টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর রোহিত শর্মার, সোশাল মিডিয়ার ঘোষণা বিশ্বজয়ী অধিনায়কের - ROHIT SHARMA RETIRED FROM TEST

টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর রোহিত শর্মার ( IANS )

Published : May 7, 2025 at 7:41 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 8:04 PM IST

হায়দরাবাদ, 7 মে: জল্পনার নিরসণ ঘটিয়ে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন রোহিত গুরুনাথ শর্মা ৷ ইংল্যান্ড সফরে আগামী মাসে টেস্ট সিরিজ খেলতে উড়ে যাবে ভারতীয় দল ৷ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির পর ইংল্য়ান্ড সফরের স্কোয়াডে রোহিতে থাকা, না-থাকা নিয়ে চর্চা চলছিলই ৷ সব চর্চার অবসান ঘটিয়ে বুধবার সন্ধেয় বিশ্বজয়ী অধিনায়ক জানিয়ে দিলেন ক্রিকেটের কুলীন ফরম্যাটে আর খেলবেন না তিনি ৷ ভারতের জার্সিতে 67টি টেস্ট খেলা রোহিত ইনস্টা স্টোরিতে অবসরগ্রহণের সিদ্ধান্ত জানান ৷ বুধবার অবসর ঘোষণায় 'হিটম্য়ান' লেখেন, "সকলকে জানাতে চাই যে টেস্ট ক্রিকেট থেকে আমি অবসর নিচ্ছি ৷ সাদা জার্সিতে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের ছিল ৷ বছরের পর বছর ধরে আমার পাশে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ৷" তবে তিনি যে ওডিআই ক্রিকেটে ভারতের হয়ে খেলা চালিয়ে যাবেন, তাও সোশাল মিডিয়া স্টোরিতে স্পষ্ট করেছেন মুম্বইকর ৷

লাল বলে ক্রিকেটে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স মোটেই আশানরূপ ছিল না রোহিতের ৷ কয়েক মাস আগে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেও ব্যাট হাতে ডাহা ব্যর্থ হয়েছিলেন রোহিত ৷ সিডনিতে শেষ টেস্ট থেকে নিজে থেকেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ৷ সিরিজ হেরে ভারতও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া করে ৷ এরপর অধিনায়ক হিসেবেও আতস কাচের নীচে আসে রোহিতের পারফরম্যান্স ৷ পরবর্তীতে সাদা বলে অর্থাৎ ওয়ান-ডে ক্রিকেটে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এনে দিয়ে ফের স্বমহিমায় ফেরেন তিনি ৷ তবে টেস্ট ক্রিকেট আর চালিয়ে না-যাওয়ার সিদ্ধান্তটা এদিন পাকাপাকি নিয়েই ফেললেন রোহিত ৷ গতবছর টি-20 বিশ্বকাপ জয়ের পর তিনি অবসর নিয়েছিলেন ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট থেকেও ৷ 67টি টেস্টে 40.57 গড়ে রোহিতের ঝুলিতে রয়েছে চার হাজারেরও বেশি রান ৷ শতরান সংখ্যা 12টি ৷ ভারতীয় টিম ম্য়ানেজমেন্ট ইংল্য়ান্ড সফরে টেস্ট দলের জন্য নয়া অধিনায়কের খোঁজে ৷ বুধবার সকালেই এমন একটি রিপোর্ট সামনে আসে ৷ যা দেখে লাল বলের ক্রিকেটে রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও বেশি সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন অনুরাগীরা ৷ আশঙ্কা সত্যি করে কয়েকঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন 'হিটম্যান' ৷ সবমিলিয়ে বুধবার সন্ধের পর থেকে টেস্ট ক্রিকেটে প্রাক্তন হয়ে গেলেন রোহিত শর্মা ৷ আরও পড়ুন: দীর্ঘ ন'বছর বাদে এই কাণ্ড ঘটিয়ে মুম্বইকে জেতালেন 'হিটম্যান', ছুঁলেন মাইলস্টোনও

