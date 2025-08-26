হায়দরাবাদ, 26 অগস্ট: জো রুট কি পারবেন সচিন তেন্ডুলকরের সর্বাধিক টেস্ট রানের নজির টপকে যেতে ? ক্রিকেট অনুরাগীদের মনে এটা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন ৷ সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়েছে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফির পর ৷ ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচম্য়াচের সিরিজে দ্বিতীয় সর্বাধিক (537) রানস্কোরার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 13 হাজার টেস্ট রানের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছেন রুট ৷ এমন সময় ইংরেজ ব্য়াটারকে নিয়ে মৌনতা ভাঙলেন সচিন নিজেই ৷
সচিনের থেকে এই মুহূর্তে 2,378 রান দূরে দাঁড়িয়ে রুট ৷ সর্বাধিক টেস্ট রানের নজির হাতছাড়া হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে ৷ এমন সময় একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে রুটের ব্য়াটিং, নজির হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা-সবকিছু নিয়েই প্রশ্ন করা হয়েছিল 'ক্রিকেট ঈশ্বর'কে ৷ এক সোশাল নিউজ প্ল্য়াটফর্মের তরফে 'আস্ক মি এনিথিং' সেশনে অংশ নিয়েছিলেন সচিন ৷ সেখানে 15,921 টেস্ট রানের মালিককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "জো রুট সম্পর্কে আপনার ধারণা কী ? আপনার বিরুদ্ধে কেরিয়ারের প্রথম ম্য়াচ খেলা ব্য়াটার ইতিমধ্যেই 13,000 রানের গণ্ডি পেরিয়েছেন ৷ সামনে শুধুই আপনি ৷"
উত্তরে সচিন বলেন, "টেস্ট ক্রিকেটে 13 হাজার রানের মাইলফলক ছাপিয়ে যাওয়া দুর্ধর্ষ একটা কৃতিত্ব ৷ তারপরেও ওকে (জো রুট) ব্য়াট হাতে শক্তিশালী দেখাচ্ছে ৷ 2012 নাগপুরে অভিষেক টেস্টে আমি ওকে যখন প্রথম দেখেছিলাম, সতীর্থদের বলেছিলাম তোমরা ইংল্য়ান্ডের ভবিষ্যতের অধিনায়ককে দেখছো ৷ আর রুটের ব্য়াটিং সম্পর্কে আমার সবচেয়ে যেটা ভালোলাগে সেটা হল, উইকেটের মূল্য়ায়ন করতে দারুণ পারে ও আর স্ট্রাইক রোটেশনেও সিদ্ধহস্ত ৷ আমি প্রথম দেখাতেই বুঝেছিলাম ও বিরাট মাপের ক্রিকেটার ৷" তবে এই প্রথম নয়, 2021 সালে পতৌদি ট্রফি চলাকালীনও রুটের ব্যাটিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন সচিন ৷
1️⃣ Sachin Tendulkar - 15921 runs— England Cricket (@englandcricket) August 31, 2024
⬆️ Joe Root - 12377 runs
Half an eye on Sachin's record, Joe? 👀
67.12 ব্যাটিং গড়ে তিনটি শতরান সহযোগে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফিতে 537 রান এসেছে রুটের ব্য়াটে ৷ ভারত অধিনায়ক শুভমন গিলের 754 রান পর দ্বিতীয়স্থানে শেষ করেছিলেন প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক ৷ অর্ধশতরান একটি ৷ ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরু আগে সর্বাধিক টেস্ট রানের নিরিখে পঞ্চমস্থানে ছিলেন রুট ৷ অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফিতে একে একে রাহুল দ্রাবিড়, জ্যাক কালিস, রিকি পন্টিংদের টপকে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এসেছেন ইংরেজ ব্য়াটার ৷
তিনটি শতরান হাঁকিয়ে লাল-বলের ক্রিকেটে সর্বাধিক সেঞ্চুরির নিরিখেও সম্প্রতি তিন কিংবদন্তিকে ছাপিয়ে গিয়েছেন রুট ৷ রাহুল দ্রাবিড় (36), স্টিভ স্মিথ (36), কুমার সাঙ্গাকারাকে (38) টপকে সর্বাধিক শতরানকারীর তালিকায় চতুর্থস্থানে রুট ৷ সামনে রয়েছেন রিকি পন্টিং (41), জ্য়াক কালিস (45) ও সচিন তেন্ডুলকর (51) ৷