গঞ্জনা বদলেছে প্রশংসায়, হাঁসপুকুরিয়াকে পথ দেখাচ্ছেন জাতীয় দলের রিম্পা
তিনবছর ধরে রিম্পা শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের নিয়মিত ফুটবলার ৷ গত মরশুমে নজর কেড়েছেন আইডব্লিউএলেও ৷
Published : September 22, 2025 at 2:41 PM IST
হাঁসপুকুরিয়া (নদিয়া), 22 সেপ্টেম্বর: একজন মেয়ের সাফল্য যে পুরো গ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে পারে, তার উদাহরণ নদিয়ার হাঁসপুকুরিয়ার রিম্পা হালদার ৷ চিনলেন না তো ? না-চেনারই কথা ৷ কারণ মহিলা ফুটবল বা ফুটবলারদের নিয়ে এদেশে আর কবেই বা মাতামাতি হয়েছে ৷ তাই এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো যে রিম্পা শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ে খেলা জাতীয় মহিলা দলের একজন ফরোয়ার্ড ৷ সম্প্রতি সিনিয়র ন্য়াশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার হয়ে তিন ম্য়াচে পাঁচ গোল এসেছে তাঁর পা থেকে ৷
এখন প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে রিম্পা গ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিলেন ? নদিয়ার হাঁসপুকুরিয়ার অনেক মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন ফুটবলে মেতেছে ৷ অথচ বছরদশেক আগে একথা কল্পনাও করা যেত না ৷ মেয়েরা বল পায়ে দৌড়লেই পরিবারকে পড়তে হত অন্যান্য গ্রামবাসীদের রোষানলের মুখে ৷ সময়ের সঙ্গে বদলেছে হাঁসপুকুরিয়া গ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি ৷ আর সেখানে অনুঘটকের কাজ করেছেন রিম্পা ৷
মেয়েদের সিনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের গ্রুপ পর্বে সম্প্রতি দাপট দেখিয়েছে বাংলা ৷ আর রাজ্য মহিলা ফুটবল দলের দাপট অনেকাংশে আবর্তিত হয়েছে রিম্পার পায়ে ৷ রেলওয়েজের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক ছাড়াও রয়েছে মেঘালয় ও সিকিমের বিরুদ্ধে একটি করে গোল করেছেন হাঁসপুকুরিয়ার মেয়ে। বাংলার হয়ে সুলঞ্জনা রাউলের (8 গোল) পরেই রয়েছেন রিম্পা (5 গোল) ৷ ডানপ্রান্ত দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে দৌড়, এরপর তাঁর মাপা ক্রস খুলে দিচ্ছে গোলের দরজা ৷
তবে ফুটবলার রিম্পা প্রথমে হতে চেয়েছিলেন অ্যাথলিট ৷ কোচ অভীক বিশ্বাস 100, 200 মিটারে দৌড় দেখে রিম্পার মধ্যে ফুটবলারের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। কোচ অভীকই অ্যাথলেটিক্স ছেড়ে রিম্পাকে ফুটবলার হওয়ার পরামর্শ দেন ৷ পরামর্শ যে অব্যর্থ ছিল, বর্তমান সাফল্য তার প্রমাণ দিচ্ছে।কিন্তু ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন যখন রিম্পার মনে ডালপালা ছড়াচ্ছে তখন তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় সমাজ ৷ ফুটবলার রিম্পাকে বাধা দেন গ্রামের মানুষেরাই ৷ মেয়ে হয়ে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল নৈব নৈব চ ৷ ঘটনা প্রসঙ্গে টেলিফোনে রিম্পা ইটিভি ভারতকে বলেন, "গ্রামবাসীরা বাবাকে নানা গঞ্জনা দিত ৷ এমনকী গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিল ৷ অনুশীলন সেরে একটু রাত করে বাড়ি ফিরলেই কটূক্তি উড়ে আসত ৷ দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে গিয়েছি ৷ অপেক্ষা করেছি জবাব দেওয়ার ৷"
