও বলেছেন, "একটি ভিডিয়ো যা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সেই 'লোন উলফ'কে আহ্বান জানিয়েছে। যখন একটি ম্যাচ চলাকালীন বিশাল ভিড় থাকে, তখন সব কিছুই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। নিউইয়র্কের গভর্নর, ক্যাথি হচুল ইএসপিএনক্রিকইনফো'কে এই বিষয়ে বলেন, "আসন্ন বিশ্বকাপ ম্যাচ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি ৷" আমি নিউইয়র্ক পুলিশকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছি ৷ স্টেডিয়ামে সর্বক্ষণ নজর রাখা এবং খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ে নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছি ৷" নিউইয়র্কে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু টিম ইন্ডিয়ার আইসিসির এক মুখপাত্র বলেন, "এই টুর্নামেন্টে প্রত্যেকের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা আমাদের সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার ৷ এই সময়ে কোনও বিশ্বাসযোগ্য নিরাপত্তার হুমকি নেই, আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। নিউইয়র্কবাসী এবং দর্শকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমার প্রশাসন ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং নাসাউ কাউন্টির সঙ্গে কয়েক মাস ধরে কাজ করছি।" এদিকে, মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রে পা-রেখেই অনুশীলন শুরু করেছে রোহিত শর্মার দল। 'মেন ইন ব্লু' ক্রিকেটাররা মঙ্গলবার থেকে নিউইয়র্কে পৌঁছতে শুরু করেছেন ৷ প্র্যাকটিসও শুরু করে দিয়েছে ৷ যদিও বিরাট কোহলি এখনও দলে যোগ দিতে পারেনি ৷ নিউইয়র্কে চারটি ম্যাচ খেলবে ভারত। 5 জুন খেলবে আয়ারল্যান্ড বিপক্ষে, এরপর 9 জুন প্রতিপক্ষ পাকিস্তান, 12 জুন প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র। 15 জুন কানাডার বিরুদ্ধে (ফ্লোরিডায়) খেলবে রোহিত ব্রিগেড ৷ তার আগে আগামী 1 জুন বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে নামবে ভারত ৷ মার্কিন মুলুকে পা রোহিত-জাদেজাদের, শুভেচ্ছা জানিয়ে কাটা হল কেক

Last Updated : May 30, 2024, 11:20 AM IST