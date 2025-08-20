মাদ্রিদ, 20 অগস্ট: নয়া কোচ জাবি আলোন্সো জমানার সূচনা প্রত্যাশিতভাবেই শুরু হল রিয়াল মাদ্রিদে ৷ ভারতীয় সময় বুধবার মধ্যরাতে ওসাসুনাকে হারিয়ে লা লিগা অভিযান শুরু করল 'লস ব্ল্যাঙ্কস' ৷ পেনাল্টি থেকে করা কিলিয়ান এমবাপের একমাত্র গোলে তিন পয়েন্ট ঘরে তুলল 36 বারের লিগ চ্যাম্পিয়নরা ৷
লা লিগা ওপেনারে এদিন তিন নবাগতকে রেখে একাদশ সাজিয়েছিলেন রিয়ালের নয়া কোচ জাবি আলোন্সো ৷ রাইট-ব্য়াকে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড, সেন্টার ব্যাক হিসেবে ডিন হুইসেন এবং লেফট-ব্য়াকে আলভারো কারেরাসকে রেখে প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন জাবি ৷ গত মাসে কাঁধে অস্ত্রোপচারের কারণে লিগ ওপেনারে ছিলেন না জুড বেলিংহ্য়াম ৷ লুকা মদ্রিচের ছেড়ে যাওয়া 10 নম্বর জার্সি পরা এমবাপের উপরে তাই গোলের জন্য আস্থা রেখেছিল রিয়াল ৷
প্রথমার্ধে বেশ কিছু হাফচান্স পেলেও তা গোলে পরিণত করতে ব্য়র্থ হন আত্মপ্রকাশে গত মরশুমে লা লিগার সর্বোচ্চ স্কোরার ৷ অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দলকে এগিয়ে দেন ফরাসি তারকা ৷ রিয়াল যে পেনাল্টি আদায় করে তাও এমবাপের সৌজন্যেই ৷ ডানপ্রান্তিক আক্রমণে ফরাসি তারকা বল নিয়ে বক্সে প্রবেশ করে কাটব্য়াকের চেষ্টা করলে বিপক্ষ এক ডিফেন্ডার অবৈধ ট্য়াকল করেন তাঁকে ৷ রেফারি পেনাল্টি দিতে ভুল করেননি ৷ আর স্পটকিক থেকে নিশানায় অব্যর্থ থেকে রিয়ালকে তিন পয়েন্ট এনে দেন এমবাপে ৷
প্রথম একাদশে না-হলেও পরিবর্ত হিসেবে স্পেনের সবচেয়ে সফল ক্লাবের জার্সিতে এদিন অভিষেক হয়ে গেল ফ্র্য়াঙ্কো মাস্তানতুয়োনোর ৷ ব্রাহিম দিয়াজের পরিবর্তে দ্বিতীয়ার্ধে আঠারোর তরুণ তুর্কিকে মাঠে নামিয়ে দেন জাবি ৷ রিভার প্লেট থেকে আসা আর্জেন্তাইন উইঙ্গারকে নিয়ে প্রাথমিকভাবে খুশি ছিলেন না রিয়াল সমর্থকরা ৷ ক্লাবে যোগদানের পর প্রথম ভাষণে তাঁর গলায় লিয়োনেল মেসির প্রশংসা শুনে নাক সিঁটকেছিলেন অনুরাগীদের একাংশ ৷ তবে আবির্ভাবে এদিন কোচকে খুশি করলেন মেসির দেশের তরুণ প্রতিভা ৷
আর্জেন্তাইনের মাঠে নামার সময় এদিন তাঁকে সাদরে অভিবাদন জানায় স্যান্তিয়াগো বার্নাব্যুের দর্শকরা ৷ 89 মিনিটে মাস্তানতুয়োনো গোলের কাছাকাছি পৌঁছেও গিয়েছিলেন ৷ বক্সের বাঁ-দিকে দূরহ কোণ থেকে নেওয়া তাঁর একটি শট রুখে দেন ওসাসুনা গোলরক্ষক ৷ শেষদিকে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ওসাসুনা ডিফেন্ডারব আবেল ব্রেতোনেস ৷ ম্য়াচ শেষে নবাগতদের পারফরম্য়ান্সে আশ্বস্ত জাবি বলেন, "সকলেই ভালো খেলেছে ৷ ওরা অনেক বছর আমাদের পরিষেবা দিতে তৈরি ৷ বার্নাব্যুয়ে রিয়াল মাদ্রিদ জার্সি গায়ে ওরা যে চাপে আছে, সেটা কখনোই এদিন মনে হয়নি ৷"