কোচের জহুরির চোখ রত্ন চিনতে যে ভুল করেনি তা অচিরেই প্রমাণিত হতে থাকে ৷ কোচই সেইসময় রিম্পার কাছে হয়ে উঠেছিলেন ত্রাতা মধুসূদন। নিজের পয়সায় নানা ক্লাবে রিম্পাকে নিয়ে যেতেন তিনি ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো রিম্পার বাবা শ্রীবাস হালদারের পক্ষে নদীতে মাছ ধরে মেয়ের ফুটবলের জন্য খরচ জোগানো সম্ভব ছিল না ৷ মা বাসন্তী হালদার দিনমজুর ৷ কোচ অভীকই তাই প্রিয় শিক্ষার্থীকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথ দেখান ৷ ধীরে ধীরে ফুটবলার রিম্পা বিকশিত হতে থাকেন ৷ গ্রামের বাইরে খেলতে গিয়ে পুরস্কার নিয়ে আসা দেখে সমালোচকদের দৃষ্টি বদলাতে থাকে ৷ রিম্পা বলছেন, "পুরস্কারের থেকেও বড় ছিল গ্রামবাসীদের স্নেহ ও ভালবাসায় বরণ করে নেওয়া ৷ তারপরে অনেক মেয়ে ফুটবল শিখতে আগ্রহী হয় ৷ জীবনে এই প্রাপ্তির চেয়ে বড় বোধ হয় আর কিছু নেই ৷"
বছরছ'য়েক আগে মাত্র 14 বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন রিম্পা ৷ কলকাতা পুলিশের হয়ে কলকাতা লিগে অভিষেক। তারপরে ইস্টবেঙ্গলে ৷ এর মধ্যে 2024 সালে মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সিনিয়র দলের জার্সিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিষেক ঘটে রিম্পার ৷ গ্রামের মেয়েকে দেশের হয়ে খেলতে দেখে সমালোচকরা আরও বিস্মিত হয়ে পড়ে ৷ সে যাইহোক, গত তিনবছর ধরে রিম্পা শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের নিয়মিত ফুটবলার ৷ দু’বার কলকাতা লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতাও বটে ৷
ঘরের মাঠে মেয়ের খেলা দেখতে সম্প্রতি হাঁসপুকুরিয়া থেকে কৃষ্ণনগরে জেলা স্টেডিয়ামে রিম্পার জন্য এসেছিলেন প্রচুর মানুষ ৷ রেলওয়েজের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকের পর তাঁকে ঘিরে নিজস্বী, সইয়ের আবদারও ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ রিম্পাও এসব দেখে কেমন সব ঘোরের মধ্যে ৷ তবে হাঁসপুকুরিয়ার বহু মেয়েই এখন রিম্পা হালদার হওয়ার স্বপ্ন দেখে ৷ আর রিম্পার পাখির চোখ বাংলা দলকে ফাইনাল রাউন্ডে চ্যাম্পিয়ন করা ৷
হাঁসপুকুরিয়ার রিম্পা কি বদলে গিয়েছেন ? কোচ অভীক বিশ্বাস বলছেন, "গ্রামে এলে এখনও রিম্পা সকলের সঙ্গে ফুটবল খেলে ৷ এমনকী খেলার আগে ও পরে প্রত্যেকবার আমার সঙ্গে আলোচনা করে ৷ সময় পেলে ক্ষেতে গিয়ে মা'কে সাহায্য করে ৷ শুরুর দিকে রিম্পার কারণে আমারা কাছেও কম হুমকি আসেনি ৷ তখন ভয় পেয়ে সরে এলে হয়তো এই দিন জীবনে দেখতে পেতাম না ৷"
আর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ভক্ত রিম্পা বলছেন, "আমাকে মানুষ করার জন্য বাবা-মা'কে অনেক কষ্ট, অপমান সহ্য করতে হয়েছে ৷ এমনকী বাবা ধার করে আমার ফুটবল খেলার খরচ চালিয়েছে ৷ সেই পাওনাদাররা পরে বাড়িতে এসে বাবাকে টিটকিরি পর্যন্ত করেছে ৷" কান্না লুকোতে ব্যর্থ রিম্পার সংযোজন, "চাকরি পেলে বাবা-মা'র কোনও অভাব রাখব না ৷ টাকার অভাবে গ্রামের কোনও প্রতিভাকে নষ্ট হতে দেব না ৷"