হায়দরাবাদ, 3 সেপ্টেম্বর: শক্তিশালী ইরানের কাছে দ্বিতীয় ম্যাচ হারতে হলেও কাফা নেশনস কাপে ভারতের অভিযান শেষ হয়েছে বলা যাবে না ৷ গ্রুপ পর্বের তৃতীয় তথা শেষ ম্য়াচে বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে 'ব্লু টাইগার্স' ৷ সেই ম্য়াচ জিতলে গ্রুপ রানার্স হয়ে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্য়াচে অংশ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে তাঁদের সামনে ৷ তবে আফগানদের বিরুদ্ধে ম্য়াচের আগে খালিদ জামিলের শিবিরে বড় ধাক্কা ৷ চোটের কারণে টুর্নামেন্টের মাঝপথে ছিটকে গেলেন রক্ষণের স্তম্ভ সন্দেশ ঝিঙ্গান ৷ দেশে ফিরছেন তিনি ৷
বুধবার সকালে চোট পেয়ে কাফা নেশনস কাপ থেকে ঝিঙ্গানের ছিটকে যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে ৷ এফসি গোয়া ডিফেন্ডার কোথায় চোট পেয়েছেন তা অবশ্য খোলসা করা হয়নি ফেডারেশনের তরফে ৷ তবে আজই তিনি দেশে ফেরার বিমান ধরছেন বলে জানিয়েছে এআইএফএফ ৷ টাইমস অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্টে প্রকাশ গত ম্য়াচে ইরানের বিরুদ্ধে চোয়াল ভেঙেছে ভারতীয় ডিফেন্ডারের ৷ 32 বছর বয়সী ঝিঙ্গানের ছিটকে যাওয়া টুর্নামেন্টের বাকি পর্বের জন্য ভারতীয় দলের কাছে নিঃসন্দেহে বিরাট ধাক্কা ৷
তবে আগামী মাসে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ঝিঙ্গানকে পেতে কোনও সমস্যা হবে বলে মনে হয় না ৷ উল্লেখ্য, চলতি কাফা নেশনস কাপ ভারতীয় দলের হটসিটে বসার পর খালিদ জামিলের প্রথম অ্য়াসাইনমেন্ট ৷ ব়্য়াংকিংয়ে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকা তাজিকিস্তানকে হারিয়ে চলতি টুর্নামেন্টের প্রথম ম্য়াচে দুরন্ত জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ভারত ৷ সেই ম্য়াচে আনোয়ার আলির সেন্টার থেকে ভারতের হয়ে জয়সূচক গোল এসেছিল ঝিঙ্গানের পা থেকেই ৷
🚨 #BlueTigers Update 🔊— Indian Football Team (@IndianFootball) September 3, 2025
Defender Sandesh Jhingan had sustained an injury during India's #CAFANationsCup2025 match against IR Iran, and has been ruled out of the remaining matches.
He will return to India today.#IndianFootball ⚽
তাজিকিস্তানকে 2-1 গোলে হারালেও দ্বিতীয় ম্য়াচে ফিফা ক্রমতালিকায় 20 নম্বরে থাকে ইরানের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভারতীয় দল ৷ সন্দেশ ঝিঙ্গান নেতৃত্বাধীন ভারতীয় রক্ষণ ইরানকে প্রথমার্ধে রুখে দিলেও দ্বিতীয়ার্ধে তিন গোল হজম করে 'ব্লু টাইগার্স' ৷ 0-3 গোলে শক্তিশালী ইরানের কাছে হারতে হয় ভারতীয় দলকে ৷
আপাতত দু'ম্য়াচ থেকে ভারতের ঝুলিতে তিন পয়েন্ট ৷ সমসংখ্যক পয়েন্ট সত্ত্বেও মুখোমুখি সাক্ষাতে হেরে ভারতের পিছনে আপাতত তিন নম্বরে তাজিকিস্তান ৷ শেষ ম্য়াচে ইরানের মুখোমুখি হবে তাঁরা ৷ অন্যদিকে শেষ ম্য়াচে ব়্য়াংকিংয়ে অনেকটা পিছিয়ে থাকা আফগানিস্তানকে হারাতে মরিয়া ভারত ৷ সেক্ষেত্রে তৃতীয়স্থান নির্ণায়ক ম্য়াচে অংশ নেওয়ার সুযোগ চলে আসতে পারে তাঁদের কাছে ৷ যা আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের আগে আত্মবিশ্বাসী করবে খালিদ জামিল অ্য়ান্ড কোম্পানিকে ৷