শেষবেলায় ঝোড়ো ব্যাটিং রিচার, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আড়াইশো তুলতে ব্যর্থ ভারত

শেষবেলায় ঝোড়ো ব্যাটিং রিচার, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আড়াইশো তুলতে ব্যর্থ ভারত
কোনও ভারতীয় ব্য়াটারকে বাড়তে দিলেন না পাক বোলাররা ৷ জোড়া উইকেটে নেতৃত্ব দিলেন অধিনায়িকা ফতিমা সানা ৷
Published : October 5, 2025 at 7:48 PM IST
কলম্বো, 5 অক্টোবর: চার উইকেট ডায়ানা বেইগের ৷ দুরন্ত বোলিং অধিনায়িকা ফতিমা সানার ৷ কলম্বোয় মহিলা বিশ্বকাপের ষষ্ঠ ম্য়াচে ভারতকে আড়াইশো রানের মধ্যে আটকে রাখল পাকিস্তান ৷ শেষবেলায় ঝোড়ো ব্য়াটিংয়ে দলের রান 247-এ পৌঁছে দিলেন স্টাম্পার-ব্যাটার রিচা ঘোষ ৷ বঙ্গকন্য়ার ব্যাট থেকে এল 20 বলে 35 রান ৷ তবে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ 46 রান এল হার্লিন দেওলের ব্য়াটে ৷
কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে টস জিতে এদিন ভারতকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় পাকিস্তান ৷ কূটনৈতিক স্তরে সম্পর্কের অবনতির কারণে সাম্প্রতিক সময়ে এশিয়া কাপে তিনবারের সাক্ষাতে একবারও পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেননি পুরুষ দলের ক্রিকেটাররা ৷ সূর্যকুমার যাদবদের অনুসরণ করে বিশ্বকাপের মঞ্চেও টসের পর ফতিমা সানার সঙ্গে করমর্দনে বিরত থাকলেন ভারত অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর ৷
ইনিংস গোড়াপত্তনে নেমে অবশ্য শুরুটা ভালো করেছিলেন দুই ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল এবং স্মৃতি মন্ধনা ৷ ওপেনিং জুটিতে ওঠে 48 রান ৷ একটি ক্যালেন্ডার বর্ষে সর্বাধিক ওডিআই রানের মালকিন হতে 35 রান প্রয়োজন ছিল মন্ধনার ৷ কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছনোর আগেই এদিন তারকা ওপেনারকে ফেরান ফতিমা সানা ৷ বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে দারুণ ছন্দে থাকা ভারত সহঅধিনায়িকা প্রথম ম্য়াচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেও দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ৷ এদিন মন্ধনা ফেরেন 23 রানে ৷ আরেক ওপেনার প্রতীকা করেন 31 রান ৷
𝗜𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸!#TeamIndia post 2⃣4⃣7⃣ on the board with a strong finish! 👏— BCCI Women (@BCCIWomen) October 5, 2025
4⃣6⃣ for Harleen Deol
3⃣5⃣* for Richa Ghosh
3⃣2⃣ for Jemimah Rodrigues
3⃣1⃣ for Pratika Rawal
Over to our bowlers! 👍
Scorecard ▶ https://t.co/9BNvQl3J59#WomenInBlue | #CWC25 pic.twitter.com/ImHZyMBY6m
এরপর হরমনপ্রীত ফেরেন 19 রানে ৷ তবে অর্ধশতরানের দিকে ভালোই এগোচ্ছিলেন হার্লিন ৷ কিন্তু 46 রানে রামীন শামিমের শিকার হয়ে সাজঘরে ফিরতে হয় তাঁকে ৷ অর্থাৎ, মর্যাদার লড়াইয়ে ভারতের কোনও ব্য়াটারকেই থিতু হতে দেননি পাক বোলাররা ৷ জেমিমা রড্রিগেজ করেন 32 রান ৷ দীপ্তি শর্মার ব্যাট থেকে আসে 25 ৷ স্নেহা রানা ফেরেন 20 রানে ৷ 45.3 ওভারে দীপ্তি যখন ফেরেন ভারতের রান সাত উইকেটে 203 ৷
এরপর ক্রিজে এসে পরিচিত মেজাজে ধরা দেন রিচা ৷ উল্টোদিকে ধারাবাহিকভাবে উইকেট পড়তে থাকলেও তিনটি চার ও দু'টি ছক্কায় 35 রানের দুরন্ত ক্য়ামিয়ো উপহার দিয়ে নট-আউট থেকে যান শিলিগুড়ির মেয়ে ৷ তাঁর ব্য়াটে 50 ওভারে সব উইকেট হারিয়ে 247 রান তোলে ভারত ৷ শারীরিক অসুস্থতার কারণে এদিন গত ম্য়াচের অর্ধশতরানকারী আমনজোৎ কৌরকে একাদশে রাখেনি ভারত ৷ পরিবর্তে এসেছেন রেণুকা সিং ঠাকুর ৷ পাকিস্তানের ডায়না বেইগ চার উইকেট নিলেও 69 রান খরচ করেন ৷ জোড়া উইকেট-সহ সবচেয়ে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন ফতিমা সানা ৷ 10 ওভারে মাত্র 38 রান খরচ করেন তিনি ৷