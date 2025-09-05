হায়দরাবাদ, 5 সেপ্টেম্বর: আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে একজন ক্রিকেটার দু'টি দেশের হয়ে খেলেছেন, এমন ঘটনা বাইশ গজে নতুন নয় ৷ ইয়ন মরগ্যান, ভ্য়ান ডার মারউই, গ্য়ারি ব্যালান্স-সহ তালিকায় রয়েছে আরও নাম ৷ কিন্তু বর্ণময় কেরিয়ার শেষে দেশের জার্সিতে অবসর ঘোষণার পর তা ভেঙে ভিনদেশের হয়ে খেলার নজির ক্রিকেটে বিরল ৷ সেই নজিরই এবার গড়তে চলেছেন প্রাক্তন নিউজিল্য়ান্ড অধিনায়ক রস টেলর ৷ কিউয়ি জার্সিতে 18 হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক রান করা ক্রিকেটার এবার খেলবেন ওশিয়ানিয়ার ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র সামোয়ার হয়ে ৷
সোশাল মিডিয়ায় শুক্রবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় অবসর ভেঙে ফেরার কথা জানালেন মারকুটে কিউয়ি ব্য়াটার ৷ সামোয়ার জার্সি হাতে অবাক করা ঘোষণায় টেলর লেখেন, "অবসর ভেঙে ফিরছি ৷ বিষয়টা এখন অফিসিয়াল ৷ আমি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে নীল এই জার্সি গায়ে চাপিয়ে বাইশ গজে আমি সামোয়ার প্রতিনিধিত্ব করব ৷ যে খেলাকে আমি ভালোবাসি সেই খেলায় প্রত্যাবর্তনের চেয়েও বেশি কিছু এটা ৷ নিজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গ্রামের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে অত্য়ন্ত সম্মানের ৷ আমি মুখিয়ে রয়েছি ক্রিকেটকে আবারও কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং মাঠে অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য ৷"
মায়ের জন্মসূত্রে প্রাক্তন কিউয়ি ক্রিকেটার দ্বীপরাষ্ট্রটির হয়ে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছেন ৷ নিউজিল্যান্ডের হয়ে শেষ আন্তর্জাতিক ম্য়াচ খেলার পর তিনবছর অতিক্রান্ত হওয়ায় সামোয়ার হয়ে খেলতে আর কোনও বাধা নেই টেলরের ৷ আগামী বছর টি-20 বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে (এশিয়া-ইস্ট এশিয়া প্য়াশিফিক) প্রথমবার সামোয়ার হয়ে মাঠে নামবেন তিনি ৷ আগামী 8 অক্টোবর ওমানের বিরুদ্ধে ম্য়াচ দিয়ে শুরু হবে কিউয়ি তারকার নয়া ইনিংস ৷
2022 সালে অবসরগ্রহণের পর থেকে সেই অর্থে বাইশ গজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না টেলরের ৷ সেই ঘটনা আন্তর্জাতিক অবসর ভেঙে ফেরার পথে কতটা সমস্যা করতে পারে ? 40টি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির মালিক বলেন, "এমনটা নয় যে একেবারে খেলিনি ৷ বেশ কিছু টুর্নামেন্ট গত তিন-চার বছরে খেলেছি আমি ৷ তবে হ্যাঁ, যত দ্রুত সম্ভব আমাকে গতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে ৷ এক মাস কিংবা দু'মাসের কঠোর অনুশীলনে সেটা সম্ভব ৷ তবে 41 বছরে এসে শরীর কতোটা সায় দেয় তাও দেখতে হবে ৷ আশা করি পারব ৷"
নিউজিল্যান্ডের হয়ে 112টি টেস্ট ম্য়াচে 19টি সেঞ্চুরি-সহ রস টেলরের ঝুলিতে রয়েছে 7,683 রান ৷ গড় 44.66 ৷ 236টি ওয়ান-ডে ম্য়াচে 'ব্ল্য়াক ক্যাপস'-এর হয়ে 21টি সেঞ্চুরি সহযোগে 8,607 রান করেছেন টেলর ৷ পাশাপাশি একশোর বেশি আন্তর্জাতিক টি-20 ও খেলেছেন এই ডানহাতি ব্য়াটার ৷