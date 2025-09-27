Exclusive Sachin: বেড়ে যাচ্ছে স্ক্রিন টাইম, দুয়ারে হৃদরোগ; সুস্থ থাকার টিপস দিলেন মাস্টারব্লাস্টার

Exclusive Sachin: বেড়ে যাচ্ছে স্ক্রিন টাইম, দুয়ারে হৃদরোগ; সুস্থ থাকার টিপস দিলেন মাস্টারব্লাস্টার
প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটি অভ্যাসে বদল আনলে হৃদরোগের মতো সমস্য়া থেকে রেহাই পাওয়া যায় বলে মনে করেন সচিন ৷
Published : September 27, 2025 at 7:29 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 সেপ্টেম্বর: দ্রুত বদলে যাচ্ছে পৃথিবী ৷ আমাদের খুব চেনা চারপাশের এই দ্রুত বদলে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে ছোটদের উপর ৷ বাড়ির খুদে সদস্যটি আগে দিনের একটা বড় সময় খেলার মাঠে থাকতে পছন্দ করত ৷ এখন তাদেরকে মাঠে পাঠাতে কালঘাম ছুটে যায় বাবা-মায়ের ৷
আগে মাধ্যমিক পাশ করলে ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের কাছে সাইকেল চাইত ৷ যাতে বাড়ির আশপাশটা ঘুরে দেখতে পারে ৷ এখন তারা ট্যাব চায় ৷ এই বদলে যাওয়া দুনিয়ার অন্যতম বড় কু-প্রভাব হল স্ক্রিন টাইম বেড়ে যাওয়া ৷ আর তার ফলে শারীরিক পরিশ্রমের সুযোগ কমে গিয়েছে ৷ এর ফলে কমবয়সিরাও হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে ৷
এই বদলে যাওয়া দুনিয়ায় কীভাবে ভালো থাকা সম্ভব, তা জানতে ভারতরত্ন সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে কথা বলেছিল ইনাডু-ইটিভি ভারত ৷ একান্ত সাক্ষাৎকারে লিটিলমাস্টার জানান, প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটি অভ্যাসে বদল আনলে হৃদরোগের মতো সমস্য়া থেকে রেহাই পাওয়া যায় ৷ মোবাইল-ট্যাব-ল্যাপটপে বেশি সময় না-কাটিয়ে অন্য কোনও খেলায় বেশি সময় অতিবাহিত করতে হবে ৷ হাঁটাহাঁটির সময়ও বাড়িয়ে দিতে হবে ৷
স্ক্রিন টাইম কমিয়ে কীভাবে আগামিদিনে এক স্বাস্থ্যকর সমাজ তৈরি করা সম্ভব ?
সচিন: কোনও মানুষের ভালো থাকার প্রাথমিক শর্ত হল ভালো খাদ্যাভাস ৷ ভারতের মতো দেশে মানুষ বুদ্ধি এবং কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে জীবনে উন্নতি করার চেষ্টা করে ৷ সেদিক থেকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া খুবই প্রয়োজন ৷ মাঠে কাজ করা কৃষক কিংবা অফিসের কর্মী, স্বাস্থ্য ভালো রাখা সবার জন্য দরকারি ৷ খেলাধুলো থেকে শুরু করে অন্য শারীরিক কসরত করা সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি ৷ আমাদের দেশে ক্রীড়া-সংস্কৃতি তৈরি হওয়া দরকার ৷ তার সাহায্যে যুবক-যুবতীদের মধ্যে থেকে মোবাইলের প্রতি আসক্তি কমে আসার একটা রাস্তা তৈরি হতে পারে ৷
এখন আমাদের জীবনে আলস্য মাথাচাড়া দিয়েছে ৷ অনেকেই মোটা হয়ে যাওয়ার সমস্যায় ভুগছেন ৷ এগুলো কেন হল ?
