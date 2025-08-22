ETV Bharat / sports

'সুপ্রিম' নির্দেশে ছ'দিনের মধ্যে দু'পক্ষকে খুঁজতে হবে সমাধান, আইএসএল নিয়ে আশার আলো - SC ON FUTURE OF ISL

আগামী 28 অগস্ট সুপ্রিম কোর্টে আইএসএল সংক্রান্ত পরবর্তী শুনানি ৷

ISL TROPHY
আইএসএল ট্রফি (IANS)
নয়াদিল্লি, 22 অগস্ট: ডুরান্ড কাপ ফাইনালের আগেরদিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আশান্বিত হতেই পারেন ভারতের ফুটবল সমর্থকরা ৷ চুক্তিজটে আটকে থাকা আইএসএল চালু করতে ফেডারেশন ও এফএসডিএল'কে একসঙ্গে বসে উপায় বের করার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত ৷ মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট পুনর্নবীকরনের ব্য়াপারেও সবুজ সংকেত দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷

উল্লেখ্য, এফএসডিএল আগ্রহী হলেও এতদিন চুক্তি পুনর্নবীকরন নিয়ে দোলাচলে ছিল এআইএফএফ ৷ শীর্ষ আদালতে সাংবিধানিক পরিকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত একটি রায় ঝুলে থাকায় মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট পুনর্নবীকরনের পথে এতদিন হাঁটছিল না ফেডারেশন ৷ তবে এদিন সুপ্রিম নির্দেশের পর নয়া চুক্তি স্বাক্ষর করা ছাড়া বোধহয় আর কোনও পথ খোলা রইল না দু'পক্ষের কাছে ৷

আগামী 28 অগস্ট পরবর্তী শুনানির আগে দু'পক্ষকে (এআইএফএফ এবং এফএসডিএল) আইএসএল নিয়ে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের ৷ আগামী 8 ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে দু'পক্ষের মধ্যে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট বা MRA ৷ যা 15 বছরের জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছিল 2010 সালে ৷ নয়া মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর না-হওয়ায় চলতি মরশুমে আইএসএলের ভবিষ্যত ছিল বিশ বাঁও জলে ৷ তবে শুক্রবার সুপ্রিম নির্দেশের পর আশা করা হচ্ছে দেশের টপ-টিয়ার নিয়ে সুখবর সামনে আসবে শীঘ্রই ৷

এআইএফএফের সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত মামলা প্রসঙ্গে শীর্ষ আদালতে বিচারপতি শ্রী নরসিংহ এবং জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ তাদের রায় এখনও সংরক্ষিত রেখেছে ৷ 2025 জাতীয় ক্রীড়া নীতি পর্যালোচনা করে তবেই বেঞ্চ চূড়ান্ত রায় জানাবে ৷

এফএসডিএলের সঙ্গে নয়া MRA চুক্তি স্বাক্ষর করতে অসম্মত সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন গত 12 জুলাই আইএসএল 'আপাতত বন্ধ' বলে ঘোষণা করেছিল ৷ ফলশ্রুতি হিসেবে একাধিক ক্লাব তাঁদের কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে ৷ বন্ধ রাখা হয়েছে ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফদের বেতন ৷ তালিকায় রয়েছে ওড়িশা এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাইয়িন এফসি'র মত দলগুলি ৷

সপ্তাহদু'য়েক আগে আইএসএল ক্লাবগুলির সিইও, এফএসডিএলের (FSDL) প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ যে বৈঠকে ক্লাব প্রতিনিধিদের চলতি বছরেই আইএসএল আয়োজন করার আশ্বাস দিয়েছিলেন ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্য়াণ চৌবে ৷ কিন্তু এফএসডিএলের সঙ্গে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট পুনর্নবীকরণ না-হলে আইএসএল শুরু করা সম্ভব নয় ৷ ফলত আইএসএলের ভবিষ্যত নিয়ে ক্লাবগুলোর উদ্বেগের কারণে বিষয়টি শীর্ষ আদালতের সামনে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ফেডারেশন ৷ তার পরিপ্রেক্ষিতেই এদিনের নির্দেশ ৷

