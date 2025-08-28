ETV Bharat / sports

তিনমাস পর মৌনতা ভাঙল আরসিবি, সমর্থকদের পাশে থাকার ঘোষণা আইপিএল চ্য়াম্পিয়নদের - RCB FIRST POST AFTER THREE MONTHS

মৌনতা ভেঙে আরসিবি জানাল, 84 দিনের নীরবতার অর্থ অনুপস্থিতি নয়, বরং শোকের কারণেই এই চুপ থাকা ৷

ROYAL CHALLENGERS BENGALURU
আরসিবির আইপিএল জয় সেলিব্রেশনের ছবি (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read

হায়দরাবাদ, 28 অগস্ট: আইপিএল জয়ের উদযাপনে পদপিষ্টে 11 সমর্থকের মৃত্যুর ঘটনায় শোকজ্ঞাপন করে সোশাল মিডিয়ায় আরসিবি'র তরফে শেষ পোস্টটি এসেছিল গত 5 জুন ৷ এরপর 4 জুন চিন্নাস্বামীর ঘটনা নানাদিকে বাঁক নিয়েছে ৷ পদপিষ্টের ঘটনায় নানা তথ্য সামনে এসেছে ৷ ঘটনাটি এখনও বিচারাধীন ৷ তবে এরইমধ্যে প্রায় তিনমাস পর সমগ্র বিষয়ে মৌনতা ভাঙল আইপিএল চ্য়াম্পিয়নরা ৷ মৌনতা ভেঙে আরসিবি লিখল, "এই নীরবতার অর্থ অনুপস্থিতি নয়, বরং তীব্র শোক ৷"

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্টের ঘটনার 84 দিন পর বৃহস্পতিবার আরসিবি'র তরফে প্রথম পোস্ট এল সোশাল মিডিয়ায় ৷ যেখা নীরবতা ভেঙে 'আরসিবি কেয়ার্স' নামক একটি উদ্যোগের কথাও ঘোষণা করল তাঁরা ৷ যে উদ্যোগের অধীনে পদপিষ্টে প্রাণ হারানো এবং আহত সমর্থকদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের সাহায্য করবে আইপিএল জয়ী ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি ৷

বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়া পোস্টে আরসিবি লিখেছে, "প্রিয় সমর্থক, এই খোলা চিঠি তোমাদের জন্যই ৷ প্রায় তিনমাস আগে শেষবার সোশাল মিডিয়ায় আমরা পোস্ট করেছিলাম ৷ তবে মাঝে এই সময়টুকু নীরব থাকার অর্থ অনুপস্থিতি নয় ৷ এই নীরবতা ছিল দুঃখের ৷ একসময় এনার্জি, স্মৃতি, বিভিন্ন সময় তোমাদের উদযাপন করা বিভিন্ন মুহূর্তে ভরে থাকত সোশাল মিডিয়া ৷ কিন্তু 4 জুনের ঘটনা সবকিছু বদলে দিয়েছে ৷ যে দিন আমাদের হৃদয় ভেঙেছে ৷ আর ওইদিনের পর থেকেই নীরব আমরা ৷ যে নীরবতায় আমরা দুঃখ পালন করেছি, শুনেছি, শিখেছি এবং ধীরে ধীরে আমরা এমন একটা কিছু তৈরির চেষ্টা করেছি যা প্রত্যুত্তরের তুলনায় খানিকটা বেশি ৷"

পোস্টে আরসিবি'র সংযোজন, "এই ভাবনা থেকেই আরসিবি কেয়ার্সের উদ্যোগ গ্রহণ ৷ আমাদের অনুরাগীদের পাশে দাঁড়াতে, তাঁদের সম্মানার্থে এই উদ্যোগ ৷ আমাদের কমিউনিটি এবং অনুরাগীদের তৈরি এটি একটি অর্থবহ প্ল্য়াটফর্ম ৷ যেখানে আজ আমরা ফিরলাম উদযাপন করতে নয় বরং যত্ন নিয়ে আপনাদের সঙ্গে থাকতে, কর্ণাটকের গর্ব হিসেবে আপনাদের সঙ্গে পথ চলতে ৷ আরসিবি সবসময় আপনাদের খেয়াল রাখবে ৷"

চিন্নাস্বামী পদপিষ্টের ঘটনায় আগেই মৃত অনুরাগীদের পরিবারকে 10 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছিল এবং একইসঙ্গে পঞ্চাশেরও বেশি আহত অনুরাগীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে 'আরসিবি কেয়ার্স' ফান্ডের কথা ঘোষণা করেছিল ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে ঘোষণার মাধ্যমে এদিন সেই ফান্ড সম্পর্কে জ্ঞাত করল আরসিবি ৷

