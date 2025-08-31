হায়দরাবাদ, 31 অগস্ট: বছর তিনেক আগে টোকিয়োয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তাঁরা ৷ ক্রমতালিকায় বিশ্বের ছ'নম্বর জুটিকে হারিয়ে চলতি বিডব্লিউএফ বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে সেই একই মেরুতে আগেই বসে পড়েছিলেন সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি ৷ ভারতীয় সময় অনুযায়ী রবিবার প্য়ারিসে সেমিফাইনাল জিতে চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদকের রং বদলানোর সুযোগ ছিল বিশ্বের 10 নম্বর ভারতীয় জুটির কাছে ৷ কিন্তু পদকের রং বদল হল না সাত্বিক-চিরাগ জুটির ৷ শেষ চারে হেরে ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতীয় জুটিকে ৷
চিনের জুটির কাছে হেরে সোনার স্বপ্ন অধরা রইল দেশের দুই তরুণ তুর্কির ৷ লিউ জি এবং চেন বো ইয়াং'য়ের বিরুদ্ধে সাত্বিক চিরাগ লড়ে হারলেন 19-21, 21-18, 12-21 ব্যবধানে ৷ এক ঘণ্টা সাত মিনিটের লড়াইয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম খেতাবজয়ের স্বপ্ন শেষ হল দেশের শাটলার জুটির ৷
হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে হারতে হলেও প্রথম সেটে একটা সময় 9-3 ব্যবধানে এগিয়ে ছিল ভারতীয় জুটি ৷ সে সময় একবারের জন্যও মনে হয়নি গেমটা তাঁরা হারতে পারেন ৷ কিন্তু বিশ্বের 16 নম্বর জুটির দুর্ধর্ষ প্রত্যাবর্তনে 19-21 ব্যবধানে প্রথম গেম হারতে হয় সাত্বিক-চিরাগকে ৷ 24 শটের ব়্যালি হেরে প্রথম গেম হাতছাড়া করেন তাঁরা ৷ তবে প্রথম গেম হেরে দমে যাওয়া নয় বরং প্রত্য়াঘাত ছুড়ে দ্বিতীয় গেম জিতে ম্য়াচ নির্ণায়ক গেমে নিয়ে যায় বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী ভারতীয় জুটি ৷
Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty settle for the bronze medal. They were defeated by China’s Chen Bo Yang and Liu Yi in the men’s doubles semifinal. #BWFWorldChampionships pic.twitter.com/fVZ7fxazcU— All India Radio News (@airnewsalerts) August 31, 2025
দ্বিতীয় গেমেও লড়াই চলে হাড্ডাহাড্ডি ৷ 11-15 ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে একসময় 17-17 করে ফেলে চিনা জুটি ৷ তবে মাথা ঠান্ডা রেখে ম্য়াচে সমতা ফেরান সাত্বিক-চিরাগ ৷ তবে আগোগোড়া আধিপত্য নিয়ে নির্ণায়ক গেমে বাজিমাত করে যায় লিউ-চেন জুটি ৷ তৃতীয় গেমে 11-3 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে তাঁরা বিরতিতে যেতেই ম্য়াচের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল ৷ বিরতির পর বিশেষ পট-পরিবর্তন কিছু হয়নি ৷ বিপক্ষের উপর চাপ বজায় রেখে 21-12 ব্যবধানে জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করে চিনা জুটি ৷
উল্লেখ্য, কোয়ার্টার ফাইনালে অপেক্ষাকৃত কঠিন প্রতিপক্ষকে হারিয়ে পদক নিশ্চিত করেছিল ভারতীয় জুটি ৷ বিশ্বের ছ'নম্বর মালয়েশিয়ার অ্য়ারন চিয়া এবং সোহ উই ইক জুটিকে একপেশে ম্য়াচে হারান সাত্বিক-চিরাগ ৷ স্ট্রেট গেমে ভারতীয় জুটির পক্ষে ম্য়াচের ফল ছিল 21-12, 21-19 ৷ সেইসঙ্গে তিনবছর পর আবারও বিশ্বমঞ্চে পদক নিশ্চিত হয় এই ভারতীয় জুটির ৷ পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেনদের ব্যর্থতার মাঝে চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে একমাত্র উজ্জ্বল সাত্বিক-চিরাগ ৷ ভারতের একমাত্র খেতাব এল তাঁদের হাত ধরেই ৷