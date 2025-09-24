প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিগ ব্যাশে অশ্বিন, পাক ক্রিকেটারের সঙ্গে খেলবেন একই দলে

প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিগ ব্যাশে অশ্বিন, পাক ক্রিকেটারের সঙ্গে খেলবেন একই দলে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর গত মাসে আইপিএল থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন চেন্নাই ক্রিকেটার ৷
Published : September 24, 2025 at 7:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 সেপ্টেম্বর: ইন্টারন্য়াশনাল লিগ টি-20'র (ILT20) নিলামে নাম নথিভুক্ত করেছিলেন আগেই ৷ এবার অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে (BBL) যোগ দিয়ে ইতিহাস গড়ার পথে দেশের কিংবদন্তি স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷ দক্ষিণী স্পিনারের এই সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক কারণ, প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে বিবিএলে যোগ দিচ্ছেন তিনি ৷ একাধিক ক্লাবের প্রস্তাব থাকলেও অশ্বিন সিডনি থান্ডারকে বেছে নিয়েছেন বলে ফক্স স্পোর্টসের রিপোর্টে প্রকাশ ৷
আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে যবনিকা টানার পর গত মাসে কোটিপতি লিগ আইপিএল থেকেও সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন চেন্নাই সুপার কিংস ক্রিকেটার ৷ বিদেশে বিভিন্ন ফ্র্য়াঞ্চাইজি লিগের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেই যে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানো, তাও স্পষ্ট করেছিলেন অনিল কুম্বলের পর দেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক টেস্ট উইকেটশিকারী ৷ কারণ বোর্ডের ফতোয়া অনুযায়ী আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে বিদেশি লিগে খেলার সুযোগ পেতেন না তিনি ৷ তাই আইপিএল ছেড়ে আইএল টি-20'র নিলামে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছেন বছর উনচল্লিশের ক্রিকেটার ৷ এবার রিপোর্ট মোতাবেক বিগ ব্যাশের যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছেন তিনি ৷
সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আইএল টি-20'তে অংশগ্রহণের পর আগামী বছর জানুয়ারিতে থান্ডার শিবিরে অশ্বিন যোগ দেবেন বলে রিপোর্টে প্রকাশ ৷ তবে বিগ ব্য়াশে অংশ নিতে চলা প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে অশ্বিনের সঙ্গে সিডনি থান্ডারদের কত বছরের চুক্তি হতে চলেছে, তা পরিষ্কার নয় এখনও ৷ সেদেশের সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে প্রকাশ, সব ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহে অশ্বিনকে দলে নেওয়ার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে 2015-16 মরশুমের বিবিএল চ্য়াম্পিয়নরা ৷
R Ashwin will play for the Sydney Thunder in #BBL15 🤯— 7Cricket (@7Cricket) September 24, 2025
(via @DanielCherny & @BenHorne8) pic.twitter.com/P9M0LZI7pv
সেক্ষেত্রে আইএল টি-20'র অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে থান্ডার শিবিরের হয়ে অশ্বিন খেলবেন আগামী বছর 4 জানুয়ারির পর ৷ ভারতীয় ক্রিকেটারের খ্য়াতির কথা মাথায় রেখে লিগের জনপ্রিয়তা বাড়াতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও টড গ্রিনবার্গ ব্যক্তিগত স্তরে অশ্বিনকে অনুরোধ করেছিলেন বিবিএলে অংশগ্রহণের জন্য ৷ সম্মতি পাওয়ার পর থান্ডারের পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেটারের কাছে প্রস্তাব ছিল সিডনির আরেক ফ্র্যাঞ্চাইজি সিডনি সিক্সার্স, এছাড়া হোবার্ট হারিকেনস এবং অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে সিডনি থান্ডার শিবিরে যোগ দিলে অশ্বিন ড্রেসিংরুম শেয়ার করবেন পাক ক্রিকেটার শাদাব খানের সঙ্গে ৷ এছা়ড়াও থান্ডার ড্রেসিংরুমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বহুল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একাধিক ক্রিকেটাররা রয়েছেন ৷ তালিকায় ইংল্যান্ডের স্টাম্পার-ব্যাটার স্যাম বিলিংস যেমন আছেন তেমনই রয়েছেন কিউয়ি পেসার লকি ফার্গুসন ৷ এর আগে 2021-22 মরশুমে উন্মুক্ত চাঁদ বিগ ব্য়াশে খেললেও তখন তিনি ভারত ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলার মনস্থির করে ফেলেছেন ৷