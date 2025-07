ETV Bharat / sports

ছ'সপ্তাহ মাঠের বাইরে পন্ত ! চতুর্থ টেস্টের মাঝে বিরাট ধাক্কা ভারতের - RISHABH PANT LIKELY TO BE RULED OUT

কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে পন্ত ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 24, 2025 at 2:02 PM IST 2 Min Read

হায়দরাবাদ, 24 জুলাই: চতুর্থ টেস্টের শুরুতেই ভারতীয় শিবিরে বিরাট ধাক্কা ৷ নীতীশ রেড্ডি ছিটকে গিয়েছেন আগেই ৷ এবার পায়ের পাতায় চোট পেয়ে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন ঋষভ পন্ত ৷ 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর রিপোর্ট অন্তত তেমনটাই ৷ ছ'সপ্তাহের জন্য তারকা স্টাম্পার-ব্যাটার মাঠের বাইরে বলে জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে ৷ লর্ডস টেস্টে উইকেটকিপিংয়ের সময় বাঁ-হাতের তর্জনীতে চোট পেয়েছিলেন ৷ ওই টেস্টে পরবর্তীতে উইকেটের পিছনে না-দাঁড়ালেও ব্য়াটিং করেছিলেন তিনি ৷ সুস্থ হয়ে ওল্ড ট্র্রাফোর্ডে প্রথম একাদশে শুরু করলেও প্রথমদিনই ফের চোটের কবলে ভারতের সহঅধিনায়ক ৷ চতুর্থ টেস্টের প্রথমদিন ইংরেজ পেসার ক্রিস ওকসের একটি ডেলিভারি রিভার্স-স্যুইপ করতে গিয়ে বিপত্তি ডেকে আনেন পন্ত ৷ রিভার্স-স্যুইপ মিস করলে তা গিয়ে আঘাত করে পন্তের ডান-পায়ের পাতায় ৷ এলবিডব্লিউ'য়ের আবেদন ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ আউটের হাত থেকে বাঁচলেও চোটের কারণে আর ব্য়াটিং চালিয়ে যেতে পারেননি স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ সেইসময় 37 রানে ব্য়াটিং করছিলেন তিনি ৷ সাইডলাইনে বসেও যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখা যায় পন্তকে ৷ পরবর্তীতে তাঁকে স্ক্য়ানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় এবং বোর্ডের মেডিক্য়াল টিম তাঁর পর্যবেক্ষণে রয়েছে বলে আপডেটে জানায় বিসিসিআই ৷ কিন্তু তারকা ক্রিকেটারের চোট কতটা গুরুতর কিংবা সিরিজের বাকি পর্বে তাঁকে পাওয়ার প্রশ্নে উৎকণ্ঠা গ্রাস করেছে অনুরাগীমহলে ৷ আশঙ্কা সত্যি করে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর রিপোর্টে জানানো হল আগামী ছ'সপ্তাহ বাইশ গজের বাইরে পন্ত ৷

সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমকে বিসিসিআই'য়ের এক সূত্র বলেছে, "স্ক্যান রিপোর্টে পরিষ্কার পন্তের পায়ের পাতায় চিড় ধরেছে ৷ ছ'সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে ৷ মেডিক্য়াল টিম চেষ্টা করছে যদি পেন কিলারের সাহায্যে তাঁকে এই টেস্টে পুনরায় ব্যাটিং করতে পাঠানো যায় ৷ এখনও যদিও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না তিনি ৷ সুতরাং ফের ব্য়াটিং করতে নামা একপ্রকার অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে ৷" বিসিসিআই'য়ের তরফে অফিসিয়াল ঘোষণা এখনও আসেনি বটে ৷ তবে উপরোক্ত রিপোর্ট সত্যি হলে তা বিরাট ধাক্কা ভারতীয় শিবিরের জন্য ৷ সেক্ষেত্রে চলতি টেস্টের বাকি পর্বে একজন ব্যাটারকে ছাড়াই খেলতে হবে ভারতীয় দলকে ৷ তৃতীয় টেস্টের মত উইকেটরক্ষার দায়িত্ব সামলাবেন ধ্রুব জুরেল ৷ শেষ টেস্টেও পাওয়া যাবে না নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটারকে ৷ উল্লেখ্য, ম্য়াঞ্চেস্টারে চতুর্থ টেস্টে টস হেরে ব্য়াটিং করছে ভারত ৷ প্রথমদিনের শেষে চার উইকেটে 264 রান তুলেছে ভারতীয় দল ৷ আরও পড়ুন: চতুর্থ টেস্টে কি আর নামতে পারবেন ? পন্তের চোট নিয়ে সামনে এল বড়সড় আপডেট