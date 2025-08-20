হায়দরাবাদ, 20 অগস্ট: গত সপ্তাহেই প্রকাশিত ব়্য়াংকিংয়ে বাবর আজমকে পিছনে ফেলে ওডিআই ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় দু'নম্বরে উঠে এসেছিলেন রোহিত শর্মা ৷ চার নম্বরে ছিলেন বিরাট কোহলি ৷ অথচ বুধবার প্রকাশিত ওডিআই ব্য়াটারদের ক্রমতালিকা থেকে আচমকা উধাও হয়ে গিয়েছিল ভারতের বর্তমান এবং প্রাক্তন অধিনায়কের নাম ৷ পরে অবশ্য ভুল শুধরে ব়্যাংকিং আপডেট করে নিল বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷
টি-20 থেকে দু'জনেই অবসর নিয়েছিলেন গতবছর বিশ্বকাপ জয়ের পর ৷ আর ক্রিকেটের কুলীন ঘরানা থেকেও ইংল্য়ান্ড সিরিজের আগেই নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন রোহিত এবং বিরাট ৷ অর্থাৎ, 'মেন ইন ব্লু'র হয়ে কেরিয়ারের বাকিটা সময় কেবল ওয়ান-ডে খেলবেন দুই মহাতারকা ৷ শেষবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা গিয়েছিল 'রো-কো'কে ৷ ওয়ান-ডে'তে টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী অ্য়াসাইনমেন্ট অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁদেরই মাটিতে আগামী অক্টোবরে ৷
তার আগে এদিন আইসিসি ব়্যাংকিং থেকে রোহিত-বিরাটের নাম উধাও হয়ে যাওয়ায় অন্য ভাবনার সঞ্চার হয় অনুরাগীদের মধ্যে ৷ তাহলে কি ওয়ান-ডে ক্রিকেট থেকেও অবসরের পথে দু'জনে ? তবে এটাকে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত ত্রুটি বলেই ধারণা করছিলেন অধিকাংশ অনুরাগীরা ৷ সেই ধারণাতেই সিলমোহর দিয়ে কয়েকঘণ্টা বাদে নিজেদের শুধরে নিল আইসিসি ৷
আপডেটেড ব়্যাংকিংয়ে দেখা যাচ্ছে ওডিআই ব্য়াটারদের তালিকায় একইস্থানে রয়েছেন রোহিত এবং কোহলি ৷ 756 রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৷ 736 রেটিং পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থস্থানেই রয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৷ এছাড়া আইসিসি ওডিআই ব্য়াটার ক্রমতালিকার প্রথম দশে রয়েছেন আরও দুই ভারতীয় ব্যাটার ৷
784 রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছেন টেস্ট অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ যাকে সহঅধিনায়ক বেছে মঙ্গলবার এশিয়া কাপের দলঘোষণা করেছে বিসিসিআই ৷ 704 পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে রয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের সর্বাধিক রানসংগ্রাহক শ্রেয়স আইয়ার ৷ পাঁচ ম্য়াচে 243 রান এসেছিল মুম্বইকরের ব্য়াটে ৷ প্রথম পাঁচে ভারতের তিন ব্য়াটার ছাড়া বাকি দুই ব্য়াটার হলেন পাকিস্তানের বাবর আজম এবং নিউজিল্যান্ডের ডারিল মিচেল ৷ যথাক্রমে তৃতীয় এবং পঞ্চমস্থানে রয়েছেন দু'জনে ৷