সচিন: সময়,অধ্যাবসায় বা পরিবেশ কোনওটাই আর আগের মতো নেই ৷ তাই আমাদের সুস্থ থাকার সংজ্ঞাটাও অনেকখানি পাল্টে গিয়েছে ৷ এখানে প্রযুক্তির কথাটাও মাথায় রাখতে হবে ৷ প্রযুক্তি মানুষের জীবন সহজ করেছে তাতে সংশয় নেই কিন্তু এর ফলে এক জায়গায় বসে থাকার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে অনেকটা ৷ টিভি বা ল্যাপটপের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে এবং মোবাইল ঘাঁটতে আমরা অনেকটা সময় অতিবাহিত করে ফেলছি ৷এই প্রবণতা বাড়ির ছোটদের জন্য খুবই বিপদের কারণ ৷ ঘুম ব্যাহত হয় ৷ নষ্ট হয় মনসংযোগ ৷ আর এখান থেকেই কম বয়সে শরীরে দানা বাঁধতে শুরু করে নানা রোগ ৷ যুবক-যুবতীরাও রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন ৷ তাঁদেরও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে ৷
একজন বাবা হিসেবে সন্তানের জন্য জীবনের শুরুর দিনগুলো স্বাস্থ্যকর করতে আপনি কী কী করবেন ?
সচিন: সন্তানদের খেলার পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে ৷ এটাই তাদের জন্য সেরা উপহার ৷ ছোটরা যাতে বেশিরভাগ সময় খেলার মাঠেই থাকে সেটা নিশ্চিত করা বড়দের কাজ ৷ সমাজে চোখে পড়ার মতো কোনও একটা বদল আনার শুরুটা করতে হবে বাড়ি থেকেই ৷ বাড়ির সামনে ছেলেমেয়েরা খেলছে- এ এক মনোরম দৃশ্য ৷ খেলতে খেলতে তারা পড়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু উঠেও পড়ছে নিজেদের চেষ্টায় ৷ এই দৃশ্য যে কোনও বাবা-মা দেখতে চাইবেন ৷ নানা ধরনের সমস্যার মূলে আছে ডিজিটাল গ্যাজেট ৷ তার থেকে মুক্তি পেতে সকলরে প্রতিদিন কমপক্ষে আধঘণ্টা শরীরচর্চা করা উচিত ৷
স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন কি খুব কঠিন ?
সচিন: একদম না ৷ ছোট ছোট অভ্যাস জীবনে অনেকে বড় বদল আনতে পারে ৷ আগেই বলেছি, খাবারের দিকে নজর দিতে হবে ৷ পুষ্টিগুণ বেশি এমন খাবার খেতে হবে ৷ কোনও একটি খেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঘাম ঝরাতে হবে রোজ ৷ এমন সামান্য কয়েকটি কাজ করেও আমরা একটি স্বাস্থ্যকর দেশ নির্মাণ করতে সক্ষম হব ৷
আপনার সংস্থার কাজে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরছেন ৷ আপনার কী মনে হয় কোন পথ অবলম্বন করলে দেশ স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে?
সচিন: নাগরিকদের জীবনের মান ভালো না-হলে দেশের কল্যাণ হতে পারে না ৷ গ্রামের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলোয় ভালো করে অন্যদের ছাপিয়ে যেতে চায় ৷ আর তাই দেশের সর্বত্র যাতে খেলাধুলোর পরিকাঠামো থাকে তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে ৷ সকলে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি পায় সেটাও দেখতে হবে ৷ শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য এবং খেলা ছাড়া উন্নত সমাজ গড়ে ওঠা অসম্ভব ৷ অন্যদের শ্রদ্ধা করা, তাঁদের প্রতি সৌজন্য দেখানো এবং অন্যের আবেগকে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা কমবয়সেই ছেলেমেয়েদের শেখাতে হবে ৷ গ্রাম থেকে শুরু করে শহরে স্বাস্থ্যবান যুবকযুবতী ছাড়া শক্তিশালী ভারতের নির্মাণ সম্ভব নয় ৷
