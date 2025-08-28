হায়দরাবাদ, 28 অগস্ট: আইপিএল জয়ের উদযাপনে পদপিষ্টে 11 সমর্থকের মৃত্যুর ঘটনায় শোকজ্ঞাপন করে সোশাল মিডিয়ায় আরসিবি'র তরফে শেষ পোস্টটি এসেছিল গত 5 জুন ৷ এরপর 4 জুন চিন্নাস্বামীর ঘটনা নানাদিকে বাঁক নিয়েছে ৷ পদপিষ্টের ঘটনায় নানা তথ্য সামনে এসেছে ৷ ঘটনাটি এখনও বিচারাধীন ৷ তবে এরইমধ্যে প্রায় তিনমাস পর সমগ্র বিষয়ে মৌনতা ভাঙল আইপিএল চ্য়াম্পিয়নরা ৷ মৌনতা ভেঙে আরসিবি লিখল, "এই নীরবতার অর্থ অনুপস্থিতি নয়, বরং তীব্র শোক ৷"
চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্টের ঘটনার 84 দিন পর বৃহস্পতিবার আরসিবি'র তরফে প্রথম পোস্ট এল সোশাল মিডিয়ায় ৷ যেখা নীরবতা ভেঙে 'আরসিবি কেয়ার্স' নামক একটি উদ্যোগের কথাও ঘোষণা করল তাঁরা ৷ যে উদ্যোগের অধীনে পদপিষ্টে প্রাণ হারানো এবং আহত সমর্থকদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের সাহায্য করবে আইপিএল জয়ী ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি ৷
বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়া পোস্টে আরসিবি লিখেছে, "প্রিয় সমর্থক, এই খোলা চিঠি তোমাদের জন্যই ৷ প্রায় তিনমাস আগে শেষবার সোশাল মিডিয়ায় আমরা পোস্ট করেছিলাম ৷ তবে মাঝে এই সময়টুকু নীরব থাকার অর্থ অনুপস্থিতি নয় ৷ এই নীরবতা ছিল দুঃখের ৷ একসময় এনার্জি, স্মৃতি, বিভিন্ন সময় তোমাদের উদযাপন করা বিভিন্ন মুহূর্তে ভরে থাকত সোশাল মিডিয়া ৷ কিন্তু 4 জুনের ঘটনা সবকিছু বদলে দিয়েছে ৷ যে দিন আমাদের হৃদয় ভেঙেছে ৷ আর ওইদিনের পর থেকেই নীরব আমরা ৷ যে নীরবতায় আমরা দুঃখ পালন করেছি, শুনেছি, শিখেছি এবং ধীরে ধীরে আমরা এমন একটা কিছু তৈরির চেষ্টা করেছি যা প্রত্যুত্তরের তুলনায় খানিকটা বেশি ৷"
Dear 12th Man Army, this is our heartfelt letter to you!— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) August 28, 2025
𝗜𝘁’𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗰𝗹𝗼𝘀𝗲 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝘀 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝘄𝗲 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗵𝗲𝗿𝗲.
The Silence wasn’t Absence. It was Grief.
This space was once filled with energy, memories and moments that you… pic.twitter.com/g0lOXAuYbd
পোস্টে আরসিবি'র সংযোজন, "এই ভাবনা থেকেই আরসিবি কেয়ার্সের উদ্যোগ গ্রহণ ৷ আমাদের অনুরাগীদের পাশে দাঁড়াতে, তাঁদের সম্মানার্থে এই উদ্যোগ ৷ আমাদের কমিউনিটি এবং অনুরাগীদের তৈরি এটি একটি অর্থবহ প্ল্য়াটফর্ম ৷ যেখানে আজ আমরা ফিরলাম উদযাপন করতে নয় বরং যত্ন নিয়ে আপনাদের সঙ্গে থাকতে, কর্ণাটকের গর্ব হিসেবে আপনাদের সঙ্গে পথ চলতে ৷ আরসিবি সবসময় আপনাদের খেয়াল রাখবে ৷"
চিন্নাস্বামী পদপিষ্টের ঘটনায় আগেই মৃত অনুরাগীদের পরিবারকে 10 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছিল এবং একইসঙ্গে পঞ্চাশেরও বেশি আহত অনুরাগীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে 'আরসিবি কেয়ার্স' ফান্ডের কথা ঘোষণা করেছিল ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে ঘোষণার মাধ্যমে এদিন সেই ফান্ড সম্পর্কে জ্ঞাত করল আরসিবি ৷