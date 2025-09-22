'লোকে কী বলল যায় আসে না', বন্দুক সেলিব্রেশনে অনুতপ্ত নন ফারহান

'লোকে কী বলল যায় আসে না', বন্দুক সেলিব্রেশনে অনুতপ্ত নন ফারহান
অক্ষর প্য়াটেলকে ছক্কা মেরে হাফসেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বন্দুক চালানোর কায়দায় রবিবার সেলিব্রেশন করেন পাক ওপেনার ৷
Published : September 22, 2025 at 5:19 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে রবিবার দুবাইয়ে ফের ভারতের কাছে পর্যুদস্ত পাকিস্তান ৷ সাত বল বাকি থাকতে সলমন আলি আঘাদের ছয় উইকেটে হারিয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ তবে ম্য়াচ হারলেও বিতর্কিত সেলিব্রেশনে শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছেন পাক ওপেনার শাহিবজাদা ফারহান ৷ পহেলগাঁও হামলার প্রত্যুত্তরে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর' পরবর্তী সময় দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক একেবারে তলানিতে ৷ এমতাবস্থায় রবিবার দুবাইয়ে হাফসেঞ্চুরির পর গান সেলিব্রেশন করে ভারতীয় অনুরাগীদের রোষের মুখে ফারহান ৷
সোশাল মিডিয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগীরা পাক ওপেনারের সমালোচনায় মুখর ৷ বাইশ গজে ব্যাট উঁচিয়ে ফারহানের বন্দুক চালানোর কায়দায় সেলিব্রেশন পাকিস্তানের জঙ্গি মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া কিছুই নয় ৷ এমনটাই বলছেন এদেশের ক্রিকেট সমর্থকরা ৷ এমন সময় নিজের বিতর্কিত সেলিব্রেশন ইস্যুতে মুখ খুললেন ভারতের বিরুদ্ধে হাফসেঞ্চুরি করা ক্রিকেটার ৷ জানালেন, এটা নিছকই সেলিব্রেশন ৷ কে কী বললে তাতে তাঁর কোনও পরোয়া নেই ৷
বিতর্কিত সেলিব্রেশন নিয়ে মুখ খুলে ম্য়াচের পর শাহিবজাদা ফারহান বলেন, "ওটা কেবল সেই মুহূর্তের সেলিব্রেশন ৷ এর পিছনে কোনও ভাবনা নেই ৷ আমি 50 করার পর বিশেষ কোনও সেলিব্রেশন করি না ৷ আচমকাই মাথায় চলে এসেছিল যে সেলিব্রেশন করা যাক ৷ তাই করেছি ৷ আমি জানি না মানুষ এটাকে কীভাবে নেবে ৷ আমার তাতে কিছু এসে যায় না ৷"
Bumrah is a very potent bowler but not against Sahibzada FARHAN pic.twitter.com/rdaILNBR7C— A. (@Ahmadridismo) September 21, 2025
ফারহানের সংযোজন, "কেবল ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বলে নয়, সব জায়গাতেই উচিত আগ্রাসী ক্রিকেট উপহার দেওয়া ৷ প্রত্যেকটা দলের বিরুদ্ধে আগ্রাসী খেলা উচিত ৷ যেমনটা আজ আমরা খেলেছি ৷" উল্লেখ্য, রবিবার পাক ইনিংসের দশম ওভারের তৃতীয় বলে অক্ষরকে ছক্কা হাঁকিয়ে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন ফারহান ৷ তারপরই গান সেলিব্রেশন করেন তিনি ৷ যা মুহুর্তে ভাইরাল হয় সোশাল মিডিয়ায় ৷
রবিবার দুবাইয়ে পাকিস্তানের হয়ে সর্বাধিক 58 রান করেন শাহিবজাদা ফারহান-ই ৷ 45 বলে তাঁর ঝোড়ো ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার এবং তিনটি ছয় ৷ ওপেনারের ব্যাটে ভর করে 20 ওভারে পাঁচ উইকেটে 171 রান তোলে পাকিস্তান ৷ কিন্তু পাল্টা অভিষেক শর্মার 74 রানে বিস্ফোরক ইনিংসে ব্যর্থ হয় ফারহানের ইনিংস ৷ 18.5 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় টিম ইন্ডিয়া ৷ মঙ্গলবার সুপার-ফোরের দ্বিতীয় ম্য়াচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি পাকিস্তান ৷ যা দু'দলের কাছেই ডু অর ডাই ৷