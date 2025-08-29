হায়দরাবাদ, 29 অগস্ট: সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল আগেই ৷ তাতে সিলমোহর দিয়ে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়তে চলেছেন রজার বিনি ৷ বোর্ডের পরবর্তী নির্বাচনের আগে পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন রাজীব শুক্লা ৷ যিনি এতদিন ছিলেন বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে ৷ বোর্ডের এক সূত্র ইটিভি ভারতকে এই খবর নিশ্চিত করেছে ৷
অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাজীব শুক্লা আগামী নির্বাচন পর্যন্ত থাকবেন বলেও জানিয়েছে সূত্র ৷ আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পরবর্তী নির্বাচন ৷ এর আগে 2020 সালের 18 ডিসেম্বর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিসিআই'য়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে বসেছিলেন রাজীব শুক্লা ৷ তবে নয়া জাতীয় ক্রীড়া প্রশাসন বিল 2025 অনুযায়ী বিসিসিআই আধিকারিক পদে থাকার সর্বোচ্চ বয়সসীমা 70 থেকে বেড়ে 75 হওয়ায় পুনরায় নির্বাচন জিতে বোর্ড প্রেসিডেন্ট পদে বসতে পারেন বিনি ৷ নতুবা সেপ্টেম্বর পরবর্তী সময় নয়া প্রেসিডেন্ট পাবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বুধবার বোর্ডের অ্য়াপেক্স কাউন্সিলের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন শুক্লাই ৷ পাশাপাশি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টের সত্যতা মেনে নিলে অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে ভারতীয় দলের নয়া টাইটেল স্পনসর নিয়ে আলোচনা হয় ৷ সম্প্রতি সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়েছে 'দ্য প্রোমোশনাল অ্য়ান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং বিল 2025' ৷ এরপর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সম্মতিও মেলায় এখন তা আইনে পরিণত হওয়া সময়ের অপেক্ষা ৷ এই বিলের কোপে পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের লিড স্পনসর 'ড্রিম 11'-সহ অন্য়ান্য অনলাইন গেমিং সংস্থা ৷ প্রত্যাশিতভাবেই অনলাইন গেমিং অ্য়াপ 'ড্রিম 11'-এর সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা শেষ হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ৷ ফলত নয়া স্পনসরের খোঁজে টিম ইন্ডিয়া ৷
দিনকয়েক আগে সংসদের উভয়কক্ষে জাতীয় ক্রীড়া প্রশাসন বিল পাশ হলেও সেপ্টেম্বরে বিসিসিআই'য়ের বার্ষিক সভা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সম্ভবত পুরনো নিয়ম (লোধা কমিটির সুপারিশ) মেনেই ৷ কারণ, আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় ক্রীড়া আইন লাগু হতে এখনও চার-পাঁচ মাস সময় লাগবে ৷ সম্প্রতি, সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল নয়া জাতীয় ক্রীড়া বিলে জাতীয় স্পোর্টস ফেডারেশনগুলিতে আধিকারিকদের পদে থাকার বয়সের ঊর্ধ্বসীমা যেহেতু বেড়েছে (70 থেকে 75), তাই পরবর্তী বার্ষিক সভা পর্যন্ত দায়িত্ব সামলাতে পারেন রজার বিনি ৷ কিন্তু 2022 সালের অক্টোবরে পদে বসা বিনি সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দায়িত্ব ছাড়তে চলেছেন আগেই ৷
বোর্ডের একটি সূত্র দৈনিক জাগরণকে বলেছে, "জাতীয় ক্রীড়া বিল সবেমাত্র পাশ হয়েছে ৷ তাই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেগুলো নিয়ে পর্যালোচনার জন্য আমাদের আরও সময় দরকার ৷"