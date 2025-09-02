কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে রবসন রবিনহো ৷ সবুজ-মেরুন জার্সিতে খেলার জন্য রবিবার সকালে কলকাতায় পা দিলেও অনুশীলন নামলেন মঙ্গলবার বিকেলে। আর প্রথমদিন অনুশীলনে আইএসএল চ্য়াম্পিয়ন দলে যোগ দিয়ে নিজের লক্ষ্যের কথা জানিয়ে দিলেন সাম্বার দেশের ফুটবলার ৷
বাংলাদেশে বসুন্ধরা কিংসের হয়ে খেলে সাফল্য পেয়েছেন ৷ এবার পদ্মাপার ছেড়ে গঙ্গাপারে ব্রাজিলিয়ান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ৷ সবুজ-মেরুন জার্সিতে ব্রাজিল ফুটবলারদের সফল হওয়ার ইতিহাস আছে ৷ হোসে রামিরেজ ব্যারেটো সেই তালিকার শীর্ষে ৷ কলকাতায় খেলতে আসার আগে অনুরাগীদের থেকে তাঁদের প্রিয় 'সবুজ তোতা'র অনেক কথা শুনেছেন ৷ তারপর সবুজ-মেরুন জার্সিতে রেজোলিউশন ঠিক করে ফেলেছেন অতীতে ফ্লুমিনেন্সের মত দলে খেলা ফুটবলার ৷
জাপানি কার্টুনের ভক্ত বাগানের নয়া বিদেশি রবসন ৷ জাপানি কার্টুন-শো 'নারুতো'র জনপ্রিয় চরিত্র নাগাতো'র ট্যাটু করিয়েছেন হাতে ৷ বাংলাদেশে খেলেছেন তাই প্রাথমিক কিছু বাংলা শব্দের সঙ্গে পরিচিত ৷ বাংলা ভাষা অল্প বুঝতে পারেন, বাঙালি খাবারও পছন্দের ৷ বিরিয়ানি খেয়েছেন তবে ভীষণ মশলাদার বলে আপাতত দূরে থাকেন বলে জানালেন রবসন ৷ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে এএফসি টুর্নামেন্টে খেলায় এই দলের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্রাজিলিয়ান ৷ সমর্থকদের চাহিদা সম্পর্কেও অবগত তিনি ৷
রবসন বলেন, "আমি মোহনবাগানকে নই, মোহনবাগান আমাকে পছন্দ করেছে ৷ এই দলের শরিক হয়ে সব ট্রফি জিততে চাই ৷ বসুন্ধরা কিংসের হয়ে এএফসি কাপ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷ দলে ভালোমানের ফুটবলার রয়েছে ৷ তাই সফল হওয়া সম্ভব ৷" মোহনবাগান মানেই তারকাখচিত ব্রিগেড ৷ সুযোগ পাওয়া সহজ নয় ৷ দলের ষষ্ঠ বিদেশি হিসেবে যোগ দেওয়ায় প্রথম দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে সন্দেহ থাকতেই পারে ৷ রবসন অবশ্য বলছেন, "আমি প্রত্যেক অনুশীলনে নিজের সেরাটা দেব। কোচ ঠিক করবে আমি কোন জায়গায় খেলবে ৷ এটা কোনও সমস্যাই নয় ৷"
এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'তে প্রথম ম্যাচের আগে হাতে 14 দিনের মত সময় ৷ এর মধ্যে কি সম্পূর্ণ ফিট হয়ে নেমে পড়া সম্ভব ? আশ্বস্ত করছেন রবসন ৷ ব্রাজিলিয়ান বলছেন, "ব্রাজিলে আমি প্র্যাকটিসের মধ্যেই ছিলাম ৷ আশা করি এএফসি'র আগে সম্পূর্ণ ফিট হয়ে উঠতে পারব ৷" বসুন্ধরা কিংসের সতীর্থ মিগুয়েল ফিগেরা এখন ইস্টবেঙ্গলে ৷ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁর অধীনেও খেলেছেন রবসন ৷ প্রাক্তন সতীর্থ, প্রাক্তন কোচ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ধেয়ে এল ৷
রবসনের পরিমিত জবাব, "ডুরান্ড কাপের সব খেলা আমি দেখেছি ৷ প্রাক্তন কোচকেও দেখেছি ৷ তবে আমার এখন লক্ষ্য মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হয়ে যত বেশি সাফল্য নিয়ে আসা ৷" শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেছেন মার্চে ৷ গত ফেব্রুয়ারি মাসে নেইমারের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে ৷ তবে বিশ্ব ফুটবলে মেসি না রোনাল্ডো কে সেরা ? উত্তরে ব্রাজিলিয়ান জানালেন, নম্বর নাইন হিসেবে রোনাল্ডোই তাঁর পছন্দের ৷